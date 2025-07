TSMC presenta resultados 📈

Las acciones de TSMC, Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, (TSM.US), el mayor fabricante de chips por contrato del mundo, caen ligeramente en el premercado, a pesar de que la compa帽铆a anunci贸 resultados financieros del segundo trimestre que superaron las expectativas de Wall Street. Esta sorpresa positiva se debi贸 a la fuerte demanda de chips avanzados, impulsada por el auge de la infraestructura, las aplicaciones y los centros de datos de IA. Un d铆a antes de la publicaci贸n de los resultados de TSMC, otro proveedor clave en el sector de los semiconductores, el gigante holand茅s de equipos de chips ASML Holding (ASML.NL), gener贸 inquietud en el mercado al revisar a la baja sus perspectivas de crecimiento para 2026. Los resultados de TSMC ayudan a tranquilizar a los inversores, indicando que gigantes tecnol贸gicos estadounidenses como Apple y Nvidia contin煤an realizando importantes pedidos de chips al fabricante taiwan茅s. TSMC mantiene una posici贸n dominante en el mercado, produciendo aproximadamente el 90% de los chips m谩s avanzados del mundo, incluyendo aquellos fabricados con tecnolog铆as de proceso de 5 nm, 3 nm y 2 nm. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app m贸vil Descarga la app m贸vil Resultados de TSMC TSMC聽report贸 un aumento interanual del 61% en sus ganancias netas para el segundo trimestre, superior a lo esperado, alcanzando un total de 398.300 millones de d贸lares taiwaneses (aproximadamente 13.530 millones de d贸lares estadounidenses). Esta cifra super贸 significativamente las estimaciones de LSEG, que pronosticaban 377.900 millones de d贸lares taiwaneses. Los ingresos del segundo trimestre alcanzaron los 933.000 millones de d贸lares taiwaneses, ligeramente por encima del consenso de 928.000 millones de d贸lares taiwaneses, y casi un 40% m谩s que en el mismo periodo del a帽o anterior (como se inform贸 la semana pasada). Desde 2021, TSMC ha superado consistentemente las expectativas del mercado. El rendimiento de la compa帽铆a refleja la s贸lida demanda continua de chips de IA avanzados, especialmente de Nvidia y Advanced Micro Devices (AMD). TSMC se帽al贸 que la demanda actualmente supera su capacidad de fabricaci贸n. Los pedidos relacionados con IA se mantienen s贸lidos, y la compa帽铆a proyecta que las ventas para 2025 crecer谩n alrededor del 20% en d贸lares estadounidenses. Los ingresos aumentaron aproximadamente un 40% en el primer semestre de 2025, a pesar de que la apreciaci贸n del d贸lar taiwan茅s moder贸 el crecimiento en moneda nominal. La empresa se ha comprometido a invertir 100.000 millones de d贸lares adicionales en la expansi贸n de la capacidad de fabricaci贸n en Arizona, junto con la expansi贸n continua en Jap贸n, Alemania y Taiw谩n. Sin embargo, TSMC destac贸 la persistencia de tensiones geopol铆ticas y la fragilidad del panorama global. Cotizaci贸n de las acciones de TSMC 聽 Fuente : Plataforma de XTB

