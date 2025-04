TSMC presenta unos resultados muy sólidos

Las acciones de TSMC cerraron sin grandes movimientos en la sesión después de presentar sus resultados trimestrales. Aunque TSMC aún prevé un crecimiento de sus ingresos de alrededor del 20 % este año, similar a la meta establecida en enero, los riesgos a futuro ponen en duda el crecimiento del sector durante los próximos meses. En cualquier caso, la compañía mantiene firme su proyección de realizar un gasto de capital de entre 38.000 y 42.000 millones de dólares para 2025, a pesar de anunciar en marzo una inversión estadounidense adicional de 100.000 millones de dólares, una inversión que el presidente estadounidense Donald Trump celebró como una victoria. TSMC proyecta unos ingresos para el segundo trimestre de entre 28.400 millones y 29.200 millones de dólares, superando las estimaciones. Esto tras anunciar unos ingresos netos para el trimestre de marzo, mejores de lo previsto, de 361.600 millones de dólares taiwaneses (11.100 millones de dólares estadounidenses). La compañía había anunciado un aumento del 42% en los ingresos para ese período la semana pasada, impulsado en parte por el acaparamiento de teléfonos inteligentes, portátiles y otros dispositivos electrónicos en EEUU. ante una posible guerra comercial. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil El director ejecutivo de la empresa, CC Wei, enfatizó que la demanda, en particular la de chips de alta gama, cruciales para el desarrollo de la inteligencia artificial, se ha mantenido resiliente. Esto podría ayudar a tranquilizar a los inversores, que han atravesado unos días turbulentos, cuando las restricciones estadounidenses a la exportación de chips Nvidia a China y un informe decepcionante de ASML contribuyeron a desencadenar una ola de ventas generalizada en el mercado. Comportamiento del sector decepcionante en 2025 La decisión de TSMC de mantener sus objetivos también refleja cómo el fabricante de chips goza de mayor influencia que muchos de sus competidores. De cara a 2025, el mercado sigue preocupado por el impacto de los aranceles en la economía global y en un sector que suministra componentes críticos a prácticamente todas las industrias del planeta. La guerra comercial de Trump está llevando a los economistas a revisar a la baja sus previsiones de crecimiento del PIB mundial, lo que pone en duda las perspectivas para todo, desde la demanda del iPhone hasta la informática Las empresas de semiconductores, muy sensibles a los ciclos económicos, han sido las más afectadas por la ola de ventas del mercado este año. El índice de referencia de fabricantes de chips se ha desplomado más de un 22 % en 2025, en comparación con la caída del 10 % del S&P 500. El gigante taiwanés no se ha salvado. Sus acciones han bajado aproximadamente un 20% en 2025.



El contenido que se presenta en la sección de FORMACIÓN sólo tiene fines informativos, educativos y de apoyo para utilizar la plataforma. El material presentado, incluyendo los análisis, precios, opiniones u otros contenidos, no es una recomendación de inversión o información que recomiende o sugiera una estrategia de inversión ni se incluye en el ámbito del asesoramiento en materia de inversión recogido en la Ley 6/2023 de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión (artículo 125.1 g). Este vídeo se ha preparado sin tener en cuenta las necesidades del cliente ni su situación financiera individual.

XTB no aceptará responsabilidad por ningún tipo de pérdidas o daños, incluyendo, entre otros, cualquier lucro cesante, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o dependencia de la información incluida en este vídeo. XTB S.A. no es responsable de las acciones u omisiones del cliente, especialmente por la adquisición o disposición de instrumentos financieros, realizados con base en la información que contiene este vídeo.

El rendimiento pasado no es necesariamente indicativo de resultados futuros y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo.

Copyright © XTB S.A. Todos los derechos reservados. Está prohibido copiar, modificar y distribuir este vídeo sin el consentimiento expreso de XTB S.A.