Turkish Airlines se prepara para aterrizar en Air Europa

El proceso de adquisición de Air Europa por parte de Turkish Airlines está en marcha y en fase avanzada. La aerolínea otomana invertirá aproximadamente 300 millones de euros para adquirir el 26% del capital de la española. El plazo estimado para el cierre de la operación entre Turkish Airlines y Air Europa es de 6 a 12 meses a partir de agosto de 2025, condicionado principalmente a la obtención de autorizaciones regulatorias y la formalización de todos los trámites legales exigidos para este tipo de inversiones societarias. Además, es necesario el visto bueno de las autoridades de competencia españolas y europeas.

Turkish Airlines aterriza en Air Europa

Si todas las etapas se cumplen en los plazos mínimos, el cierre del proceso de adquisición podría darse hacia febrero de 2026; si surgen retrasos, la operación podría completarse hasta agosto de 2026. Este rango de 6 a 12 meses es considerado estándar para operaciones societarias de este tamaño y alcance internacional.

Turkish Airlines ha presentado una oferta vinculante, que Air Europa ya ha aceptado, entrando así en la etapa de formalización documental y trámites oficiales para cerrar el acuerdo. La mayor parte de la inversión será mediante una ampliación de capital, incluyendo un préstamo convertible en acciones por valor de 275 millones de euros, más 25 millones destinados a la compra directa de acciones. El control mayoritario de Air Europa continúa en manos de la familia Hidalgo, mientras IAG mantiene un 20% del capital.

Ventajas para ambas partes

Para Air Europa, esta operación supone estabilidad financiera para cancelar deudas, modernizar la flota y reforzar su competitividad en un mercado aéreo europeo exigente. El préstamo aportará liquidez inmediata y una mejora en el balance, con la opción de capitalizar la deuda de la SEPI, con el que tiene un crédito de 475 millones pendiente de devolución. Por su parte, para Turkish Airlines esta operación representa una vía rápida para obtener una participación relevante y una posible ampliación futura si la relación estratégica evoluciona favorablemente. Además, Turkish Airlines busca fortalecer su presencia en Europa y Latinoamérica, usando el hub de Madrid-Barajas como plataforma estratégica de conexión internacional.

Condiciones del préstamo convertible

La clave del préstamo convertible es que, llegado el momento de la ampliación de capital de Air Europa, Turkish Airlines podrá transformar el préstamo y los intereses devengados en títulos de la empresa, adquiriendo así una participación accionarial relevante. Falta por conocer el tipo de interés y los descuentos sobre el precio de conversión de las acciones para premiar al inversor inicial.

Por tanto, el préstamo convertible es el mecanismo principal para la entrada de Turkish Airlines en Air Europa, ofreciéndole a la empresa española un refuerzo financiero ahora y la posibilidad de convertir esa deuda en acciones a corto plazo, bajo condiciones especialmente diseñadas para grandes operaciones corporativas similares.