U.S. Steel cae un 10% 💡

El Washington Post informa que el presidente estadounidense Joe Biden ha decidido bloquear la oferta de adquisici贸n de 14.900 millones de d贸lares de Nippon Steel por U.S. Steel. Se espera que el anuncio oficial de la Casa Blanca se haga en los pr贸ximos minutos. El Comit茅 de Inversi贸n Extranjera en los Estados Unidos est谩 preocupado de que Nippon Steel pueda reducir la capacidad de producci贸n de U.S. Steel despu茅s de la adquisici贸n, lo que supondr铆a una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos. 聽 Fuente: xStation聽 Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app m贸vil Descarga la app m贸vil Biden anunci贸 ya en marzo que estaba en contra de la venta de US Steel a una corporaci贸n extranjera dado que entend铆a que la empresa deber铆a permanecer en manos estadounidenses. En este sentido, Donald Trump, que anunci贸 durante la campa帽a electoral que bloquear铆a el acuerdo, tambi茅n est谩 de acuerdo con el presidente estadounidense todav铆a en el cargo. Por lo tanto, la posible decisi贸n de Biden no deber铆a sorprender. Sin embargo, la alta oferta de Nippon Steel a finales de a帽o proporcion贸 un rayo de esperanza para algunos inversores de que el acuerdo se concretar铆a, como se vio en el comportamiento del precio de la acci贸n. Como parte de la oferta, la empresa ofreci贸 al gobierno estadounidense la oportunidad de vetar cualquier reducci贸n en la producci贸n de acero por parte de US Steel. Desde la perspectiva de la empresa estadounidense, bloquear el acuerdo podr铆a significar que tendr铆a que cerrar sus acer铆as, que necesitar铆an los fondos que la empresa iba a recibir como parte de una inversi贸n de Nippon Steel de hasta 3 mil millones de d贸lares para mantener sus operaciones.

El contenido que se presenta en la secci贸n de FORMACI脫N s贸lo tiene fines informativos, educativos y de apoyo para utilizar la plataforma. El material presentado, incluyendo los an谩lisis, precios, opiniones u otros contenidos, no es una recomendaci贸n de inversi贸n o informaci贸n que recomiende o sugiera una estrategia de inversi贸n ni se incluye en el 谩mbito del asesoramiento en materia de inversi贸n recogido en la Ley 6/2023 de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversi贸n (art铆culo 125.1 g). Este v铆deo se ha preparado sin tener en cuenta las necesidades del cliente ni su situaci贸n financiera individual.

XTB no aceptar谩 responsabilidad por ning煤n tipo de p茅rdidas o da帽os, incluyendo, entre otros, cualquier lucro cesante, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o dependencia de la informaci贸n incluida en este v铆deo. XTB S.A. no es responsable de las acciones u omisiones del cliente, especialmente por la adquisici贸n o disposici贸n de instrumentos financieros, realizados con base en la informaci贸n que contiene este v铆deo.

El rendimiento pasado no es necesariamente indicativo de resultados futuros y cualquier persona que act煤e sobre esta informaci贸n lo hace bajo su propio riesgo.

Copyright 漏 XTB S.A. Todos los derechos reservados. Est谩 prohibido copiar, modificar y distribuir este v铆deo sin el consentimiento expreso de XTB S.A.