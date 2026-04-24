ÚLTIMA HORA: Departamento de Justicia de EE.UU. retira investigación contra Powell y el dólar cae junto a los rendimientos

Conclusiones clave La retirada de la investigación contra Powell elimina un foco de incertidumbre política y acelera la transición en la Fed.

elimina un foco de incertidumbre política y acelera la transición en la Fed. Kevin Warsh gana protagonismo como próximo presidente, en un contexto de debate sobre la independencia del banco central.

como próximo presidente, en un contexto de debate sobre la independencia del banco central. Bonos al alza y dólar a la baja, reflejando un ajuste inmediato del mercado tras el anuncio.

La fiscal estadounidense Jeanine Pirro retiró el viernes una investigación criminal que involucraba al presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, despejando el camino para la confirmación de su reemplazo, en medio de preocupaciones por los ataques del presidente Donald Trump a la independencia del banco central. Consecuencias tras la cancelación de la investigación Transición en la Fed: El camino queda despejado para que Kevin Warsh suceda a Jerome Powell como presidente de la Reserva Federal, tras la retirada de la investigación.

El camino queda despejado para que como presidente de la Reserva Federal, tras la retirada de la investigación. Alcance de la investigación: La investigación criminal será reemplazada por una revisión del inspector general de la Fed , que analizará los sobrecostos en renovaciones .

La investigación criminal será reemplazada por una , que analizará los . Reacción del mercado: Los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense cayeron con fuerza tras el anuncio (10 años: desde un máximo cercano a 4,34% a 4,31%), profundizando las pérdidas del dólar (USDIDX: -0,25%).



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