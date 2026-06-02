🚨El Ibex 35 arranca de nuevo con fuertes subidas

El Ibex 35 empieza la jornada con fuertes subidas en torno al 1% y un optimismo generalizado en las bolsas europeas. Todo ello a pesar de que seguimos teniendo una alta incertidumbre alrededor de la guerra en Oriente Medio, con Trump, como es habitual, mandando mensajes contradictorios.

Empresas del Ibex 35 que más suben

Las acciones de Merlin Properties están subiendo con fuerza y lideran la jornada del Ibex 35 después de que JPMorgan haya colocado el valor en revisión positiva de cara a la presentación de sus resultados semestrales del mes de julio. Además, ha incrementado su precio objetivo de 18,5€ hasta los 19€ por acción, apuntando a unos flujos de fondos generados mayor de lo que está esperando el consenso. También vemos otras empresas anotándose subidas interesantes, como ArcelorMittal o BBVA. Esto contrasta con la situación entre Estados Unidos e Irán, ya que estas dos empresas han sufrido caídas cada vez que el conflicto se ha recrudecido.

Empresas del Ibex 35 que más bajan

Las acciones de Indra caen más de un 1%, pero vemos muy pocas caídas en el selectivo español. La mayoría de valores están en verde y el optimismo es alto.

¿Cómo invertir en el Ibex 35?

Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden encontrar ETFs del Ibex 35, como el LYXIB.ES. Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, podrán crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.