ÚLTIMA HORA: Inventarios de gasolina en EE. UU. caen más de lo esperado, reservas de petróleo suben

Cambio semanal en los inventarios de crudo y combustibles en Estados Unidos (EIA)

Petróleo crudo : +2,3 millones de barriles (previsión: -2,7 millones de barriles; previo: -6,23 millones de barriles)

Gasolina : -2,5 millones de barriles (previsión: -1,7 millones de barriles; previo: -6,08 millones de barriles)

Destilados: -1,20 millones de barriles (previsión: -2,0 millones de barriles; previo: -4,49 millones de barriles)

Los futuros del petróleo WTI caen ligeramente tras los datos; la reacción a la caída de los inventarios de gasolina ha sido limitada debido a la disminución menor a la anticipada en las reservas de destilados y al aumento de los inventarios de crudo, que se situaron en +2,3 millones de barriles frente a los -2,7 millones esperados.

Por qué estos datos son importantes:

Estas cifras son relevantes porque los cambios semanales en los inventarios de petróleo crudo y productos derivados en Estados Unidos proporcionan información sobre el equilibrio actual entre la oferta y la demanda de energía, influyendo directamente en los precios del petróleo y en el sentimiento de los inversores.

Un aumento en los inventarios de crudo puede señalar una demanda más débil o una oferta más fuerte, lo que puede presionar a la baja los precios del petróleo, mientras que la disminución en las existencias de gasolina y destilados sugiere que la demanda de consumidores e industria se mantiene relativamente resiliente. Debido a que los datos se publican semanalmente, los mercados tienden a reaccionar rápidamente, convirtiendo este informe en un importante motor del trading a corto plazo en los mercados energéticos.

Los datos de inventarios también influyen en las expectativas de inflación, ya que el petróleo y los productos refinados son componentes clave de los costes de transporte y producción. De manera más amplia, las tendencias en la demanda de combustibles pueden servir como un indicador de la salud general de la economía estadounidense, ya que un mayor consumo de combustible suele estar asociado con niveles más altos de actividad económica.