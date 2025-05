ÚLTIMA HORA: Las acciones de Nvidia suben un 3 % en el mercado extendido tras sólidos resultados del primer trimestre fiscal 📈

Nvidia superó las estimaciones de Wall Street en su informe de resultados del primer trimestre fiscal de 2026. Las acciones de la compañía registraron un alza superior al 3 % tras conocerse el informe, lo que refleja una demanda de inteligencia artificial que sigue en expansión. Resultados del primer trimestre fiscal de 2026 Ingresos: 44.100 millones de dólares, un aumento del 12 % respecto al cuarto trimestre y del 69 % interanual.

Beneficio por acción (BPA) no GAAP: 0,81 USD, muy por encima del consenso de Wall Street, que anticipaba 0,73 USD.

Ingresos del segmento de centros de datos: 39.100 millones de dólares, un incremento del 10 % respecto al trimestre anterior y del 73 % respecto al mismo periodo del año anterior.

Dividendo: Nvidia pagará un dividendo en efectivo trimestral de 0,01 USD por acción el 3 de julio de 2025 (fecha de corte: 11 de junio de 2025).

Márgenes brutos: bajo metodología GAAP y no GAAP fueron del 60,5 % y 61,0 %, respectivamente. No obstante, sin considerar el cargo extraordinario de 4.500 millones de dólares, el margen bruto no GAAP habría sido del 71,3 %.

BPA diluido: 0,76 USD GAAP y 0,81 USD no GAAP. Excluyendo el cargo y el impacto fiscal asociado, el BPA diluido no GAAP habría sido de 0,96 USD. Perspectivas para el segundo trimestre fiscal de 2025 Ingresos estimados: 45.000 millones de dólares, con una variación de ±2 %, frente a los 45.900 millones proyectados por el consenso de analistas de LSEG.

Impacto por restricciones de exportación: La previsión incorpora una pérdida aproximada de 8.000 millones de dólares en ingresos por hardware H20, como consecuencia de los recientes controles estadounidenses sobre las exportaciones a China.

Márgenes brutos previstos: GAAP del 71,8 % y no GAAP del 72,0 %.

Gastos operativos estimados: 5.700 millones de dólares GAAP y 4.000 millones de dólares no GAAP. Comentarios de Jensen Huang sobre los resultados “Nuestro superordenador de inteligencia artificial Blackwell NVL72 —una ‘máquina pensante’ diseñada para el razonamiento— ya se encuentra en plena producción por parte de fabricantes de sistemas y proveedores de servicios en la nube (...). La demanda global de infraestructura de IA de NVIDIA es extraordinariamente fuerte. La generación de tokens de inferencia de IA se ha multiplicado por diez en apenas un año, y a medida que los agentes de IA se generalicen, la necesidad de capacidad de cómputo se acelerará. Los países están reconociendo a la IA como infraestructura esencial —al nivel de la electricidad o Internet— y NVIDIA se encuentra en el centro de esta transformación sin precedentes.” Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil Panel financiero de Nvidia Fuente: XTB Research, Bloomberg Finance

El contenido que se presenta en la sección de FORMACIÓN sólo tiene fines informativos, educativos y de apoyo para utilizar la plataforma. El material presentado, incluyendo los análisis, precios, opiniones u otros contenidos, no es una recomendación de inversión o información que recomiende o sugiera una estrategia de inversión ni se incluye en el ámbito del asesoramiento en materia de inversión recogido en la Ley 6/2023 de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión (artículo 125.1 g). Este vídeo se ha preparado sin tener en cuenta las necesidades del cliente ni su situación financiera individual.

XTB no aceptará responsabilidad por ningún tipo de pérdidas o daños, incluyendo, entre otros, cualquier lucro cesante, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o dependencia de la información incluida en este vídeo. XTB S.A. no es responsable de las acciones u omisiones del cliente, especialmente por la adquisición o disposición de instrumentos financieros, realizados con base en la información que contiene este vídeo.

El rendimiento pasado no es necesariamente indicativo de resultados futuros y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo.

Copyright © XTB S.A. Todos los derechos reservados. Está prohibido copiar, modificar y distribuir este vídeo sin el consentimiento expreso de XTB S.A.