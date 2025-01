Último día para los dividendos de Redeia

Los dividendos pueden ser una de las estrategias ganadoras de cara al 2025, en el que esperamos recortes de tipos agresivos y una caída en la rentabilidad de los productos de ahorro. Mientras que 2024 se cerró como un año histórico en la retribución al accionista, este 2025 se espera con muchas ganas. Redeia es la empresa encargada de estrenar los pagos a los inversores de este año. La compañía, presidida por Beatriz Corredor, entregará un cupón de 0,2 euros brutos por acción, lo que supondrá un desembolso de 108 millones de euros. La fecha de pago será el próximo martes 7. Pero cuidado, porque para tener derecho a cobrar este dividendo tienes que tener las acciones de Redeia antes del cierre de hoy. Mañana es la fecha ex-dividend, lo que significa que se descontará el dividendo del precio de la acción y ya las acciones compradas mañana no tendrán derecho a recibir el dividendo. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil El importe está en línea con la política de dividendos que la compañía ha establecido en el marco de su plan estratégico para el periodo 2021-2025, que establece un suelo de 0,80 euros por acción con cargo a los resultados de los años 2024 y 2025. Redeia ha sufrido una caída de los ingresos , aunque se debe principalmente a la baja de unos activos por motivos de vida útil regulatoria. Eliminando este factor, habrían crecido ligeramente. Además, menos la línea de Gestión y operación de infraestructuras eléctricas nacionales, que es la que ha registrado la baja de activos ya comentada, han crecido a un buen ritmo. Redeia es una compañía muy regulada, además de que es posesión en un 20% de la SEPI. Esto implica que los cálculos de sus tarifas tienen que ser aprobados por diferentes organismos del estado. Dicho esto, también depende de la demanda de energía y los precios de la electricidad. Aún así, se trata de una empresa que tiene un flujo de caja positivo, lo que le permite pagar un dividendo muy estable. Precio objetivo de Redeia A nivel técnico encontramos la cotización de Redeia en un canal bajista de mínimos y máximos decrecientes. La ruptura al alza de la media móvil por encima de los 16,5 euros puede ser una señal muy positiva que sirva como aliciente posterior a romper la parte alta del canal y que permita a la compañía mirar cotas cercanas a los 18 euros.



El contenido que se presenta en la sección de FORMACIÓN sólo tiene fines informativos, educativos y de apoyo para utilizar la plataforma. El material presentado, incluyendo los análisis, precios, opiniones u otros contenidos, no es una recomendación de inversión o información que recomiende o sugiera una estrategia de inversión ni se incluye en el ámbito del asesoramiento en materia de inversión recogido en la Ley 6/2023 de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión (artículo 125.1 g). Este vídeo se ha preparado sin tener en cuenta las necesidades del cliente ni su situación financiera individual.

XTB no aceptará responsabilidad por ningún tipo de pérdidas o daños, incluyendo, entre otros, cualquier lucro cesante, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o dependencia de la información incluida en este vídeo. XTB S.A. no es responsable de las acciones u omisiones del cliente, especialmente por la adquisición o disposición de instrumentos financieros, realizados con base en la información que contiene este vídeo.

El rendimiento pasado no es necesariamente indicativo de resultados futuros y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo.

Copyright © XTB S.A. Todos los derechos reservados. Está prohibido copiar, modificar y distribuir este vídeo sin el consentimiento expreso de XTB S.A.