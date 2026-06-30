US100 sube un 1,6% al cierre del segundo trimestre

Conclusiones clave El US100 avanza un 1,6% y el US500 completa su mejor trimestre en seis años, impulsado por la fortaleza de la economía estadounidense.

avanza un y el completa su mejor trimestre en seis años, impulsado por la fortaleza de la economía estadounidense. El sector de semiconductores continúa liderando el mercado gracias al crecimiento estructural de la inteligencia artificial .

continúa liderando el mercado gracias al crecimiento estructural de la . La caída del petróleo y las conversaciones de paz entre Estados Unidos e Irán siguen siendo factores clave para el sentimiento de los mercados.

Los índices estadounidenses cierran el trimestre con un tono muy positivo, impulsados por la resiliencia de la economía y el continuo auge del sector tecnológico. A pesar de las tensiones geopolíticas registradas recientemente, la estrategia de "comprar en las caídas" sigue siendo la predominante entre los inversionistas. Aspectos clave de la sesión de hoy y del segundo trimestre El mejor trimestre en años: El US500 cierra su mejor trimestre en seis años. El avance registrado durante los últimos tres meses incrementó la capitalización bursátil del índice en unos impresionantes 8 billones de dólares . El optimismo de los inversionistas continúa respaldado por un sólido mercado laboral y un buen nivel de confianza del consumidor .

Sector tecnológico e inteligencia artificial al alza: El US100 avanza un 1,6% . Al mismo tiempo, el Índice de Semiconductores de Filadelfia (Philadelphia Semiconductor Index) se encamina hacia el mejor trimestre de su historia, respaldado por sólidos fundamentos y por la tendencia estructural del crecimiento de la inteligencia artificial (IA) .

Debilidad en junio: A pesar del excelente desempeño trimestral, junio trajo consigo un deterioro temporal en las estadísticas. El US500 pierde alrededor de un 0,8% durante el mes, aunque logra reducir considerablemente las pérdidas desde un retroceso cercano al 5% . Este comportamiento responde a una rotación del capital hacia compañías de menor capitalización ( small caps ) y a una toma natural de ganancias después del fuerte avance superior al 5% registrado por el índice durante mayo .

Geopolítica y caída del petróleo: Los mercados continúan atentos a las conversaciones de paz entre Estados Unidos e Irán, que se desarrollan en Qatar. Las expectativas de un acuerdo permanente y el aumento del tráfico marítimo por el Estrecho de Ormuz han llevado al petróleo a encaminarse hacia su mayor caída trimestral desde la pandemia.

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