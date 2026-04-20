USA Rare Earth adquiere mina clave en Brasil

- Compra por $2.800 millones busca reducir dependencia de China.
- Acciones suben más de 10%, reflejando entusiasmo del mercado.
- Activos estratégicos en tierras raras clave para energía, autos eléctricos y defensa.
- Compra por $2.800 millones busca reducir dependencia de China.
- Acciones suben más de 10%, reflejando entusiasmo del mercado.
- Activos estratégicos en tierras raras clave para energía, autos eléctricos y defensa.
USA Rare Earth anunció la adquisición de la compañía brasileña Serra Verde por $2.800 millones, en un movimiento clave para reducir la dependencia de las cadenas de suministro occidentales respecto a China.
Serra Verde es un actor relevante en el mercado minero brasileño, operando una mina estratégica en el estado de Goiás. Lo que hace único a este activo es que se trata de una de las pocas minas a gran escala fuera de Asia que explota depósitos en forma de arcillas iónicas. Este tipo de yacimientos es altamente valorado, ya que es relativamente fácil de extraer y contiene una alta concentración de tierras raras pesadas como disprosio y terbio, elementos escasos y críticos para la fabricación de imanes de alto rendimiento resistentes a altas temperaturas.
Los mercados reaccionaron con entusiasmo a la noticia, y las acciones de la compañía estadounidense subieron más de un 10% tras el anuncio. Los inversores valoran este movimiento como una oportunidad real de romper el dominio asiático en el mercado de materias primas críticas. La transacción, prevista para el T3 de 2026, responde directamente a la necesidad geopolítica de diversificar fuentes de recursos estratégicos.
Esta decisión se enmarca en un contexto de competencia global creciente, donde las tierras raras actúan como un activo estratégico clave. La mina adquirida suministra los cuatro elementos magnéticos más importantes (neodimio, praseodimio, disprosio y terbio), fundamentales para la producción de electrónica avanzada, vehículos eléctricos y equipamiento militar. La demanda está asegurada mediante un contrato de suministro a 15 años, que cubre el 100% de la producción, con fuerte participación de entidades gubernamentales estadounidenses y capital privado.
Para Estados Unidos, esta adquisición consolida su posición como líder en la construcción de un ecosistema seguro de tierras raras en Occidente. El respaldo creciente desde Washington, enfocado en impulsar inversiones y asegurar el suministro, reduce el riesgo operativo. En un contexto de demanda creciente impulsada por la transición energética, el acceso exclusivo a una mina de estas características fuera de Asia otorga una ventaja competitiva significativa.
El fuerte avance en la acción confirma que la independencia en cadenas de suministro estratégicas se está convirtiendo en uno de los principales catalizadores de crecimiento en Wall Street.
El precio de la acción sube con fuerza durante la jornada, aunque modera las ganancias hacia la segunda mitad del día, mientras el RSI de 14 días se acerca a los 70 puntos, nivel donde históricamente se han observado correcciones. Fuente: xStation
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