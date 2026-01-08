El Bitcoin es una moneda virtual descentralizada basada en criptografía que puede transferirse a través de una red de pagos digitales y sin intermediarios. Lanzada al mercado en 2009, este activo abrió el camino para un nuevo sector: el de las criptomonedas , una industria que ha ido ganando enorme popularidad en los últimos meses. En este artículo, repasamos qué es el Bitcoin, sus principales características y su papel en los mercados financieros .

Al hablar del Bitcoin, es habitual emplear el término ‘oro digital’, pero este activo es completamente diferente a todos los que conocemos. Este instrumento no existe dentro de una moneda u otro soporte físico: vive simplemente en código. Protegido por la criptografía y sustentado por una red descentralizada de ordenadores que se expande a escala global, el Bitcoin funciona sin la intervención de bancos o gobiernos y evitando cualquier frontera física.

Lo que comenzó como un pequeño experimento ha acabado por convertirse en una fuerza financiera a nivel mundial. En 2024, la capitalización de mercado del Bitcoin superó a la de la plata, uno de los metales preciosos por excelencia, y su red blockchain procesó más transacciones que VISA, un hecho que pone de manifiesto su gran evolución dentro del mercado. Pero ¿qué es exactamente el Bitcoin y por qué se ha convertido en una de las mayores revoluciones financieras del momento?

¿Qué es el Bitcoin y en qué se diferencia de las divisas tradicionales?

El Bitcoin es, en esencia, una moneda virtual descentralizada basada en criptografía que puede transferirse a través de una red de pagos digitales y sin intermediarios. Esta criptomoneda tiene sus orígenes en 2008, año en el que el misterioso Satoshi Nakamoto publicó ‘Bitcoin: un sistema de efectivo electrónico peer – to – peer’, un documento técnico en el que se establecieron los principios de este criptoactivo. No obstante, no comenzaría a utilizarse hasta enero de 2009, cuando se liberó su software de código abierto y empezaron a realizarse las primeras transacciones.

A diferencia de las monedas tradicionales, que están controladas por gobiernos y bancos centrales, el Bitcoin es un activo descentralizado, lo que implica que no está controlado por ningún tipo de institución. En su lugar, esta criptomoneda, la primera en la historia del sector, combina la tecnología peer-to-peer, también conocida por las siglas P2P, con la tecnología blockchain y la criptografía para operar sin la intervención de terceros, garantizando la transparencia y seguridad de las operaciones. Otro aspecto diferenciador con respecto a las divisas clásicas es su tenencia: al ser un activo digital, el Bitcoin carece de versión física, por lo que solo puede almacenarse en carteras digitales. Además, y a diferencia de lo que ocurre con monedas fiduciarias como el euro o el dólar, donde los bancos centrales pueden decidir emitir mayores cantidades, el Bitcoin tiene un límite máximo de suministro de 21 millones, a partir del cual no se podrá seguir emitiendo.

¿Qué factores afectan al precio del Bitcoin?

A diferencia de los bonos o las acciones, el precio del Bitcoin no sigue los modelos económicos tradicionales, sino que se mueve a su propio ritmo, influenciado por distintos factores.

Suministro y demanda : el suministro de Bitcoin está limitado a 21 millones. En este escenario, a medida que la demanda crece, el precio tiende a aumentar y viceversa: cuando la demanda decrece, el precio tiende a disminuir.

: el suministro de Bitcoin está limitado a 21 millones. En este escenario, a medida que la demanda crece, el precio tiende a aumentar y viceversa: cuando la demanda decrece, el precio tiende a disminuir. Sentimiento del inversor : la adopción institucional, el apoyo de celebridades y las tendencias de las redes sociales pueden impulsar el precio del Bitcoin al alza.

: la adopción institucional, el apoyo de celebridades y las tendencias de las redes sociales pueden impulsar el precio del Bitcoin al alza. Condiciones macroeconómicas : el miedo a la inflación, la devaluación de las divisas o la desconfianza en el sistema bancario puede impulsar el interés del Bitcoin como un ‘espacio seguro’, disparando, en el proceso, su precio.

: el miedo a la inflación, la devaluación de las divisas o la desconfianza en el sistema bancario puede impulsar el interés del Bitcoin como un ‘espacio seguro’, disparando, en el proceso, su precio. Desarrollo tecnológico : las innovaciones tecnológicas o las mejoras en materia de seguridad pueden impulsar la confianza en el Bitcoin y su adopción.

: las innovaciones tecnológicas o las mejoras en materia de seguridad pueden impulsar la confianza en el Bitcoin y su adopción. Regulación: los avances regulatorios y las medidas de los gobiernos pueden impulsar o lastrar el uso y el valor del Bitcoin.

En general, el comportamiento del Bitcoin puede compararse con el de las mareas: estable en el largo plazo, pero fluctuante e impredecible en el día a día.

¿Cómo funciona el Bitcoin?

El Bitcoin suele ser descrito como la primera moneda digital auténtica. Para mantener la seguridad de sus transacciones, este criptoactivo emplea la tecnología blockchain y la criptografía para sostener un sistema en el que son los propios usuarios quienes validan cada transacción.

El blockchain es una tecnología capaz de registrar y verificar transacciones de forma segura, transparente y sin la intervención de ningún organismo regulador. Esta solución funciona como un registro digital que almacena información en bloques, los cuales se conectan cronológica y secuencialmente entre sí gracias a la criptografía y a los procesos de minería virtual, un procedimiento digital por el que se validan las transacciones y por el que se emiten nuevas criptomonedas. De este modo, la red crea una gran cadena de datos inmutable que refleja tanto la secuencia de las transacciones realizadas como el tiempo exacto en el que se efectuaron.

En esencia, el blockchain actúa como un libro contable de carácter público de todas las transacciones que se realizan en la red. Esta tecnología se sustenta sobre tres principios:

Transparencia : las transacciones que se realizan se almacenan en un registro digital, al cual puede acceder cualquier usuario.

: las transacciones que se realizan se almacenan en un registro digital, al cual puede acceder cualquier usuario. Inmutabilidad : los registros de la red blockchain no se pueden editar ni eliminar.

: los registros de la red blockchain no se pueden editar ni eliminar. Seguridad: las transacciones que se realizan dentro de la red blockchain son verificadas por un conjunto de ordenadores descentralizados, también conocidos como nodos, que validan si las operaciones son legítimas o no. Además, la red está completamente protegida por algoritmos criptográficos para protegerla de posibles vulneraciones.

En el blockchain, todos los participantes de la red tienen acceso al registro digital de transacciones y comparten responsabilidades respecto a su estado. Esta tecnología distribuye el poder de decisión de forma ecuánime entre todos sus miembros, que son quienes se encargan de validar los datos que se añaden a la cadena siguiendo mecanismos de consenso. En el caso concreto del Bitcoin, este mecanismo se conoce como ‘Prueba de Trabajo' o PoW.

La Prueba de Trabajo del Bitcoin: ¿cómo funciona el proceso de minado?

El mecanismo PoW o ‘Prueba de Trabajo’ es un protocolo criptográfico empleado en el entorno de las criptomonedas que garantiza que las transacciones se realizan de forma segura. Este mecanismo obliga a los mineros a resolver problemas matemáticos complejos para validar transacciones y añadir nuevos bloques a la cadena. Para ello, los mineros, que pueden ser tanto personas individuales como empresas, utilizan ordenadores especiales, también conocidos como nodos, los cuales almacenan toda la información de la cadena blockchain. Cuando uno de los nodos resuelve el problema, esta solución se transmite al resto de ordenadores, que la validan para comprobar si es correcta. En caso de que lo sea, el bloque con la información se añadirá a la cadena blockchain y, en el proceso, se generarán nuevos bitcoin, que los mineros recibirán, junto a una serie de comisiones, como recompensa.

Mediante este proceso, no solo se legitima cada operación realizada en la red, sino que también se evita el doble gasto, es decir, el envío múltiple de una misma cantidad de criptomonedas a una misma persona.

¿Cómo ha evolucionado el Bitcoin dentro del mercado?

Desde su lanzamiento a principios de 2009, el Bitcoin ha ido ganando popularidad hasta convertirse en un instrumento de gran interés para multitud de usuarios. En 2024, el volumen total de transacciones procesadas en la red blockchain de Bitcoin ascendió a 19 billones de dólares, una cifra que supera ampliamente los 8,9 billones registrados en 2023.

Como activo de inversión, en 2025 Bitcoin logró batir máximos históricos, llegando a superar en algunos momentos del ejercicio la capitalización del mercado de la plata o Amazon. Este buen comportamiento, además, le llevó a situarse junto a los activos más valiosos del mundo, codeándose con gigantes como el oro, Nvidia, Microsoft, Apple o Alphabet. En los meses finales del ejercicio, no obstante, la famosa criptomoneda vio frenado su estelar comportamiento tras vivir varios episodios de volatilidad que la alejaron de sus máximos, un hecho que demuestra su inestabilidad bursátil. A la hora de invertir en Bitcoin, los inversores deberán tener claros cuáles son sus objetivos y su nivel de tolerancia al riesgo. Además, deberán tener en cuenta que los rendimientos pasados no garantizan rendimientos futuros y que las transacciones de la red, si bien pueden ayudar a medir su popularidad, no influencian directamente sobre al precio de la criptomoneda.

Papel dentro de los mercados financieros

El Bitcoin es mucho más que un nuevo tipo de moneda: es la representación de un cambio de paradigma que desafía a los tradicionales sistemas financieros, redefiniendo el concepto de valor y ofreciendo a los individuos un mayor control sobre sus activos.

Finanzas descentralizadas

Dentro de los mercados, el Bitcoin juega un papel protagónico en el desarrollo de un nuevo sistema financiero: las finanzas descentralizadas (DeFi). Frente a los modelos tradicionales, donde los bancos e instituciones financieras controlan la mayoría de las transacciones financieras, el Bitcoin abre la puerta a las operaciones ‘peer-to-peer’ para permitir que los usuarios puedan operar sin la intervención de terceros. De este modo, Bitcoin está cambiando poco a poco el ecosistema, impulsando:

La independencia de los usuarios , ya que cualquier persona con acceso a internet puede operar sin depender de los bancos.

, ya que cualquier persona con acceso a internet puede operar sin depender de los bancos. La inclusión financiera , ya que ofrece alternativas para las regiones en las que las personas tienen dificultades para acceder a productos o servicios financieros.

, ya que ofrece alternativas para las regiones en las que las personas tienen dificultades para acceder a productos o servicios financieros. La innovación, dado que ha inspirado la creación de aplicaciones descentralizadas y plataformas de contratos inteligentes que están redefiniendo la propiedad, los préstamos y la inversión.

A medida que la tecnología avanza, el Bitcoin se mantiene en el centro de los debates sobre la libertad financiera, la soberanía y la futura arquitectura de los mercados globales.

Ventajas y desventajas de invertir en Bitcoin

El Bitcoin ha ido ganando popularidad dentro del mundo de la inversión, especialmente entre aquellos usuarios con menor aversión al riesgo. Sin embargo, como cualquier otro instrumento, presenta tanto ventajas como desventajas.

Ventajas de invertir en Bitcoin

Desde un punto de vista positivo, las principales ventajas de invertir en Bitcoin pueden resumirse en:

Oferta limitada : en total, solo existirán 21 millones de Bitcoin en todo el mundo. Esta característica imita la escasez propia del oro y puede ayudar a proteger contra la inflación.

: en total, solo existirán 21 millones de Bitcoin en todo el mundo. Esta característica imita la escasez propia del oro y puede ayudar a proteger contra la inflación. Accesibilidad : el Bitcoin se puede comprar y vender en todo el mundo y en cualquier momento. Además, no se necesita una cuenta bancaria: solo conexión a Internet.

: el Bitcoin se puede comprar y vender en todo el mundo y en cualquier momento. Además, no se necesita una cuenta bancaria: solo conexión a Internet. Rendimientos a largo plazo : a pesar de su extrema volatilidad, el Bitcoin ha generado grandes rendimientos a largo plazo.

: a pesar de su extrema volatilidad, el Bitcoin ha generado grandes rendimientos a largo plazo. Diversificación : el Bitcoin se comporta de forma diferente a los activos tradicionales, como las acciones o los bonos, lo que ayuda a diversificar y equilibrar las carteras de inversión.

: el Bitcoin se comporta de forma diferente a los activos tradicionales, como las acciones o los bonos, lo que ayuda a diversificar y equilibrar las carteras de inversión. Mayor adopción : poco a poco, el Bitcoin está recibiendo cada vez más apoyo de las instituciones financieras, lo que aumenta su credibilidad.

: poco a poco, el Bitcoin está recibiendo cada vez más apoyo de las instituciones financieras, lo que aumenta su credibilidad. Descentralización: no depende de la intervención de ningún gobierno o institución bancaria.

Desventajas de invertir en Bitcoin

Por el contrario, las principales desventajas de invertir en Bitcoin pueden resumirse en:

Extrema volatilidad : el precio del Bitcoin sufre grandes fluctuaciones, por lo que se pueden experimentar grandes pérdidas.

: el precio del Bitcoin sufre grandes fluctuaciones, por lo que se pueden experimentar grandes pérdidas. Incertidumbre regulatoria : los cambios en las leyes fiscales o en las políticas gubernamentales pueden afectar la accesibilidad, el uso o la tributación de los criptoactivos.

: los cambios en las leyes fiscales o en las políticas gubernamentales pueden afectar la accesibilidad, el uso o la tributación de los criptoactivos. Riesgos cibernéticos : al ser un activo virtual, los hackers, las estafas, los ataques de phishing y la pérdida de claves privadas pueden hacernos perder nuestros fondos, sin posibilidad de recurrir al servicio de atención al cliente.

: al ser un activo virtual, los hackers, las estafas, los ataques de phishing y la pérdida de claves privadas pueden hacernos perder nuestros fondos, sin posibilidad de recurrir al servicio de atención al cliente. Sin valor intrínseco : a diferencia de las acciones o los bienes inmuebles, el Bitcoin no genera ingresos: su valor depende únicamente de la demanda del mercado.

: a diferencia de las acciones o los bienes inmuebles, el Bitcoin no genera ingresos: su valor depende únicamente de la demanda del mercado. Impacto medioambiental : el proceso de minería de Bitcoin consume grandes cantidades de energía. Aunque está evolucionando, sigue siendo un punto de crítica y un potencial riesgo regulatorio.

: el proceso de minería de Bitcoin consume grandes cantidades de energía. Aunque está evolucionando, sigue siendo un punto de crítica y un potencial riesgo regulatorio. Curva de aprendizaje pronunciada: carteras, cadenas de bloques... Hay mucho que aprender. Los nuevos inversores necesitan tiempo para entender los entresijos del Bitcoin antes de invertir en él.

El Bitcoin ha transformado nuestra forma de pensar sobre el dinero, el valor y la independencia financiera. Como moneda digital descentralizada, este activo ofrece una nueva alternativa a la banca tradicional, mientras que su suministro limitado lo posiciona como un instrumento capaz de ayudarnos contra los efectos de la inflación. Aun así, el Bitcoin sigue siendo un activo altamente volátil que se ve influenciado por multitud de factores. Comprender su naturaleza cíclica, sus ventajas estratégicas y los riesgos asociados resultará clave para poder invertir en él.

¿Cómo invertir en Bitcoin con XTB?

En XTB, es posible invertir en ETPs de Bitcoin, es decir, en instrumentos financieros que imitan el rendimiento de esta criptodivisa. En concreto, en XTB contamos con dos instrumentos capaces de replicar el comportamiento de Bitcoin:

Además, en nuestra plataforma también puedes invertir en ETFs con exposición al mercado global de criptomonedas. En este caso, eso sí, deberás tener en cuenta que los ETF no replicarán una criptodivisa concreta, sino un conjunto de ellas. El mejor ejemplo de ello es:

VT0P.DE (VanEck Crypto Leaders ETN)

Otra opción para invertir en criptomonedas con XTB es invertir en acciones de compañías relacionadas con la negociación y cotización de estas divisas. Dentro de este campo, podemos encontrar empresas que se benefician de las siguientes actividades:

Compra y venta de estos activos : Coinbase (COIN.US), Robinhood (HOOD.US), NVIDIA (NVDA.US), MicroStrategy (MSTR.US), Advanced Micro Devices (AMD.DE)

: Coinbase (COIN.US), Robinhood (HOOD.US), NVIDIA (NVDA.US), MicroStrategy (MSTR.US), Advanced Micro Devices (AMD.DE) Minar bitcoins : Riot Platforms (RIOT.US)

: Riot Platforms (RIOT.US) Criptomonedas como medio de pago : Mastercard (MA.US), VISA (V.US), Paypal (PYPL.US)

: Mastercard (MA.US), VISA (V.US), Paypal (PYPL.US) Posesión de bitcoins : Microstrategy (MSTR.US)

: Microstrategy (MSTR.US) Empresas que exploran el sector cripto: Salesforce (CRM.US), Meta (META.US), Intel (INTC.US), IBM (IBM.US), Amazon (AMZN.US)

Por otro lado, a través del ETF BCHN.UK, los usuarios podrán invertir tanto en estas empresas como en otras compañías del sector de manera diversificada. Antes de invertir en Bitcoin, no obstante, los usuarios deberán tener en cuenta la volatilidad propia de este sector y los riesgos intrínsicos a cualquier operación bursátil. Un correcto análisis del mercado, una buena formación y una toma de decisiones premeditada será clave para sortear este mercado.