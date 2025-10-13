El Ibex 35 empieza la semana con subidas del 0,80% al calor del resto de índices europeos, que están teniendo repuntes de entre el 0,7% y el 1%. A nivel macro el día está prácticamente vacío y los mercados siguen sin darle demasiada importancia al cierre del gobierno americano. En cualquier caso, la temporada de resultados ya comienza en Estados Unidos y la semana que viene lo hará en España, por lo que debería ser una semana de ajustes en las carteras de los inversores.

Empresas que más suben del Ibex 35

Las acciones de Sacyr son las que más repuntan dentro del Ibex 35, después de conocerse que se ha unido junto a Dragados para aspirar a una licitación en Chile de unos 1.950 millones de dólares. Por otro lado, Rovi está ganando fuerza a medida que avanza la sesión, ya que la compañía parece haber firmado un acuerdo con Novo Nordisk para fabricar medicamentos para el gran gigante farmacéutico a partir de 2026, lo que supone otro gran avance para su división de fabricación para terceros.

Fuente: Plataforma de XTB

Empresas que más bajan del Ibex 35

Las acciones de Telefónica son las más bajistas del Ibex 35 y se habla de que la compañía está teniendo problemas para salir de Venezuela. El problema sería la falta de comprador, algo que cuadra con el terrible escenario que vive el país latinoamericano, tanto a nivel económico como a nivel social. Recordemos que en noviembre Telefónica presenta su plan estratégico, por lo que habrá que estar atentos a como avanza el asunto. Cellnex también cae, pero la parte baja del Ibex es muy reducida y sin apenas nada que destacar.

Fuente: Plataforma de XTB

¿Cómo invertir en el Ibex 35?

