- Buen inicio de sesión para el Ibex 35
- Calendario macro despejado
- Rovi empieza a despuntar
- Buen inicio de sesión para el Ibex 35
- Calendario macro despejado
- Rovi empieza a despuntar
El Ibex 35 empieza la semana con subidas del 0,80% al calor del resto de índices europeos, que están teniendo repuntes de entre el 0,7% y el 1%. A nivel macro el día está prácticamente vacío y los mercados siguen sin darle demasiada importancia al cierre del gobierno americano. En cualquier caso, la temporada de resultados ya comienza en Estados Unidos y la semana que viene lo hará en España, por lo que debería ser una semana de ajustes en las carteras de los inversores.
Empresas que más suben del Ibex 35
Las acciones de Sacyr son las que más repuntan dentro del Ibex 35, después de conocerse que se ha unido junto a Dragados para aspirar a una licitación en Chile de unos 1.950 millones de dólares. Por otro lado, Rovi está ganando fuerza a medida que avanza la sesión, ya que la compañía parece haber firmado un acuerdo con Novo Nordisk para fabricar medicamentos para el gran gigante farmacéutico a partir de 2026, lo que supone otro gran avance para su división de fabricación para terceros.
Empresas que más bajan del Ibex 35
Las acciones de Telefónica son las más bajistas del Ibex 35 y se habla de que la compañía está teniendo problemas para salir de Venezuela. El problema sería la falta de comprador, algo que cuadra con el terrible escenario que vive el país latinoamericano, tanto a nivel económico como a nivel social. Recordemos que en noviembre Telefónica presenta su plan estratégico, por lo que habrá que estar atentos a como avanza el asunto. Cellnex también cae, pero la parte baja del Ibex es muy reducida y sin apenas nada que destacar.
¿Cómo invertir en el Ibex 35?
Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden encontrar ETFs del Ibex 35, como el LYXIB.ES. Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, podrán crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.
¡Powell impulsa la recuperación de los mercados! 📈 El euro al alza
Salesforce anuncia alianzas con OpenAI y Anthropic 🎉
El S&P 500 corrige medio punto en la apertura 📉
El Nasdaq 100 retrocede un 1%
El contenido que se presenta en la sección de FORMACIÓN sólo tiene fines informativos, educativos y de apoyo para utilizar la plataforma. El material presentado, incluyendo los análisis, precios, opiniones u otros contenidos, no es una recomendación de inversión o información que recomiende o sugiera una estrategia de inversión ni se incluye en el ámbito del asesoramiento en materia de inversión recogido en la Ley 6/2023 de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión (artículo 125.1 g). Este vídeo se ha preparado sin tener en cuenta las necesidades del cliente ni su situación financiera individual.
XTB no aceptará responsabilidad por ningún tipo de pérdidas o daños, incluyendo, entre otros, cualquier lucro cesante, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o dependencia de la información incluida en este vídeo. XTB S.A. no es responsable de las acciones u omisiones del cliente, especialmente por la adquisición o disposición de instrumentos financieros, realizados con base en la información que contiene este vídeo.
El rendimiento pasado no es necesariamente indicativo de resultados futuros y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo.
Copyright © XTB S.A. Todos los derechos reservados. Está prohibido copiar, modificar y distribuir este vídeo sin el consentimiento expreso de XTB S.A.