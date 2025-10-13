Las acciones de Rovi están repuntando un 3,5% en estos momentos de la sesión tras conocerse una gran noticia para la compañía. Según elEconomista, Rovi habría firmado un acuerdo con Novo Nordisk para fabricar algunos de sus medicamentos a partir del 2026. ¿Cómo impacta esto en las acciones de Rovi?

Rovi firma un acuerdo con Novo Nordisk

Rovi ya anunció un acuerdo el año pasado, pero no se conocía el nombre de la compañía. Ahora, se habla de que es Novo Nordisk la otra parte del acuerdo y que Rovi fabricará jeringas precargadas, que es una de sus especialidades. La producción empezará en el 2026 y se llevará a cabo en su fábrica de San Sebastián de los Reyes y se estima que aportará entre 82 y 184 millones de euros en ingresos a partir de 2027.

Este acuerdo entra a formar parte de su división de fabricación para terceros, que tanto revuelo provocó hace alrededor de un año tras su negativa a venderla a pesar de que fue la propia compañía quien le buscaba salida. En cualquier caso, pensamos que esta división tiene un potencial atractivo, ya que alrededor de la mitad de fármacos se realizan por subcontratación y se espera que este mercado crezca a un ritmo del 7% interanual. Esto supone una gran oportunidad para Rovi, que está especializada en inyectables y ya tiene la confianza de grandes empresas como Moderna o Novo Nordisk.

Las acciones de Rovi caen un 7% en este 2025.

Fuente: Plataforma de XTB

¿Cómo comprar acciones de Rovi?

Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden encontrar acciones de Rovi para invertir en la compañía. Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, nuestros usuarios pueden crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.