- Las acciones ASML recuperan el soporte de los 835 euros por título.
- La nueva disputa comercial entre China y Estados Unidos impacta en su cotización
Las acciones de ASML suben hoy cerca de un 3% en un contexto de volatilidad elevada tras las últimas restricciones que China ha empezado a aplicar sobre las exportaciones de tierras raras y tecnologías críticas para semiconductores. De este modo, China endurece los controles a las exportaciones de metales y tecnologías de tierras raras, esenciales para la fabricación de chips avanzados. Estas medidas han provocado incertidumbre y temor por interrupciones en la cadena de suministro global para el sector de semiconductores, donde ASML es líder mundial como proveedor exclusivo de maquinaria clave para litografía. Por su parte, Donald Trump respondió públicamente el viernes por la tarde (horario CET) considerando nuevos aranceles sobre numerosos productos chinos, además de controles adicionales sobre tecnología crítica.
Las acciones de ASML se recuperan
El rebote que están experimentando hoy las acciones de ASML se produce tras las caídas del viernes, cuando los mercados descontaron fuertes temores de una mayor escalada comercial entre Estados Unidos y China. Tras un discurso más moderado de Donald Trump en el día de ayer, el mercado cotiza en estos momentos un impacto gestionable de estas trabas comerciales, mientras que los inversores reevalúan la magnitud real de las restricciones, ya que la implementación de los controles por parte de China requerirá procedimientos más complejos en gestión de licencias comerciales, por lo que su efecto total podría materializarse de forma gradual.
Cabe recordar que China mantiene sus restricciones a la exportación de tierras raras, especialmente sobre los nuevos minerales que refine, junto con el bloqueo total sobre sus equipos avanzados. Las acciones de ASML cotizan con optimismo ante una mejora de la percepción sobre el efecto inmediato de los nuevos controles chinos.
ASML se revaloriza un 22% en el conjunto del año, hasta los 841,2 euros por acción.
¿Cómo comprar acciones de ASML?
Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden encontrar acciones de ASML (ASML.NL) para invertir en la compañía. Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, nuestros usuarios pueden crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.
