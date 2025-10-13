Las acciones de ASML suben hoy cerca de un 3% en un contexto de volatilidad elevada tras las últimas restricciones que China ha empezado a aplicar sobre las exportaciones de tierras raras y tecnologías críticas para semiconductores. De este modo, China endurece los controles a las exportaciones de metales y tecnologías de tierras raras, esenciales para la fabricación de chips avanzados. Estas medidas han provocado incertidumbre y temor por interrupciones en la cadena de suministro global para el sector de semiconductores, donde ASML es líder mundial como proveedor exclusivo de maquinaria clave para litografía. Por su parte, Donald Trump respondió públicamente el viernes por la tarde (horario CET) considerando nuevos aranceles sobre numerosos productos chinos, además de controles adicionales sobre tecnología crítica.

Las acciones de ASML se recuperan

El rebote que están experimentando hoy las acciones de ASML se produce tras las caídas del viernes, cuando los mercados descontaron fuertes temores de una mayor escalada comercial entre Estados Unidos y China. Tras un discurso más moderado de Donald Trump en el día de ayer, el mercado cotiza en estos momentos un impacto gestionable de estas trabas comerciales, mientras que los inversores reevalúan la magnitud real de las restricciones, ya que la implementación de los controles por parte de China requerirá procedimientos más complejos en gestión de licencias comerciales, por lo que su efecto total podría materializarse de forma gradual.

Cabe recordar que China mantiene sus restricciones a la exportación de tierras raras, especialmente sobre los nuevos minerales que refine, junto con el bloqueo total sobre sus equipos avanzados. Las acciones de ASML cotizan con optimismo ante una mejora de la percepción sobre el efecto inmediato de los nuevos controles chinos.

Gráfica de las acciones de ASML en velas de 1 minuto. Fuente: Plataforma de XTB

ASML se revaloriza un 22% en el conjunto del año, hasta los 841,2 euros por acción.

