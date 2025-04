Viernes negro para el Ibex 35 y las bolsas mundiales

Las bolsas globales viven su particular viernes negro, intensificando las fuertes pérdidas registradas el jueves. El Ibex 35 no fue la excepción y llegó a dejarse más del 7% en algunos momentos de la jornada, protagonizando uno de los días más negativos de su historia. El Ibex 35 se hunde con todas sus empresas en rojo Todas las empresas del Ibex 35 cerraron en terreno negativo, especialmente afectadas por la debilidad del sector bancario. Las entidades financieras registraron descensos superiores al 10%, castigadas por su carácter cíclico y su dependencia directa del entorno económico. La previsión de una menor demanda de crédito, la ralentización del consumo y el parón en operaciones como fusiones, salidas a Bolsa o emisiones de deuda, reducen notablemente sus ingresos. A esto se suma el aumento de las expectativas de que el Banco Central Europeo recorte los tipos de interés, lo que perjudicaría los márgenes financieros del sector. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil Los grandes bancos del Ibex 35, como BBVA y Santander, amortiguaron levemente las pérdidas gracias al fortalecimiento del euro frente a monedas emergentes. Otros sectores del Ibex 35 ligados al ciclo económico, como el de materias primas, también sufrieron importantes retrocesos. Repsol, por ejemplo, se vio especialmente golpeada por la fuerte caída del precio del petróleo, que alcanzó mínimos no vistos en cuatro años. Ni siquiera las llamadas "utilities" ni empresas que se habían beneficiado de la caída en la rentabilidad de los bonos, como Cellnex, escaparon del castigo del mercado. La jornada terminó con pérdidas generalizadas en todas las industrias. El Nasdaq entra en un mercado bajista Más allá del Ibex 35, en Wall Street la situación no es mejor. El S&P 500 registró el jueves su mayor desplome desde la pandemia, y el viernes parecía dispuesto a superarlo tras la decisión de China de imponer aranceles del 34% a productos estadounidenses y endurecer el control sobre la exportación de tierras raras. El Nasdaq debido a su ponderación tecnológica y el castigo recibido sobre ellas, ha caído más de un 20% desde sus máximos entrando en un mercado bajista. No obstante, los mejores datos de empleo en EEUU calmaron parcialmente los nervios. La economía estadounidense generó más puestos de trabajo de lo esperado en marzo, aunque el desempleo subió levemente, lo que sugiere que el mercado laboral aún muestra fortaleza. El índice VIX, conocido como el "indicador del miedo", superó el nivel de 40, recordando momentos de alta tensión en los mercados. Las grandes tecnológicas continúan liderando las caídas, mientras que los bancos en EEUU también sufrieron retrocesos, alcanzando niveles no vistos desde agosto pasado. En este entorno, los inversores están optando por alejarse de los activos más volátiles, a la espera de que la administración Trump abandone su política de aranceles y apueste por estímulos como recortes fiscales, desregulación y medidas para impulsar la economía. En contraste, Warren Buffett y su empresa Berkshire Hathaway parecen inmunes a la tormenta financiera. Las acciones del holding apenas han bajado, y en lo que va de 2025 acumulan una subida del 14%. En cuanto a los activos, los bonos del Tesoro estadounidense a 10 años vuelven a captar el interés de los inversores y cotizan por debajo del 4%, algo que no se veía desde las elecciones de Trump. Aun así, la amenaza de una inflación más alta de lo esperado y la posibilidad de que la Reserva Federal no recorte tipos podrían cambiar el panorama. En Europa, en cambio, una posible bajada de la inflación, debido a la llegada masiva de productos asiáticos, facilita nuevos recortes del BCE. Caída en el precio del petróleo de un 7% El petróleo fue la materia prima más castigada del día, cayendo a su precio más bajo en cuatro años tras un inesperado aumento de producción por parte de OPEP+ y una menor demanda asociada a las tensiones comerciales. También sufrieron los precios del cobre, que retrocedió hasta un 6%, y los futuros de gas natural europeos, que se desplomaron un 10%. En cuanto al oro, tras alcanzar máximos históricos recientemente, ha experimentado algunas correcciones por la toma de beneficios de los inversores. Sin embargo, la tendencia de fondo se mantiene positiva, y existen señales de que su precio podría seguir subiendo en los próximos meses.



