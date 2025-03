Volatilidad en trigo, maíz y soja tras el informe WASDE 📉

Los mercados de materias primas experimentaron modestas caídas tras el último informe WASDE del USDA. La soja, el maíz y el trigo cotizaron a la baja debido a las ventas impulsadas por los fondos y las ventas técnicas. Si bien el informe en sí no presentó grandes sorpresas, los operadores respondieron a los ajustes en las proyecciones de demanda y a los cambios en los flujos comerciales globales. Si bien los movimientos impulsados ​​por el WASDE fueron relativamente moderados, las preocupaciones macroeconómicas más amplias y la incertidumbre comercial aumentaron la presión del mercado. Con los próximos informes del USDA, la evolución del clima en Sudamérica y los cambios en los patrones de demanda, la volatilidad sigue presente en los mercados de granos y oleaginosas en las próximas semanas. De hecho, es posible que las acciones de CME Group (CME.US) también suban debido a este hecho, y que la actividad de cobertura sea récord. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil Cotización del trigo Fuente: xStation5 El trigo presionado por mayor oferta y ventas técnicas

Las existencias finales de trigo de EE. UU. aumentaron debido al aumento de las importaciones y la reducción de las exportaciones, lo que provocó una rebaja en el precio agrícola proyectado para 2024/25.

El USDA aumentó las estimaciones de producción mundial de trigo para Argentina, Australia, Rusia y Ucrania, lo que mejoró las perspectivas de suministro.

Las previsiones de exportación se redujeron para la UE y Rusia, pero se aumentaron para Australia.

Las condiciones del trigo de invierno siguen siendo dispares, con creciente preocupación por el clima en las llanuras del norte de EE. UU. antes de la siembra de primavera.

Las condiciones climáticas de Europa y el Mar Negro también serán factores clave en las próximas semanas. Al observar los datos técnicos del trigo, podemos ver un posible patrón de corrección técnica 1:1, que puede sugerir una disminución de la presión de venta. Cotización del maíz Fuente: xStation5 Las reservas de maíz de EE. UU. se mantuvieron sin cambios, mientras que el USDA espera los primeros datos de rendimiento de Argentina y la finalización de la siembra de la segunda cosecha en Brasil.

Los cambios en el comercio mundial incluyeron pronósticos de exportación más bajos para Brasil y Sudáfrica, mientras que la demanda de importaciones de China se revisó a la baja.

El clima en Sudamérica sigue siendo un factor clave a la espera de nuevas actualizaciones de la oferta.

Los precios del maíz bajan.

Tras el WASDE de marzo, los operadores centran su atención en los informes de Siembras Prospectivas y Reservas Trimestrales de Granos del USDA, que se publicarán a finales de mes. Cotización de la soja Fuente: xStation5 La soja cae mientras la incertidumbre de la demanda pesa sobre los comerciantes

El USDA mantuvo sin cambios las existencias finales de soja en EE. UU., sin revisar las estimaciones de producción ni exportación para Argentina y Brasil.

Un cambio clave fue la menor estimación del precio agrícola promedio para la temporada 2024/25, lo que indica una menor demanda.

El aceite de soja disminuyó, debido al aumento de las existencias finales en EE. UU., la reducción del consumo de biodiésel y la disminución de las expectativas de importación de aceite de canola de Canadá en medio de las persistentes tensiones comerciales. Ahora, los inversores esperan la actividad de la cosecha en América del Sur, y la actualización del suministro de Brasil por parte de CONAB se publicará el jueves.

