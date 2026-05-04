Wall Street abre bajo la sombra de Ormuz: Nasdaq en máximos

El Nasdaq sigue en máximos pero entra en zona donde cualquier susto puede romper el ritmo

Wall Street arranca la semana mirando a Ormuz y con el mercado en modo nervioso

La sesión del lunes en Wall Street arranca bajo la sombra de una posible —aunque aún no confirmada— escalada en el Estrecho de Ormuz. Los futuros de los índices estadounidenses registran caídas moderadas, limitando las pérdidas a un máximo del 0,5%.

Los movimientos más significativos se observan en bonos y petróleo:

Los rendimientos en el tramo medio (1–5 años) suben cerca de 1% .

El WTI avanza temporalmente un 3% .

El Brent supera los 111 USD por barril.

Todo ello ocurre mientras la agencia iraní FARS afirma que dos misiles impactaron en un buque estadounidense que habría intentado forzar el paso por el estrecho. Sin embargo, un funcionario estadounidense citado por Axios asegura que no se ha producido ningún ataque.

Este episodio se desarrolla en paralelo al anuncio del presidente Trump sobre “Project Freedom”, una operación militar destinada —aún sin detalles precisos— a escoltar barcos comerciales a través del estrecho con el apoyo de 15.000 tropas.

Macroeconomía

Media hora después de la apertura se publicarán los datos de los pedidos de bienes duraderos del mes de marzo, donde espera una mejora desde –1,2% hasta 0,8% anualizado, y de los Pedidos de fábrica, donde El consenso apunta a un avance de 0,5%, frente al 0% del mes anterior.

Gráfico de Nasdaq 100

El índice Nasdaq 100 mantiene una tendencia alcista muy pronunciada y cotiza cerca de máximos históricos. El RSI sube hacia zona de sobrecompra (76). Si los vendedores recuperan el control, el primer soporte relevante sería el retroceso de Fibonacci del 23,6%.

Fuente: xStation5

Noticias corporativas

Berkshire Hathaway (BRKB.US)

El conglomoerado presenta sus primeros resultados bajo el nuevo CEO, Greg Abel. La firma ha superado expectativas, con un BPA de 7,878 USD y unos ingresos de 93.680 millones USD. Además, la caja sube 397.380 millones USD y las recompras se sitúan en 234 millones USD. Aun así, la acción apenas reacciona.GameStop (GME.US)

Las acciones retroceden más del 6% en premarket, tras anunciar una oferta de adquisición por eBay valorada en 56.000 millones USD, un 20% de prima sobre su valoración de mercado. eBay, por su parte, sube más del 7% en premarket.

Palantir (PLTR.US)

Presenta resultados del Q1 2026 tras el cierre del mercado. El mercado espera un BPA de 0,28 USD y más de 1.500 millones USD en ingresos.

Norwegian Cruise (NCLH.US)

Publica una guía decepcionante para el Q2 y para el conjunto del año. La acción cae más del 7%, arrastrando al sector.

Celcuity (CELC.US)

La biotecnológica sube en torno a doble dígito medio tras publicar resultados positivos de la siguiente fase de ensayos de su fármaco contra el cáncer de mama.