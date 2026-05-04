Las acciones de BBVA caen un 4% en la jornada de hoy, la mayor caída dentro del sector bancario español pero con todo en rojo. Las tensiones militares continúan en Oriente Medio y el petróleo continúa repuntando. Además, los rendimientos de la banca europea continúan al alza. Todo ello, a la espera de que mañana Sabadell y Unicaja presenten sus cifras trimestrales. ¿Por qué cae la banca española?

Las acciones de BBVA lideran las caídas de la banca

Las acciones de BBVA caen un 4%, aunque en general el sector está sufriendo. El motivo de estas caídas pueden ser varios, como por ejemplo el aumento de las tensiones geopolíticas. Hoy hemos tenido un aumento de la incertidumbre alrededor del estrecho de Ormuz, ya que por momentos se pensaba que Irán había atacado un buque de Estados Unidos (es una información desmentida por la propia Estados Unidos). Además, el precio del crudo sigue al alza.

Estos factores son importantes, ya que las subidas de precios generalizadas pueden deteriorar el consumo, lo que a su vez también influye en la demanda de crédito. En el primer trimestre la banca aguantó el impacto (a falta de conocer los resultados de Sabadell y Unicaja), aunque los inversores no terminaron muy convencidos. Por ello, es probable que sigamos viendo la normalización de los múltiplos del sector.

Otro factor que puede pesar en la mente del inversor es el despunte de los rendimientos de la deuda pública. Esto se debe a que un aumento repentino de los rendimientos de esta deuda afecta a las carteras de renta fija de las entidades. Sin embargo, el impacto también se puede achacar a que un despunte de estos tipos de interés, así como del euribor, puede perjudicar a la demanda de crédito. A medio y largo plazo un aumento de tipos es positivo para la banca, pero los repuntes repentinos en los mercados secundarios pueden tener algunos impactos en el corto plazo, con los inversores retrasando su demanda para conseguir tipos más bajos.

Las acciones de BBVA caen un 11% en este 2026.

¿Cómo comprar acciones de BBVA?

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