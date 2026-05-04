Berkshire Hathaway: ¿Se está quedando atrás tras la marcha de Warren Buffett?

Berkshire Hathaway es una empresa de inversión fundada y dirigida por uno de los inversores más legendarios de todos los tiempos: Warren Buffett. Durante las últimas décadas, la firma ha obtenido resultados excelentes y muy consistentes. Su desempeño fue particularmente impresionante durante los prolongados mercados bajistas, como la recesión de 2022-2023.

Sin embargo, debido a su avanzada edad, Warren Buffett tuvo que dejar su cargo como director ejecutivo, cediendo el puesto a Greg Abel. La compañía publicó sus primeros resultados bajo el liderazgo del nuevo director ejecutivo.

Cifras clave:

Ingresos: aumentaron más del 4% interanual hasta alcanzar los 93.700 millones de dólares.

Beneficio operativo: aumentó un 17% interanual hasta los 11.350 millones de dólares.

Beneficio neto atribuible a los accionistas: aumentó casi un 120% hasta los 10.100 millones de dólares.

Recompra de acciones: 235.000 millones de dólares.

Efectivo: alcanzó un nuevo récord de 373.500 millones de dólares.

En términos de indicadores y crecimiento, la empresa continúa operando excepcionalmente bien, superando ligeramente las expectativas del mercado. A pesar del estatus legendario de Warren Buffett, el nuevo CEO tampoco acapara la atención.

Lo que más debate genera en torno a la empresa es su comportamiento en relación con el mercado en general y su enorme posición de liquidez. A largo plazo, Berkshire ha superado al S&P 500 por un amplio margen; sin embargo, en los últimos trimestres, el fondo se ha quedado claramente rezagado con respecto al mercado en general, en torno a un 12% con respecto al índice de referencia.

Esto resulta particularmente controvertido dada la enorme reserva de efectivo. En ciclos de mercado anteriores, un elevado saldo de efectivo en la empresa indicaba que estaba esperando el momento oportuno para realizar grandes compras (que, en última instancia, resultarían muy rentables). Esta percepción sobre el enfoque de la empresa se ha manifestado desde hace tiempo, y cuanto más se aleja el S&P 500 de la rentabilidad de Berkshire, más preguntas surgen entre los operadores del mercado.

Esa visión del fondo podría ser fundamentalmente errónea. Berkshire es una compañía de inversión con un perfil radicalmente distinto al del S&P 500 actual, dominado por empresas tecnológicas. La genialidad de Warren Buffett radicaba en su excepcional capacidad para generar crecimiento incluso en periodos de pesimismo en el mercado. Berkshire prioriza la protección del capital de los inversores y solo después busca generar rentabilidades superiores a la media.

Sin embargo, en los últimos trimestres, el mercado parece haberse mantenido en un estado de euforia inquebrantable, casi totalmente concentrada en acciones tecnológicas. Empresas como Berkshire no pueden superar consistentemente la rentabilidad del mercado en general, ya que hacerlo requeriría un nivel de riesgo inaceptable.

Gráfico de las acciones de Berkshire con velas de un día

En el gráfico, se observa el cruce alcista de las medias móviles exponenciales EMA200 y EMA100 por primera vez desde 2022. Históricamente, este comportamiento —contrario al análisis técnico tradicional— ha precedido a periodos de crecimiento prolongados. ¿Sucederá lo mismo esta vez? Fuente: xStation5