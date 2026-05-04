Las MEME stocks o acciones MEME pueden estar de vuelta. En esta ocasión, GameStop es la gran protagonista con un movimiento muy agresivo de su CEO, Ryan Cohen. La compañía ha presentado una oferta de unos 56.000 millones de dólares por eBay. Esto está provocando un fuerte movimiento de las acciones de ambas compañías, con las acciones de GameStop dejándose más de un 3% y las de eBay subiendo un 5%. ¿Qué está viendo Ryan Cohen?

GameStop se lanza por eBay

La propuesta consistiría en el pago de 125 dólares por acción, mediante una estructura compuesta al 50% en efectivo y el otro 50% en acciones de GameStop. Esto supondría una prima de alrededor del 20% con respecto al cierre del viernes pasado. Además, se ha destapado una posición del 5% en eBay que GameStop llevaba unos meses construyendo.

La visión de Ryan Cohen

El CEO de GameStop afirma que eBay tiene el potencial de valer cientos de miles de millones de dólares si se transforma en un competidor directo y real de Amazon. A pesar de que GameStop es una empresa significativamente más pequeña que eBay, Cohen planea financiar esta ambiciosa operación utilizando los 9.000 millones de dólares en efectivo que posee en su balance, una carta de compromiso de TD Bank para obtener 20.000 millones adicionales en deuda y el posible respaldo de inversores externos, como fondos soberanos de Oriente Medio.

Hay que recordar que Ryan Cohen es el fundador de Chewy, una tienda online de artículos para mascotas que ha tenido bastante éxito en el mercado americano, robando cuota de mercado a la propia Amazon. Es decir, hablamos de una persona que tiene experiencia en este tipo de negocios.

La estrategia de integración propuesta busca aprovechar la red de tiendas físicas de GameStop para convertirlas en centros de autenticación y recogida de productos de eBay, especialmente en categorías de coleccionismo, además de apostar fuertemente por el comercio en vivo mediante vídeo en tiempo real.

El movimiento no está exento de tensiones, ya que Cohen ha advertido que, de no ser bien recibida su propuesta por el consejo de administración de eBay, está preparado para iniciar una lucha de poderes y apelar directamente a los accionistas. Por su parte, algunos analistas de Wall Street se muestran escépticos ante la necesidad de este giro estratégico, señalando que el actual plan de recuperación de eBay ya está dando resultados positivos.

Por otro lado, GameStop sigue en declive y sus ingresos siguen cayendo con fuerza a pesar de que Ryan Cohen ya lleva varios años de liderazgo en la compañía. Sin embargo, hay que reconocer que la compañía ahora es rentable incluso ingresando menos.