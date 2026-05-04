Desplome del Ibex 35 en otra semana clave

El Ibex 35 se anota una severa caída que roza el 2%, con el resto de Europa descendiendo con fuerza y a pesar de los repuntes en Estados Unidos. Las tensiones en Oriente Medio continúan y el precio del petróleo continúa al alza. En general, el mercado sigue experimentando la volatilidad típica de una temporada de resultados, junto a la incertidumbre de la guerra.

El Ibex 35 sufre por el peso de la banca

Dentro del Ibex 35 la compañía más alcista ha sido Indra, que sigue experimentando una alta volatilidad. De hecho, el valor todavía no ha recuperado los niveles de antes de conocerse el correo del Pentágono en el que se planteaba la posibilidad de expulsar a España de la OTAN.

Por la parte baja, tenemos una gran variedad de empresas. De hecho, la mayoría de ellas están en negativo. El peor sector es el bancario, con BBVA con un descenso de más del 4%. Las tensiones en Oriente Medio y los repuntes repentinos de los rendimientos de la deuda pública pueden causar una caída de la demanda de crédito, con los consumidores esperando para pedir un préstamo a un tipo de interés más accesible una vez se acabe el conflicto. A medio y largo plazo un aumento de tipos es positivo para la banca, pero los repuntes repentinos en los mercados secundarios pueden tener algunos impactos en el corto plazo. Además, mañana tendremos las cifras de Unicaja y Sabadell, por lo que el mercado está poniendo en el foco al sector. El resto de valores en negativo no han seguido un patrón concreto y los descensos han rondado el 1% y 2%. En definitiva, el Ibex 35 achaca su componente cíclico.

Europa cae y Wall Street resiste

En el resto de Europa también hemos tenido negatividad, aunque en menor medida por un menor peso bancario. El CAC francés se ha dejado más de un 1%, con el sector del lujo sufriendo. El mercado americano vuelve a dar la nota discordante, aunque las subidas son moderadas. En el caso del Nasdaq 100, tenemos valores como Micron despegando un 8%, ante el optimismo de los analistas después de que los hiperescaladores anunciaran la semana pasada incrementos en sus previsiones de capex. En cualquier caso, esta semana tendremos también cifras importantes que pueden generar volatilidad en ambos lados del océano Atlántico.

El petróleo sigue despuntando

El precio del Brent al contado ha repuntado un 4% y la curva de precios de futuros sigue mostrando backwardation, una estructura típica cuando hay escasez de un producto en el corto plazo y los operadores tratan de asegurar su suministro. En ese sentido, el dólar ha repuntado ligeramente, con el oro y la plata de nuevo corrigiendo. Por su lado, el bitcoin ha repuntado más de un 2%.