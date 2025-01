Wall Street anuncia nuevos recortes de tipos

Christopher Waller, miembro de la Junta de Gobernadores de la Reserva Federal, comentó sobre el impacto de la economía estadounidense, la inflación y los aranceles en la actualidad, y afirmó que apoyaría nuevos recortes de tipos en 2025.A continuación, se muestran los puntos destacados de sus comentarios. Waller, de la Fed, abre la puerta a nuevos recortes de tipos No espero que los aranceles tengan un impacto significativo en la inflación. Las tasas actuales en Estados Unidos son restrictivas, aunque no lo suficientemente estrictas como para causar una recesión.

El mercado laboral no se está comportando como una economía que se está sobrecalentando.

No parece probable que se vuelva al límite inferior cero en un futuro cercano. La década de 2010 puede resultar atípica.

Hasta que las políticas de Trump estén claras, será difícil para los mercados y la Reserva Federal evaluar el próximo año.

En el corto plazo, no creo que los aranceles tengan un gran impacto en la inflación.

Los conflictos geopolíticos y los aranceles podrían ser una fuente de renovada presión sobre los precios. Pero no creo que se implementen aranceles draconianos.

Existe una tremenda incertidumbre sobre lo que sucederá con los aranceles. Los aumentos salariales rezagados pueden aliviar la inflación actual de los precios de los servicios.

La economía en general tiene una base sólida, nada que sugiera que el mercado laboral se debilitará drásticamente en los próximos meses. Aunque el progreso reciente de la inflación ha sido lento, gran parte de ello se debe a los precios imputados de la vivienda y los servicios, que son una guía menos fiable de las presiones subyacentes sobre los precios.

Los efectos de base mejorarán la inflación en 2025; los datos mensuales más recientes y otros datos de corto plazo también indican que se avecina una mejora.

La inflación seguirá avanzando hacia el 2%. Apoyaré nuevos recortes de tipos en 2025, pero el ritmo dependerá de un mayor progreso de la inflación.

Los déficits estadounidenses también pueden estar impulsando los rendimientos a largo plazo al alza. Los rendimientos a largo plazo pueden tener una mayor prima de inflación, pero la Fed lo solucionará.

Los banqueros centrales tienen un amplio conjunto de desafíos por delante, desde el envejecimiento de la población hasta los conflictos geopolíticos y los desafíos a la globalización.

Las reglas monetarias son un buen control del juicio, pero no deben utilizarse exclusivamente. Cotización del par EUR/USD El EUR/USD sigue estando hoy un 0,4% por debajo, aunque los rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos cayeron del 4,72% al 4,68% tras las lecturas macroeconómicas de hoy y las declaraciones bastante moderadas de Waller. El par también se ve presionado por las débiles lecturas macroeconómicas de Alemania.

