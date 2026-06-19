Wall Street cerrado: ¿La calma antes de la tormenta?

- Estados Unidos celebra el festivo de Juneteenth, reduciendo la liquidez y la actividad global, aunque los futuros siguen cotizando con leves caídas
- Se cancelan las conversaciones de paz en Bürgenstock debido a problemas logísticos según EE. UU., y a nuevos ataques en el Líbano según Irán, manteniendo la tensión en Oriente Medio
- El crudo rebotó al inicio pero volvió a caer tras un alto el fuego entre Israel y Hezbolá, dejando al Brent en $79 y al WTI en $76, mientras el gas TTF sube a $41,8
- Estados Unidos celebra el festivo de Juneteenth, reduciendo la liquidez y la actividad global, aunque los futuros siguen cotizando con leves caídas
- Se cancelan las conversaciones de paz en Bürgenstock debido a problemas logísticos según EE. UU., y a nuevos ataques en el Líbano según Irán, manteniendo la tensión en Oriente Medio
- El crudo rebotó al inicio pero volvió a caer tras un alto el fuego entre Israel y Hezbolá, dejando al Brent en $79 y al WTI en $76, mientras el gas TTF sube a $41,8
Hoy no habrá sesión de negociación en Wall Street. Los estadounidenses celebran el Juneteenth, que conmemora la abolición de la esclavitud en los Estados Unidos. Bajo estas condiciones, es visible una caída de la liquidez en el mercado global y la actividad de los inversores es limitada.
El hecho de que no haya negociación en el mercado al contado (el segmento donde las transacciones de compra y venta se liquidan de inmediato) no significa, sin embargo, que las operaciones en el mercado de futuros se hayan detenido.
Índices
Esto nos permite vislumbrar el sentimiento que prevalece hoy en el mercado estadounidense (aunque debe tenerse en cuenta que, debido al cierre del mercado de EE. UU., los movimientos en los contratos de futuros pueden ser más volátiles y menos representativos de la imagen completa del mercado). Predominan los descensos: los contratos de futuros del S&P 500 bajan un 0,2%, mientras que el Nasdaq 100 retrocede un 0,3%. Tampoco ayuda el aplazamiento de la próxima ronda de conversaciones de paz, que debían tener lugar hoy en Bürgenstock, Suiza.
Geopolítica
La razón de la cancelación de las conversaciones no está clara. La parte estadounidense habla de problemas logísticos no resueltos, mientras que la parte iraní habla de otra oleada de ataques israelíes en el Líbano, los cuales violan los términos del memorando firmado el miércoles. Lo que es seguro, sin embargo, es que esto no pone fin a la incertidumbre que rodea al conflicto en Oriente Medio.
Materias primas energéticas
Ante estos acontecimientos, observamos modestos aumentos en los precios de las materias primas energéticas en las primeras horas de negociación. Sin embargo, un alto el fuego posterior entre Israel y Hezbolá provocó nuevas caídas. Para el petróleo Brent debemos pagar unos $79, mientras que el WTI oscila alrededor de los $76. Por otro lado, el precio del gas en la bolsa holandesa TTF se dirige al alza (actualmente a $41,8 por MWh).
Cotización del Nasdaq 100
Tras un retroceso más profundo hacia las inmediaciones del nivel de retroceso de Fibonacci del 23,6%, el índice regresó a la tendencia alcista de medio plazo, rompiendo la barrera de los 30k. Las medias móviles están configuradas de forma ideal para una tendencia alcista; la EMA 50, que corre alrededor de los 28,8k, actúa como soporte clave. Mientras las cotizaciones se mantengan por encima del área delimitada por ella, las caídas potenciales pueden tratarse más bien como una corrección dentro de la tendencia alcista dominante.
El indicador RSI se sitúa en torno a 60, lo que todavía no significa un sobrecalentamiento del mercado. Después del período de caída en las barras del histograma MACD (que reflejó la corrección de mayo), el impulso bajista se ha desvanecido claramente.
¿Traerán las inversiones masivas en IA nubarrones sobre Wall Street?
Resumen de mitad de sesión: sentimientos mixtos en las bolsas europeas
🚩 El oro pierde un 1,5% después de que Goldman Sachs recortara su precio objetivo
SpaceX planea una macroemisión de bonos tras su histórica salida a bolsa
El contenido que se presenta en la sección de FORMACIÓN sólo tiene fines informativos, educativos y de apoyo para utilizar la plataforma. El material presentado, incluyendo los análisis, precios, opiniones u otros contenidos, no es una recomendación de inversión o información que recomiende o sugiera una estrategia de inversión ni se incluye en el ámbito del asesoramiento en materia de inversión recogido en la Ley 6/2023 de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión (artículo 125.1 g). Este vídeo se ha preparado sin tener en cuenta las necesidades del cliente ni su situación financiera individual.
XTB no aceptará responsabilidad por ningún tipo de pérdidas o daños, incluyendo, entre otros, cualquier lucro cesante, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o dependencia de la información incluida en este vídeo. XTB S.A. no es responsable de las acciones u omisiones del cliente, especialmente por la adquisición o disposición de instrumentos financieros, realizados con base en la información que contiene este vídeo.
El rendimiento pasado no es necesariamente indicativo de resultados futuros y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo.
Copyright © XTB S.A. Todos los derechos reservados. Está prohibido copiar, modificar y distribuir este vídeo sin el consentimiento expreso de XTB S.A.