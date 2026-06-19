Wall Street cerrado: ¿La calma antes de la tormenta?

Hoy no habrá sesión de negociación en Wall Street. Los estadounidenses celebran el Juneteenth, que conmemora la abolición de la esclavitud en los Estados Unidos. Bajo estas condiciones, es visible una caída de la liquidez en el mercado global y la actividad de los inversores es limitada.

El hecho de que no haya negociación en el mercado al contado (el segmento donde las transacciones de compra y venta se liquidan de inmediato) no significa, sin embargo, que las operaciones en el mercado de futuros se hayan detenido.

Índices

Esto nos permite vislumbrar el sentimiento que prevalece hoy en el mercado estadounidense (aunque debe tenerse en cuenta que, debido al cierre del mercado de EE. UU., los movimientos en los contratos de futuros pueden ser más volátiles y menos representativos de la imagen completa del mercado). Predominan los descensos: los contratos de futuros del S&P 500 bajan un 0,2%, mientras que el Nasdaq 100 retrocede un 0,3%. Tampoco ayuda el aplazamiento de la próxima ronda de conversaciones de paz, que debían tener lugar hoy en Bürgenstock, Suiza.

Geopolítica

La razón de la cancelación de las conversaciones no está clara. La parte estadounidense habla de problemas logísticos no resueltos, mientras que la parte iraní habla de otra oleada de ataques israelíes en el Líbano, los cuales violan los términos del memorando firmado el miércoles. Lo que es seguro, sin embargo, es que esto no pone fin a la incertidumbre que rodea al conflicto en Oriente Medio.

Materias primas energéticas

Ante estos acontecimientos, observamos modestos aumentos en los precios de las materias primas energéticas en las primeras horas de negociación. Sin embargo, un alto el fuego posterior entre Israel y Hezbolá provocó nuevas caídas. Para el petróleo Brent debemos pagar unos $79, mientras que el WTI oscila alrededor de los $76. Por otro lado, el precio del gas en la bolsa holandesa TTF se dirige al alza (actualmente a $41,8 por MWh).

Cotización del Nasdaq 100

Tras un retroceso más profundo hacia las inmediaciones del nivel de retroceso de Fibonacci del 23,6%, el índice regresó a la tendencia alcista de medio plazo, rompiendo la barrera de los 30k. Las medias móviles están configuradas de forma ideal para una tendencia alcista; la EMA 50, que corre alrededor de los 28,8k, actúa como soporte clave. Mientras las cotizaciones se mantengan por encima del área delimitada por ella, las caídas potenciales pueden tratarse más bien como una corrección dentro de la tendencia alcista dominante.

El indicador RSI se sitúa en torno a 60, lo que todavía no significa un sobrecalentamiento del mercado. Después del período de caída en las barras del histograma MACD (que reflejó la corrección de mayo), el impulso bajista se ha desvanecido claramente.