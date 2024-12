Wall Street continúa bajando en medio de la debilidad tecnológica

Los mercados bursátiles de EE. UU. muestran debilidad generalizada, con los principales índices cayendo significativamente. El Nasdaq 100 lidera las pérdidas, cayendo un 1.83% a 21,304.46, seguido por el Russell 2000 que retrocede un 1.67% a 2,225.5. El S&P 500 baja un 1.66% a 5,927.7, mientras que el DJI cae un 1.61% a 42,647. La volatilidad del mercado se dispara, con el VIX subiendo un 9.21% a 18.38. En América Latina, los mercados están mixtos, con el IBOVESPA mostrando resiliencia, subiendo un 0.30% a 121,809, mientras que el Índice Mexicano cae un 1.24% a 47,979. Los mercados europeos están mayoritariamente a la baja, con el DAX 40 de Alemania cayendo un 0.90% a 19,931.1, seguido por el AEX de los Países Bajos, que retrocede un 0.88% a 872.38. El Euro Stoxx 50 baja un 0.81% a 4,872.6, mientras que el CAC 40 de Francia pierde un 0.54% a 7,317.7. El FTSE 100 muestra caídas modestas del 0.42% a 8,113. Solo unos pocos mercados muestran ganancias, como el ATX de Austria, que sube un 0.33% a 3,641, y el IBEX 35 de España, que suma un 0.22% a 11,505. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil En cuanto a los sectores del S&P 500, todos, excepto el de energía, se encuentran en territorio negativo. El sector de consumo discrecional lidera las caídas, con una caída del 2,19%, seguido del de industria (-1,73%) y el de tecnología de la información (-1,67%). Los sectores de servicios de comunicación (-1,65%), atención sanitaria (-1,44%), materiales (-1,44%), bienes de consumo básico (-1,37%), bienes raíces (-1,21%), servicios públicos (-0,99%) y energía (-0,46%) están todos a la baja. El mercado en general muestra una debilidad significativa, con el S&P 500 cayendo un 1,60%. Volatilidad actual observada en Wall Street. Fuente: xStation Noticias de empresas del S&P 500 Boeing (BA.US) : Las acciones cayeron casi un 5% tras un accidente trágico de un Boeing 737-800 en Corea del Sur, que dejó 179 de 181 personas fallecidas. La aeronave, operada por Jeju Air, se estrelló durante el aterrizaje en el Aeropuerto Internacional de Muan, posiblemente debido a un impacto con aves que dañó el tren de aterrizaje. Las autoridades surcoreanas inspeccionarán los 101 Boeing 737-800 del país.

ByteDance : Planea gastar hasta $7,000 millones en chips de IA de Nvidia fuera de China para 2025, lo que podría convertir a la empresa en uno de los mayores consumidores de este hardware a nivel mundial. La empresa matriz de TikTok espera superar los $20,000 millones en gastos relacionados con IA en 2025, incluyendo infraestructura de centros de datos.

MicroStrategy (MSTR.US) : Adquirió $209 millones adicionales en Bitcoin, comprando 2,138 tokens a un precio promedio de $97,837 entre el 23 y 29 de diciembre. La compañía, que recientemente se unió al Nasdaq 100, planea recaudar $42,000 millones en tres años mediante ventas de acciones y deuda convertible.

Apple (AAPL.US) : Enfrenta mayor competencia en China, ya que Huawei anuncia descuentos significativos de hasta 3,000 yuanes ($411) en modelos premium para el Año Nuevo. La cuota de mercado de Apple en China cayó al 15.6% en el tercer trimestre, mientras que la de Huawei creció un 42% al 15.3%. Los analistas están divididos sobre el futuro de Apple: Wedbush proyecta un potencial alcista del 26% impulsado por iniciativas de IA, mientras que Barclays mantiene una calificación de infraponderar con un precio objetivo de $184.

American Airlines (AAL.US): Recibió una mejora a "outperform" por parte de la analista Savanthi Syth de Raymond James, con un precio objetivo de $24, lo que implica un potencial alcista del 38%. La mejora se basa en un mejor pronóstico de ingresos y un mayor compromiso con clientes corporativos. Otras noticias provenientes de empresas individuales del índice S&P 500. Fuente: Bloomberg Financial LP

