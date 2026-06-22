Wall Street se apoya en la diplomacia con Irán para salvar la apertura de la semana

Wall Street comenzó la semana con signo positivo, aunque el sentimiento de los inversores dista mucho de ser eufórico. Tras el fin de semana largo, la atención del mercado se centra principalmente en los acontecimientos en Oriente Medio. La situación en torno a Irán y el Golfo Pérsico sigue siendo muy incierta; los últimos días han traído renovadas tensiones e intercambios de amenazas entre las partes implicadas. Al mismo tiempo, los indicios de avance en las negociaciones diplomáticas han ayudado a mantener las esperanzas de una desescalada, animando a los inversores a regresar con cautela a los activos de riesgo.

A pesar de los elevados riesgos geopolíticos, los principales índices bursátiles estadounidenses registran ganancias modestas. Los mercados parecen estar descontando cada vez más el peor escenario posible para el conflicto de Oriente Medio. Si bien las tensiones ya han alterado los flujos comerciales globales y el transporte de materias primas, los inversores centran ahora su atención en la perspectiva de una normalización gradual de las condiciones. Las expectativas de desescalada y el eventual restablecimiento de un tránsito fluido a través del Estrecho de Ormuz respaldan el sentimiento, aunque los participantes del mercado reconocen que reparar las cadenas de suministro dañadas y revertir el impacto económico de los acontecimientos recientes llevará tiempo.

La confianza de los inversores también se ha visto respaldada por los informes de progresos en las negociaciones entre Washington y Teherán. El vicepresidente de EE. UU., J. D. Vance, describió la última ronda de conversaciones como un logro de "progresos significativos", un acontecimiento que los mercados interpretaron como un aumento de la probabilidad de una mayor desescalada en toda la región. Aunque la situación sigue siendo fluida, los inversores se centran cada vez más en la posibilidad de un acuerdo duradero en lugar de escenarios que impliquen un conflicto regional más amplio.

El calendario económico sigue siendo relativamente ligero al inicio de la semana, lo que lleva a los inversores a mirar hacia varios eventos clave programados para los próximos días. La publicación el jueves del informe de inflación del PCE (gasto en consumo personal), el indicador de inflación preferido de la Reserva Federal, será vigilada de cerca en busca de pistas sobre la trayectoria futura de los tipos de interés en EE. UU. Dado que los funcionarios de la Fed señalaron recientemente un enfoque cauteloso hacia una mayor flexibilización monetaria, cualquier indicio de presiones inflacionarias persistentes podría tener un impacto significativo en las expectativas del mercado.

El próximo informe de resultados trimestrales de Micron también atrae una atención considerable y puede resultar uno de los eventos más importantes de la semana para el sector de los semiconductores. Los inversores buscan la confirmación de que la fuerte demanda vinculada a la infraestructura de inteligencia artificial, los centros de datos y las soluciones de memoria avanzada se mantiene intacta. Unos resultados sólidos podrían proporcionar otro catalizador para el sector tecnológico, que ha sido uno de los de mejor comportamiento en el mercado durante los últimos meses.

Por ahora, los inversores optan por un optimismo cauteloso, apostando por una mayor desescalada geopolítica mientras mantienen la confianza en la capacidad de resistencia de los beneficios empresariales. El inicio de la semana sugiere que los mercados siguen centrados en una normalización gradual de las condiciones en Oriente Medio, aunque una prueba más significativa para el sentimiento del mercado podría llegar a finales de esta semana con las publicaciones macroeconómicas clave y los resultados corporativos.

Gráfico del S&P 500, velas diarias

Los futuros del S&P 500 se mueven al alza a medida que los inversores acogen cada vez más la perspectiva de una desescalada duradera en Oriente Medio. Los informes sobre los avances en las negociaciones entre EE. UU. e Irán y las crecientes expectativas de que se pueda alcanzar un acuerdo formal respaldan el apetito global por el riesgo. Los mercados apuestan a que una posible tregua allanaría el camino para una normalización gradual de las condiciones en toda la región, incluido el restablecimiento del transporte marítimo sin restricciones a través del Estrecho de Ormuz, una de las rutas comerciales energéticas más importantes del mundo. Fuente: xStation5

Información empresarial

Micron (MU.US) sube antes de la publicación de sus resultados trimestrales, que se espera sea uno de los eventos clave de esta semana para la industria de los semiconductores. Los inversores buscan nuevas pruebas de la mejora de las condiciones en el mercado de las memorias, donde la fuerte demanda sigue superando el crecimiento de la oferta. La continua expansión de la infraestructura de inteligencia artificial sigue siendo un viento a favor importante, impulsando la demanda de soluciones de memoria avanzada utilizadas en centros de datos. Los resultados podrían servir como un indicador clave de la salud general del ecosistema de la IA.

Las acciones de SpaceX (SPCX.US) siguen bajo presión tras el anuncio de la emisión de bonos corporativos inaugural de la compañía. El movimiento se produce tras un fuerte repunte posterior a su salida a bolsa (IPO) y algunos inversores lo consideran una oportunidad para recoger beneficios. Al mismo tiempo, el capital adicional podría respaldar futuras iniciativas de expansión e inversiones estratégicas, que siguen siendo fundamentales para los planes de crecimiento a largo plazo de la empresa.

Super Micro Computer (SMCI.US) cotiza al alza a medida que los inversores adoptan una visión más constructiva sobre las perspectivas de la empresa. Los temores en torno a la dilución de los accionistas parecen desvanecerse, mientras la atención se desplaza de nuevo hacia la fuerte demanda de infraestructura de servidores orientada a la IA. Las expectativas de un crecimiento continuo en los pedidos relacionados con la computación de alto rendimiento y la inteligencia artificial siguen siendo un motor clave para el valor.

Cerebras Systems (CBRS.US) permanece en el foco de atención antes de su próxima presentación de resultados. Los inversores vigilan de cerca la capacidad de la empresa para ejecutar su estrategia de crecimiento y mantener un sólido impulso comercial. La confianza en las perspectivas de la compañía se ha visto respaldada por las importantes alianzas estratégicas anunciadas en los últimos meses, lo que ayuda a mitigar las preocupaciones sobre la demanda futura de sus soluciones de computación para IA.