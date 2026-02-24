Wall Street se quita los miedos de la sesión de ayer

Wall Street muestra un claro optimismo, con los mercados al alza tras las caídas de ayer. El Dow Jones sube un 0,6%, el S&P 500 un 0,2% y el Nasdaq un 0,3%.

El repunte de hoy responde a las fuertes caídas de ayer, impulsadas por la preocupación por el impacto de la inteligencia artificial en el sector tecnológico y la incertidumbre en torno a los aranceles introducidos por la administración Trump. Los aranceles recién anunciados están causando una mayor disrupción en el mercado y han suscitado la oposición de varios países que ya habían firmado acuerdos comerciales. Estos países exigen que se cumplan los términos de los acuerdos; de lo contrario, podrían rescindirlos, lo que aumenta la incertidumbre del mercado global.

La atención se centra en el sector de los semiconductores y la inteligencia artificial, donde NVIDIA desempeña un papel clave. La compañía se considera un barómetro de la tendencia alcista de la industria, ya que sus tecnologías de GPU son la base de los centros de datos y los sistemas de IA en todo el mundo. En el pasado, los sólidos resultados de NVIDIA han impulsado con frecuencia las subidas en el sector de chips y el índice Nasdaq, incluso en medio de riesgos macroeconómicos y arancelarios.

La publicación de los resultados trimestrales de NVIDIA mañana es el evento más importante de la semana y podría servir como prueba decisiva para la continuidad del mercado alcista. Si los resultados confirman una fuerte demanda de soluciones de IA y demuestran que la compañía puede mantener el crecimiento a pesar de los desafíos arancelarios y de la cadena de suministro, esto podría fortalecer la recuperación en el sector tecnológico. Si el informe no cumple con las expectativas, incluso el optimismo actual podría dar paso rápidamente a caídas.

En resumen, Wall Street está al alza hoy tras fuertes pérdidas, lo que indica un repunte a corto plazo, pero eventos y riesgos clave, como los nuevos aranceles de Trump y los próximos resultados de NVIDIA, determinarán la dirección del mercado en los próximos días.

Fuente: xStation5

Gráfico del S&P 500 con velas diarias

El S&P 500 sube hoy como consecuencia de las buenas noticias sobre el acuerdo de AMD con Meta para el suministro de chips de IA. El repunte tras las pérdidas de ayer refuerza el optimismo en el sector tecnológico, aunque el mercado se mantiene a la expectativa ante la publicación de los resultados trimestrales de NVIDIA mañana. Esta situación pone de manifiesto la cautela de los inversores, que esperan la confirmación del continuo impulso alcista en un segmento clave del mercado.

Fuente: xStation5

Noticias de empresas:

AMD (AMD.US) firmó un importante acuerdo con Meta Platforms (META.US) para suministrar chips de IA durante los próximos cinco años, con una capacidad de procesamiento total de hasta 6 gigavatios. Los primeros envíos, basados ​​en las futuras GPU AMD Instinct MI450 y procesadores EPYC, se esperan para el segundo semestre de 2026. La alianza es muy valiosa y podría superar los 60.000 millones de dólares. El acuerdo también permite a Meta adquirir hasta el 10% de las acciones de AMD a cambio de cumplir los compromisos de compra y alcanzar los hitos acordados en la entrega de chips. El anuncio provocó una subida significativa de las acciones de AMD, interpretada por el mercado como una señal de la creciente demanda de IA y la confirmación de la posición competitiva de AMD frente a NVIDIA. El acuerdo se enmarca en una tendencia más amplia del sector: las empresas invierten fuertemente en infraestructura de IA y buscan proveedores de hardware alternativos, mientras que AMD consolida cada vez más su posición en este segmento.

Las acciones de Eli Lilly (LLY.US) se vieron presionadas después de que su competidor Novo Nordisk anunciara una rebaja de hasta el 50% en el precio de los medicamentos GLP-1 en EE. UU. Esta medida intensifica la competencia en el segmento de medicamentos para la diabetes y la pérdida de peso, lo que presiona a Eli Lilly y podría afectar sus ingresos.

Whirlpool (WHR.US) anunció una nueva emisión de acciones por un valor aproximado de 800 millones de dólares. Los fondos se utilizarán principalmente para amortizar deuda e invertir en desarrollo de negocio y automatización. Tras esta decisión, las acciones de la compañía cayeron, lo que refleja la preocupación de los inversores por la dilución de las acciones y el posible impacto en la valoración.

Las acciones de Home Depot (HD.US) subieron más del 2% durante la sesión tras publicar los resultados del cuarto trimestre. El indicador clave de ventas comparables superó las expectativas del mercado, lo que indica una demanda continua de los consumidores, aunque la compañía advirtió sobre los desafíos macroeconómicos.



