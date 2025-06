Wall Street sube tras los comentarios de la Fed 📈

Waller, de la Reserva Federal, coment贸 sobre la pol铆tica monetaria y la econom铆a de EE. UU., indicando que la Fed podr谩 recortar los tipos en julio. A continuaci贸n, el an谩lisis de sus comentarios : Los trabajadores no est谩n en condiciones de exigir salarios m谩s altos como respuesta a los aranceles, lo cual es una raz贸n para no preocuparse por los efectos secundarios.

La Reserva Federal tiene el mandato de preocuparse por el desempleo y la inflaci贸n, no de proporcionar financiaci贸n barata al gobierno federal.

Los aranceles no se trasladar谩n completamente; un arancel del 10% a todas las importaciones no tendr铆a un gran impacto en la inflaci贸n general.

No quiero esperar a que el mercado laboral se desplome para recortar los tipos.

Observo una ca铆da en la creaci贸n de empleo y otras se帽ales que sugieren que el mercado laboral se est谩 debilitando.

El mercado laboral est谩 bien, pero no tan s贸lido como en 2022.

El mercado laboral es s贸lido, pero estamos empezando a ver fen贸menos como un alto desempleo entre los reci茅n graduados.

La persistencia de la inflaci贸n causada por los aranceles es una preocupaci贸n v谩lida.

Los aranceles deber铆an tener un efecto puntual sobre los precios y no ser un impulso persistente a la inflaci贸n.

El proceso deber铆a comenzar lentamente para asegurar que no haya sorpresas; si hay una crisis, la Reserva Federal podr铆a hacer una pausa.

La Reserva Federal est谩 en condiciones de implementar recortes desde julio.

La Reserva Federal tiene margen para bajar los tipos y luego observar qu茅 sucede con la inflaci贸n.

No estoy seguro de si el comit茅 estar铆a de acuerdo, pero los datos son positivos: el desempleo es bajo y la inflaci贸n est谩 cerca del objetivo.

Los bancos centrales deber铆an analizar los efectos de los aranceles sobre la inflaci贸n.

No creo que el impacto de los aranceles sobre la inflaci贸n sea significativo; la tendencia pinta bien. Los 铆ndices de Wall Street suben tras los comentarios de Waller, que muestran una postura moderada de la Reserva Federal. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app m贸vil Descarga la app m贸vil

El contenido que se presenta en la secci贸n de FORMACI脫N s贸lo tiene fines informativos, educativos y de apoyo para utilizar la plataforma. El material presentado, incluyendo los an谩lisis, precios, opiniones u otros contenidos, no es una recomendaci贸n de inversi贸n o informaci贸n que recomiende o sugiera una estrategia de inversi贸n ni se incluye en el 谩mbito del asesoramiento en materia de inversi贸n recogido en la Ley 6/2023 de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversi贸n (art铆culo 125.1 g). Este v铆deo se ha preparado sin tener en cuenta las necesidades del cliente ni su situaci贸n financiera individual.

XTB no aceptar谩 responsabilidad por ning煤n tipo de p茅rdidas o da帽os, incluyendo, entre otros, cualquier lucro cesante, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o dependencia de la informaci贸n incluida en este v铆deo. XTB S.A. no es responsable de las acciones u omisiones del cliente, especialmente por la adquisici贸n o disposici贸n de instrumentos financieros, realizados con base en la informaci贸n que contiene este v铆deo.

El rendimiento pasado no es necesariamente indicativo de resultados futuros y cualquier persona que act煤e sobre esta informaci贸n lo hace bajo su propio riesgo.

Copyright 漏 XTB S.A. Todos los derechos reservados. Est谩 prohibido copiar, modificar y distribuir este v铆deo sin el consentimiento expreso de XTB S.A.