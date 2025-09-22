Las acciones de BYD registran este lunes su mayor caída en tres semanas en la Bolsa de Hong Kong, tras confirmarse que Berkshire Hathaway, la firma de inversión de Warren Buffett, ha liquidado por completo su participación en el fabricante chino de vehículos eléctricos.

Berkshire Hathaway vende sus acciones de BYD

Las acciones de BYD han retrocedido un 3,4% tras el anuncio, situándose entre las mayores caídas bursátiles de la compañía. La venta de las acciones pone fin a una relación de 17 años iniciada en 2008, cuando Berkshire adquirió 225 millones de acciones. Desde entonces, los títulos llegaron a subir más de un 4.500% hasta marzo de este año.

Un documento presentado por Berkshire Hathaway, reflejaba ya en marzo de 2025 un valor de cero para la inversión, frente a los 415 millones de dólares reportados a finales de 2024. La compañía estadounidense había comenzado a reducir su participación a mediados de 2022 y, al caer por debajo del 5% en 2024, dejó de estar obligada por la Bolsa de Hong Kong a reportar nuevas desinversiones. La salida total llega en un momento en que BYD acumula cuatro meses consecutivos de descenso en sus ventas domésticas y ha tenido que rebajar su objetivo anual de matriculaciones.

Lejos del éxito de la inversión de Berkshire, las malas noticias llegan para BYD que no logra mantener la confianza. El miedo y el mal desempeño del sector de los coches eléctricos durante el año está lastrando a las compañías del sector. Lo que ya ha experimentado anteriormente su homóloga americana Tesla, parece estar pasando factura al fabricante chino.

Esta desinversión se muestra como señal de advertencia sobre el futuro del sector en China. El fabricante se enfrenta a una dura guerra de precios en su mercado local, una presión creciente sobre los márgenes y un entorno regulatorio y geopolítico cada vez más exigente. La corrección de alrededor de un 30% desde los máximos históricos alcanzados hace cuatro meses refleja la desconfianza de los inversores en la capacidad de BYD para defender su liderazgo en este contexto.

No obstante, desde la propia compañía, la reacción al anuncio ha sido prudente. Li Yunfei, director general de marca y relaciones públicas, agradeció el apoyo de Buffett y Munger durante 17 años, calificando la salida como parte de la normalidad en la gestión de inversiones. El abandono de Berkshire, más que un movimiento táctico, representa un punto de inflexión simbólico. Marca el fin de una era en la que BYD era vista como una apuesta segura de crecimiento y ahora coloca bajo el punto de mira sus próximos pasos estratégicos.

Para los inversores, la atención se centrará ahora en los resultados trimestrales, la evolución del flujo de caja y la capacidad de resistir en un mercado cada vez más competitivo. La pregunta de fondo es si el gigante chino será capaz de mantener su tracción global en un sector eléctrico que ya no se mide solo en crecimiento de ventas, sino en rentabilidad y sostenibilidad financiera.

Las acciones de BYD avanzan un 19,5% en el acumulado del año.