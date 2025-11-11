- Última carta de Warren Buffett
Warren Buffett, posiblemente el mejor inversor de todos los tiempos, publicó ayer lo que fue su última carta como CEO de Berkshire Hathaway. Aunque la carta no contiene consejos de inversión puros, habla sobre algunas personas importantes en su trayectoria y su respaldo a Greg Abel, el próximo CEO de Berkshire. ¿Qué dice en la carta Warren Buffett?
Warren Buffett se despide
Aunque Warren ha dicho que seguirá dando su mensaje de Acción de Gracias cada año, ya no tendremos más cartas anuales como nos tenía acostumbrados, ni participará más en las grandes charlas de las reuniones anuales de accionistas de Berskhire Hathaway. Recordemos que Buffett dejará de ser el CEO de la compañía nada más acabe este año, para dar paso a Greg Abel. En ese sentido, Buffett también ha comentado que seguirá manteniendo acciones clase A de la compañía para mostrar el respaldo a Greg Abel, después de que las acciones de Berkshire hayan caído un 7% desde mayo, cuando anunció que dejaría de ser CEO. Aunque la caída ya no es tan grande, el descenso llegó a ser del 14% acumulado desde esas fechas.
Buffett también tiene un hueco para hablar sobre Munger y su influencia, además de detallar sus planes para las donaciones a las fundaciones de sus 3 hijos.
Puede que ya no tengamos más grandes cartas o comentarios de Buffett, pero nos deja una última perla: "Elige a tus heroes muy cuidadosamente y después emúlales. Nunca serás perfecto, pero siempre puedes ser mejor".
Las acciones de Berkshire Hathaway suben un 10% en este 2025.
¿Cómo comprar acciones de Berkshire Hathaway?
