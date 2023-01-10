En XTB impulsamos la inversión en bolsa y a partir de este 9 de enero te entregamos una acción gratis si te haces cliente.

XTB lanza la campaña "Una Acción Gratis"

XTB, uno de los brókeres más seguro, confiable y competitivo del mundo, ha lanzado a nivel mundial la campaña ‘Una Acción Gratis’, cuyo objetivo es popularizar la formación en la inversión en acciones. Se trata de la primera vez que el bróker de inversión, que cuenta con presencia en España desde el año 2008, lanza una campaña de este tipo, a través de la que cualquier nuevo cliente que abra una cuenta con XTB desde el lunes 9 de enero, acepte los términos y condiciones de la promoción y realice un depósito, recibirá una acción gratis.

La promoción viene respaldada por una campaña de márketing que incluye spots publicitarios en televisión junto con su embajador y legendario portero de fútbol Iker Casillas. La campaña de vídeo se transmitirá en los principales canales de televisión, radio y redes sociales, entre otros.

“El desarrollo de la tecnología hace que la inversión sea cada vez más accesible y esté más extendida. A través de la educación y una intensa promoción, animamos a los clientes individuales a que invierten su dinero, utilizando una tecnología que les permita gestionar sus propias inversiones de manera sencilla e intuitiva”, dice Omar Arnaout, CEO de XTB.

Por su parte, para Alberto Medrán, Director General de XTB España, Portugal y Rumanía, “esta campaña acerca los mercados bursátiles a los inversores que decidan dar el paso y comenzar a diversificar su patrimonio en acciones de las principales compañías cotizadas del mundo. Se trata de un primer paso para canalizar el ahorro en tiempos en los que la planificación financiera cobra cada vez más relevancia”.

En la actualidad, XTB permite a sus clientes invertir en más de 5.500 instrumentos financieros de todo el mundo, incluyendo acciones y ETFs, y no cobra comisión por la inversión en estos productos en operaciones de hasta 100.000€ al mes.

El bróker online obtuvo durante los primeros tres trimestres de 2022 un beneficio neto de más de 37 millones de euros, más de cuatro veces la cantidad obtenida durante el mismo periodo del año anterior. El número total de clientes sobrepasó los 581.000. Los datos han sido posibles gracias a un intenso desarrollo de la funcionalidad de la aplicación insignia de XTB, la plataforma xStation; así como las campañas de márketing activas, apoyadas por los embajadores de marca de XTB, estrellas deportivas mundialmente conocidas.