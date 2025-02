XTB obtiene licencia en gestión de activos en Chile

El Bróker XTB, empresa global que proporciona a inversores individuales acceso instantáneo a los mercados financieros de todo el mundo, ha obtenido la licencia de agente de gestión de activos en Chile. Es un hito importante para la empresa, ya que así amplía su presencia en Latinoamérica. La licencia, otorgada por la Comisión Chilena del Mercado Financiero (CMF), homóloga a la CNMV, refuerza la presencia de XTB en una región dinámica que ofrece múltiples oportunidades de mercado para el broker. Gracias a esta nueva licencia, XTB ahora podrá ofrecer a los clientes de Latinoamérica la posibilidad de invertir en acciones internacionales, ETFs y derivados. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil "Si consideramos el mercado de los brokers más allá de Europa, se puede reconocer el inmenso potencial que tiene Latinoamérica. Chile destaca como representante principal de la visión de crecimiento de XTB, y tenemos muchas ganas de dar la bienvenida a nuevos clientes que empiecen a trabajar con nuestra nueva licencia. Este desarrollo será crucial para impulsar nuestra posición competitiva en la región", comenta Omar Arnaout, CEO de XTB. La empresa se centra ahora en su desarrollo operativo y tecnológico para empezar a recibir a los primeros clientes chilenos en esta primera mitad del año. Gracias a la intuitiva App de XTB, los inversores locales tendrán acceso a herramientas de inversión sencillas y eficientes, que harán que su dinero trabaje para ellos. La expansión de XTB en Latinoamérica continuará en 2025, ya que la empresa ya está avanzando en el proceso de conseguir las licencias necesarias de operativa en Brasil. Otros mercados Con la nueva licencia para gestionar activos en Chile, XTB continúa avanzado proceso de diversificación geográfica, por el que aspira a expandir sus operaciones a nuevos mercados. A finales de 2024, XTB consiguió la licencia para comenzar a operar en Indonesia, en lo que sería su primer toma de contacto con los mercados asiáticos, y en Emiratos Árabes Unidos, lo que le permitirá expandir sus operaciones en Oriente Medio más allá de la región de Dubai, donde ya ofrecía sus soluciones financieras. Fundada en Polonia en 2002, XTB es uno de los mayores brókers cotizados de acciones y ETFs del mundo. La compañía cuenta actualmente con más de un millón de clientes y opera en varios mercados de gran importancia, como España, Portugal, República Checa, Francia, Alemania, Reino Unido o Italia. Recientemente, el bróker ha ampliado su oferta de soluciones financieras con su eWallet y tarjeta virtual multidivisa, dos productos con los que sus Clientes podrán disfrutar de su dinero en cualquier momento y sin comisiones.

El contenido que se presenta en la sección de FORMACIÓN sólo tiene fines informativos, educativos y de apoyo para utilizar la plataforma. El material presentado, incluyendo los análisis, precios, opiniones u otros contenidos, no es una recomendación de inversión o información que recomiende o sugiera una estrategia de inversión ni se incluye en el ámbito del asesoramiento en materia de inversión recogido en la Ley 6/2023 de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión (artículo 125.1 g). Este vídeo se ha preparado sin tener en cuenta las necesidades del cliente ni su situación financiera individual.

XTB no aceptará responsabilidad por ningún tipo de pérdidas o daños, incluyendo, entre otros, cualquier lucro cesante, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o dependencia de la información incluida en este vídeo. XTB S.A. no es responsable de las acciones u omisiones del cliente, especialmente por la adquisición o disposición de instrumentos financieros, realizados con base en la información que contiene este vídeo.

El rendimiento pasado no es necesariamente indicativo de resultados futuros y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo.

Copyright © XTB S.A. Todos los derechos reservados. Está prohibido copiar, modificar y distribuir este vídeo sin el consentimiento expreso de XTB S.A.