A comienzos de los años 20, Ralph Nelson Elliott descubrió que los mercados de acciones no se comportan aleatoriamente, sino que tienden a seguir las leyes de la naturaleza basados en ratios de Fibonacci. La conclusión que sacó es que los movimientos de los mercados puede predecirse y medirse de verdad.

El Principio de la Ola se basa en la idea de que los movimientos alcistas y bajistas tienen secuencias repetitivas llamadas olas. En esta estructura típica de olas, se observa cómo un movimiento del mercado se ha llevado a cabo en cinco olas, en dirección a la tendencia (números 1, 2, 3, 4 y 5) y tres olas que forman un movimiento correctivo (letras A, B y C).

La Teoría de las Ondas de Elliott se desarrolló más tarde por AJ Frost, Robert Prechter y Robert Miner, que crearon muchas reglas sobre cómo la teoría podría ponerse en práctica. Más abajo puedes ver las más importantes:

.- La Ola 2 no puede romper el suelo de la Ola 1 en una tendencia alcista, y no puede romper el techo de la Ola 1 en una tendencia bajista.

.- La Ola 3 no puede ser la más corta en términos de longitud y tiempo, en comparación con las Olas 1 y 3.

.- La Ola 4 no puede romper el techo de la Ola 1 en una tendencia alcista, y no puede romper el suelo de la Ola 1 en una tendencia bajista.

.- La Ola 4 no puede ser más larga que la Ola 2.

Más abajo encontrarás un ejemplo de la Estructura de las Ondas de Elliott en un periodo de tiempo Intradía en el mercado del EUR/USD:

Ahora veamos si el ejemplo anterior cumple con las cuatro reglas descritas anteriormente:

.- La Ola 2 no rompe el suelo de la Ola 1.

.- La Ola 3 no es la más corta al compararla con las olas 1 y 5.

.- La Ola 4 no rompe el techo de la Ola 1.

.- La Ola 4 no es más larga que la Ola 2.

Más abajo puedes ver otro ejemplo de Estructuras de Ondas de Elliott, esta vez en un periodo de tiempo de 4 horas en el mercado EUR/GBP:

Viendo este ejemplo, veamos si las cuatro reglas concuerdan:

.- La Ola 2 no rompe el suelo de la Ola 1.

.- La Ola 3 no es la más corta al compararla con las olas 1 y 5.

.- La Ola 4 no rompe el techo de la Ola 1.

.- La Ola 4 no es más larga que la Ola 2.

Como puedes ver en ambos ejemplos, la Teoría de las Ondas de Elliott es bastante coherente a la hora de identificar la tendencia de un mercado. Sin embargo, también se deben considerar los múltiples indicadores técnicos a la hora de identificar oportunidades de trading, para así tener una mayor posibilidad de éxito.

Resumen

La teoría de las Ondas de Elliott no es un concepto sencillo, y requiere tiempo para entenderlo e incluso más para aplicarlo; pero lo que hacen la mayor parte de los traders es aplicar las reglas derivadas de la Teoría de las Ondas de Elliott y combinarlas con otras herramientas de análisis técnico, creando así configuraciones de análisis técnicos de gran probabilidad.