La digitalización y los avances tecnológicos han revolucionado el mundo de la inversión, facilitando su acceso a todo tipo de usuarios y creando nuevos tipos de productos. Uno de ellos son las cuentas ómnibus, un tipo de cuenta cuya comercialización en España fue aprobada en 2014 y que ha ido extendiéndose poco a poco entre los brókers e instituciones financieras, que la emplean para mantener los activos de sus clientes. Este es el caso, por ejemplo, de XTB, que utiliza estas cuentas para guardar las acciones y ETFS que los clientes tienen en su cartera, pero ¿qué son exactamente las cuentas ómnibus? En este artículo, te contamos qué son este tipo de cuentas y cómo se mantienen tus activos.

¿Qué son las cuentas ómnibus?

Las cuentas ómnibus, también denominadas cuentas globales o colectivas de valores o instrumentos financieros, suelen utilizarse para registrar la compra o venta de valores e instrumentos financieros por cuenta de clientes. Cuando se hace uso de este tipo de cuentas, el inversor final o cliente no consta como titular de la cuenta, sino que el titular de esta cuenta global es la empresa de servicios financieros, es decir, el bróker.

El uso de cuentas ómnibus es frecuente en la operativa con instrumentos financieros extranjeros. Estas cuentas son completamente legales y, en el caso de XTB, su uso está recogido en el artículo 4.33 del Reglamento. Esto implica que las acciones y ETFs al contado (no como productos derivados) que han comprado y mantienen los clientes de XTB como posiciones abiertas están depositados en una cuenta ómnibus, tal y como recoge el Reglamento, que indica lo siguiente: “algunos OMI se mantienen en una cuenta ómnibus (colectiva) que mantiene el Custodio para XTB.”

¿Qué beneficios tienen las cuentas ómnibus frente a las cuentas nominativas?

El mantenimiento y gestión de las cuentas nominativas en las que cada cliente es el único titular de cada cuenta nominativa es más caro que el uso de cuentas ómnibus, lo que ha causado que el uso de cuentas ómnibus esté muy extendido y se haya convertido en una práctica habitual en el sector de las inversiones.

Por ejemplo, con el ahorro de costes, algunos brókers que hacen uso de cuentas ómnibus han podido eliminar las comisiones por custodia y/o administración de la cuenta de valores.

¿Qué derechos tengo si mis acciones y ETFs están en una cuenta ómnibus?

Con una cuenta ómnibus, los clientes mantienen plenos derechos económicos sobre sus acciones y ETFs. Al mantenerse los valores a través de cuentas ómnibus, los emisores (es decir, las empresas cotizadas) no tienen acceso directo a los datos de los clientes, pero el cliente obtiene las ganancias y/o pérdidas por cerrar la posición, recibe los dividendos que reparta la empresa y, si lo solicita, puede participar en las juntas de accionistas. En este escenario, se pueden identificar dos tipos de titularidades sobre los valores: la titularidad legal, que recae en XTB, y la titularidad real, que pertenece al cliente.

Titularidad legal o formal y la segregación de cuentas

La titularidad legal podría resumirse como quién es el propietario de las acciones “sobre el papel”. Tal y como está recogido en el artículo 4.33 del Reglamento, el titular legal es XTB: "XTB es el titular de los OMI mantenidos en dicha cuenta ómnibus.”

Así, el titular de la cuenta ómnibus es XTB, por lo que a efectos de las empresas cotizadas (por ejemplo, Banco Santander o IAG) el titular legal de las acciones es XTB. Estas cuentas ómnibus funcionan como una especie de intermediario en la cadena de propiedad de las acciones y ETFs. Así, en lugar de haber una relación directa y bilateral entre la empresa y el inversor a través de una cuenta nominativa se crea una relación entre tres sujetos: la empresa, el bróker de la cuenta ómnibus (en este caso, XTB) y el inversor.

Esto, no obstante, no significa que XTB sea el titular en sentido absoluto de las acciones y ETFs. Para evitar precisamente que los titulares legales de las cuentas ómnibus actúen de forma ilegal y se queden con el dinero de los inversores (que son los dueños del dinero utilizado para comprar las acciones o del dinero que se mantiene sin invertir), el régimen legal de la titularidad es más complejo por motivos regulatorios. Así, estas cuentas ómnibus están segregadas, es decir, no están incluidas ni consideradas como activos de XTB, por lo que XTB no puede considerar que e el titular real de estas acciones ni ETFs en lo que se refiere a realizar disposiciones sobre ellos (por ejemplo, XTB no decide cuándo vender las acciones, no recibe las ganancias ni se imputa las pérdidas por las compraventas y tampoco se queda los dividendos que reparten las empresas).

Titularidad real o económica

Si bien el cliente no es propietario de las acciones y ETFs en el sentido directo al que estamos acostumbrados, sí tiene otro tipo de propiedad que se ve reflejada en varios niveles. Esto también viene recogido en el mencionado artículo 4.33 del Reglamento, que señala: “el Cliente (titular económico) mantiene su derecho sobre el OMI registrado en dicha cuenta ómnibus.”

En concreto, el cliente es el que obtiene las ganancias o sufre las pérdidas por la venta de acciones y ETFs y es quien puede ejercer los derechos económicos y políticos dentro de las empresas. De este modo, aunque el cliente no sea el titular legal, sí es el titular real o económico de las acciones y quién realmente recibe las ganancias o sufre las pérdidas. Por ejemplo, si transfiere 50 euros a XTB, compra acciones por ese valor y las vende por 75 euros, el cliente podrá retirar esos 75 € a su cuenta bancaria, habiendo aumentado su patrimonio en 25 €.

Ocurre lo mismo con otros derechos económicos, como el derecho de los clientes de recibir dividendos y otros beneficios que reparta la empresa en la que han invertido. Así, es el cliente quien recibe el importe de dividendos que reparten las empresas de las que sea accionista.

Respecto de los derechos políticos (aquellos que se otorgan a los accionistas que no tienen contenido económico, tales como la asistencia a las juntas generales de accionistas), también vemos reflejada esta dualidad de titularidad. Al estar depositadas las acciones en la cuenta ómnibus, la empresa que convoca la junta (por ejemplo, Banco Sabadell), no tiene constancia de la identidad individual de cada cliente que sea accionista. Por eso, el Banco Sabadell no puede ponerse en contacto directo con los clientes ni informarle de la convocatoria de las juntas generales.

Sin embargo, si un cliente está interesado en asistir a estas juntas, XTB le puede proporcionar un certificado que pruebe que es el titular real de las acciones, es decir, la persona por cuya cuenta se han comprado las acciones y quién tiene realmente derecho a ejercer los derechos económicos y políticos.

De esta forma, tanto XTB como la empresa reconocen de nuevo su titularidad real y su posición “indirecta” como accionista.

¿Qué protección tengo si mis acciones y ETFs están en una cuenta ómnibus y XTB quiebra?

XTB utiliza un sistema de cuentas segregadas. Por ello, si XTB entrara en concurso o liquidación, las acciones compradas por los clientes no podrían utilizarse para pagar a los acreedores de XTB. De esta forma, las cuentas ómnibus se mantendrían “congeladas”, en el sentido de que XTB no podría acceder a ellas para pagar sus deudas propias como empresa.

Esto se recoge en el artículo 4.32 del Reglamento: “De acuerdo con la Legislación Aplicable, si se inicia un procedimiento de ejecución o embargo contra XTB, los fondos confiados a XTB por parte del Cliente respecto a la prestación de servicios de inversión, como se especifica en el Reglamento, no pasarán a formar parte del patrimonio de XTB, por lo que, si se anuncia el concurso de acreedores y la liquidación de XTB, no se incluirán en el patrimonio de XTB ni en el concurso.”

