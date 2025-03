¿Qué son las cuentas remuneradas y qué ventajas ofrecen?

Las cuentas remuneradas son cuentas bancarias diseñadas para que los usuarios obtengan rentabilidad por su capital depositado. Estas cuentas se posicionan como un producto híbrido entre las cuentas corrientes y las de ahorro y pueden ser un producto interesante para quienes quieren aumentar su patrimonio de forma relativamente segura. En este articulo, te contamos qué son y cómo funcionan.

El ahorro es uno de los temas que más preocupa a la población española. Ya sea para conseguir una hipoteca, comprar un coche o, sencillamente, prepararse para la jubilación, cada vez son más los ciudadanos preocupados por su capital. Así lo demuestran los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), que revelan que la tasa de ahorro de los hogares españoles en el tercer trimestre de 2024 alcanzó su máximo nivel desde el tercer trimestre de 2021, al representar el 14,2% de su renta disponible bruta. Estos datos no son los únicos que ponen de manifiesto la importancia que el ahorro tiene en la vida de los españoles: según la última Encuesta de Competencias Financieras, un documento elaborado por el Banco de España en 2021, un 70% de la población habría estado ahorrando a lo largo del año, una cifra que supone un aumento de 9 puntos con respecto al último informe, publicado en 2016. A la hora de ahorrar, existen multitud de productos financieros que pueden sernos de ayuda. Uno de ellos son las cuentas remuneradas, un tipo de cuenta con la que los usuarios pueden generar rentabilidad por su dinero. En este artículo, te contamos qué son exactamente estas cuentas y qué ventajas ofrecen. ¿Qué es una cuenta remunerada? Una cuenta remunerada es una cuenta bancaria diseñada para que los usuarios obtengan rentabilidad por su capital depositado. Este tipo de cuentas permiten domiciliar nóminas o recibos, extraer dinero y realizar transferencias, pero cuentan con la particularidad de ofrecer intereses por su saldo. De este modo, se posicionan como un producto híbrido entre las cuentas corrientes y las de ahorro, ya que, por un lado, ofrecen la misma operatividad que las cuentas tradicionales sin necesidad de domiciliar una nómina y, por otro, ofrecen rendimientos por el dinero guardado en ellas. ¿Cómo funcionan? Las cuentas remuneradas son productos líquidos, ya que permiten acceder a los fondos depositados en ellas sin sufrir penalizaciones, siempre y cuando se cumplan las condiciones firmadas en el contrato, y rentables, dado que ofrecen intereses por el dinero depositado en ellas. Estas cuentas suelen ofrecer una rentabilidad mayor que la de las cuentas de ahorro, la cual se fija en función de una franquicia, es decir, un tope máximo a partir del cual el dinero depositado dejaría de generar intereses, y un saldo mínimo, una cantidad que el usuario deberá mantener dentro de la cuenta para obtener rentabilidad. En algunos casos, además, las entidades pueden exigir que el usuario contrate algún producto adicional para generar rentabilidad o, incluso, que domicilie su nómina. Los intereses de las cuentas remuneradas se suelen pagar mensualmente y, por norma general, se calculan en función del saldo medio que haya tenido el usuario a lo largo de ese periodo de tiempo. No obstante, también cabe la posibilidad de que la entidad abone los intereses en función del saldo final que haya en la cuenta cuando termine el mes. Además, estos intereses pueden variar en función del tiempo, por ejemplo, siendo mayores durante el primer año de contratación que en los años venideros, e incluso generarse por tramos, aplicando un porcentaje más amplio hasta cierta cantidad y un porcentaje más reducido una vez se supere este importe inicial, o viceversa. Veámoslo con un ejemplo. Imaginemos que contratamos una cuenta remunerada que ofrece un interés del 3,5% durante los cinco primeros meses de contratación y un interés del 1,5% a partir de entonces. Además, aplica los intereses en función del saldo medio que tengamos en la cuenta, que en este caso será de 25.000 euros. Si calculamos los intereses que generaríamos con este producto, obtendríamos que, en los cinco primeros meses de contratación, obtendríamos 875 euros de interés y, una vez pasado este tiempo, generaríamos 375 euros. Ventajas y desventajas de las cuentas remuneradas Las cuentas remuneradas pueden ser de gran interés para las personas que busquen generar rentabilidad por su dinero de forma fácil y sencilla, pero, como ocurre con cualquier otro producto, estas cuentas ofrecen tanto ventajas como desventajas, las cuales conviene conocer antes de decidirse a operar con ellas. Desde un punto de vista positivo, las ventajas más atractivas que ofrecen estas cuentas son: Rentabilidad . Estas cuentas ofrecen intereses mensuales por el dinero depositado en ellas, lo que las posiciona como un producto de interés para ahorrar y aumentar nuestro capital.

. Estas cuentas ofrecen intereses mensuales por el dinero depositado en ellas, lo que las posiciona como un producto de interés para ahorrar y aumentar nuestro capital. Liquidez . Las cuentas remuneradas permiten a los usuarios retirar sus fondos en el momento en el que lo necesiten, sin sufrir ningún tipo de penalización.

. Las cuentas remuneradas permiten a los usuarios retirar sus fondos en el momento en el que lo necesiten, sin sufrir ningún tipo de penalización. Riesgo reducido. Son un producto seguro, ya que el dinero depositado en estas cuentas no se verá afectado por los movimientos de los mercados bursátiles. Además, están protegidos por el Fondo de Garantía de Depósitos, que cubre hasta 100.000 euros en caso de quiebra de la entidad. Por el contrario, los principales inconvenientes de estas cuentas pueden resumirse en: Intereses reducidos . Aunque la tasa de interés de estas cuentas es mayor que la que ofrecen las de ahorro, en comparación con otros productos, como pueden ser los depósitos, estos tipos son más reducidos. Además, esta tasa de interés puede reducirse tras los primeros meses de contratación.

. Aunque la tasa de interés de estas cuentas es mayor que la que ofrecen las de ahorro, en comparación con otros productos, como pueden ser los depósitos, estos tipos son más reducidos. Además, esta tasa de interés puede reducirse tras los primeros meses de contratación. Saldo máximo . Es habitual que las entidades financieras establezcan un saldo máximo, conocido como franquicia, a partir del cual no se generarán intereses por el dinero adicional depositado. De igual manera, también se suele establecer un saldo mínimo, necesario para empezar a obtener rendimientos.

. Es habitual que las entidades financieras establezcan un saldo máximo, conocido como franquicia, a partir del cual no se generarán intereses por el dinero adicional depositado. De igual manera, también se suele establecer un saldo mínimo, necesario para empezar a obtener rendimientos. Contratación de otros productos. Dependiendo de la entidad, puede darse el caso de que exijan la contratación de determinados productos adicionales para poder abrir una cuenta remunerada u obtener unos intereses más competitivos. Aunque las cuentas remuneradas, por norma general, suelen ofrecer una operatividad igual que la de las cuentas corrientes, puede haber excepciones, en las que las entidades bancarias tengan limitadas las funcionalidades de estas cuentas, impidiendo la vinculación de tarjetas, la domiciliación de recibos o las transferencias. Estas limitaciones, en caso de que existieran, aparecerán recogidas en el contrato del producto, por lo que es imprescindible revisarlo con atención para comprobar sus posibles restricciones. De igual manera, también puede darse el caso de que la entidad aplique ciertas comisiones por algunos servicios u operaciones, por ejemplo, por el mantenimiento de la cuenta o por transferir dinero a otras cuentas, por lo que también será necesario fijarse en estos posibles gastos antes de contratar estos productos. Invierte SIN COMISIONES en Acciones y ETFs *A partir de 100.000 € al mes, comisión del 0,2% (mín. 10 €). Puede aplicarse un 0,5% de tarifa de cambio de divisa. Invertir implica riesgos. Hazte Cliente ¿Cómo conseguir la máxima rentabilidad con las cuentas remuneradas? Dentro del mercado, se pueden encontrar una amplia variedad de cuentas remuneradas. Para encontrar la que mejor se adapte a nuestras necesidades, por tanto, es imprescindible realizar un buen análisis de mercado. Estos consejos pueden ayudarnos a encontrar la mejor cuenta remunerada del mercado: Compara intereses . El principal atractivo de las cuentas remuneradas son los intereses que ofrecen. Por ello, es imprescindible comparar el TIN y TAE de estas cuentas, ya que nos proporcionará una panorámica clara de la remuneración que podríamos conseguir.

. El principal atractivo de las cuentas remuneradas son los intereses que ofrecen. Por ello, es imprescindible comparar el TIN y TAE de estas cuentas, ya que nos proporcionará una panorámica clara de la remuneración que podríamos conseguir. Fíjate en el saldo y los plazos . El saldo máximo a partir del cual el dinero depositado ya no generará interés y los plazos a partir de los que los intereses pueden reducirse son dos factores que también deben tenerse en cuenta a la hora de analizar estas cuentas, ya que afectará a la remuneración que obtendremos. De igual manera, también es interesante prestar atención al saldo mínimo a partir del cual empezaríamos a generar rendimientos.

. El saldo máximo a partir del cual el dinero depositado ya no generará interés y los plazos a partir de los que los intereses pueden reducirse son dos factores que también deben tenerse en cuenta a la hora de analizar estas cuentas, ya que afectará a la remuneración que obtendremos. De igual manera, también es interesante prestar atención al saldo mínimo a partir del cual empezaríamos a generar rendimientos. Analiza las condiciones y restricciones . Hay cuentas remuneradas que para su contratación exigen que se compren productos adicionales o se domicilie una nómina o recibo, y otras tantas que tienen su operatividad limitada. Para sacarle el máximo partido a estos productos, por tanto, deberemos fijarnos en sus funcionalidades y las contrataciones adicionales que llevan asociadas, de cara a evitar gastos y problemas innecesarios.

. Hay cuentas remuneradas que para su contratación exigen que se compren productos adicionales o se domicilie una nómina o recibo, y otras tantas que tienen su operatividad limitada. Para sacarle el máximo partido a estos productos, por tanto, deberemos fijarnos en sus funcionalidades y las contrataciones adicionales que llevan asociadas, de cara a evitar gastos y problemas innecesarios. Revisa las posibles comisiones . Aunque las cuentas remuneradas no suelen tener comisiones, puede darse el caso de que la entidad decida aplicarlas para ciertos servicios u operaciones. Por ello, es importante revisar cuáles son los gastos que deberíamos asumir por estas cuentas y buscar aquellas que ofrezcan las condiciones más interesantes.

. Aunque las cuentas remuneradas no suelen tener comisiones, puede darse el caso de que la entidad decida aplicarlas para ciertos servicios u operaciones. Por ello, es importante revisar cuáles son los gastos que deberíamos asumir por estas cuentas y buscar aquellas que ofrezcan las condiciones más interesantes. Comprueba el tiempo de permanencia. Algunas cuentas remuneradas obligan a los usuarios a tener el producto contratado durante un periodo mínimo, penalizándoles en caso de que no cumplan con este requisito. Comprobar si la cuenta remunerada que nos interesa aplica estos plazos mínimos será clave para evitar sustos. Cuenta de Inversión de XTB* En XTB, nuestros clientes pueden obtener intereses por su capital no invertido en sus Cuentas de Inversión. En concreto, en la actualidad ofrecemos un interés anual del 3,5% sobre el capital no invertido durante los 90 primeros días tras la apertura, y de un 1,25% una vez transcurrido este tiempo. Este tipo de interés se calcula diariamente y se abona mensualmente, en los cinco primeros días hábiles del mes siguiente. Para disfrutar de estos intereses, solo necesitas ser Cliente, ya que se aplicarán de forma directa sobre el capital no invertido de tu Cuenta de Inversión. Además, no hay un saldo mínimo o máximo para percibir estos beneficios, por lo que, independientemente de cuál sea tu capital, los obtendrás. Los fondos depositados en tu cuenta de XTB estarán completamente protegidos por el Fondo de Garantía de Depósitos que, en caso de insolvencia, garantiza 100.000 euros por cliente. * Tu cuenta con XTB está asociada a una cuenta bancaria tradicional que está abierta en J.P. Morgan SE, un banco que actúa bajo la legislación alemana, autorizado como una entidad de crédito por la Autoridad de Supervisión Financiera Federal (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, BaFin) y supervisado conjuntamente por BaFin, el Banco Central de Alemania (Deutsche Bundesbank) y el Banco Central Europeo (BCE). J.P. Morgan SE es una empresa europea registrada en Fráncfort del Meno, Alemania.

