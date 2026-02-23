Las estafas de criptomonedas son un tipo de fraude por el que los estafadores tratan de robar el dinero de sus víctimas prometiéndoles oportunidades de inversión legítimas y sin riesgo . En este artículo, repasamos cuáles son sus características y qué podemos hacer para evitar estas trampas.

Las criptomonedas son una revolución dentro del sistema financiero. Estos activos han ido aumentando su popularidad en el mercado gracias a su carácter novedoso y a su potencial para generar grandes rentabilidades, pero, por desgracia, también han atraído a multitud de estafadores dispuestos a aprovecharse de ellas para engañar a sus víctimas. Si alguna vez te has encontrado con una criptomoneda que prometía multiplicarse por 100, te has cruzado con un influencer promocionando una “oportunidad secreta” o te has unido a un grupo de Telegram donde, de algún modo, parecía que todos “imprimían dinero” menos tú, entonces ya has tropezado con el mundo de las estafas de criptomonedas, un problema cada vez más frecuente en el ciberespacio para el que debemos estar protegidos.

¿Qué son las estafas de criptomonedas?

Las estafas de criptomonedas son un tipo de fraude por el que los ciberdelincuentes intentan robar a sus víctimas prometiéndoles una oportunidad de inversión legítima y atractiva dentro del sector. El funcionamiento es sencillo: los ciberdelincuentes prometen a sus víctimas algo que el mercado no puede ofrecer, es decir, dinero rápido, sin riesgo, con rentabilidades garantizadas y sin necesidad de contar con conocimientos financieros.

Para engañar a sus víctimas, estos delincuentes se pueden hacer pasar por una plataforma de inversión, un ‘bot’ que ayuda a invertir o, simplemente, por personas que ofrecen ayuda a otros. Estos estafadores emplean técnicas de ingeniería social para engañar a sus víctimas, ya sea generando una sensación de urgencia, confianza o prometiendo grandes recompensas. Por ello, no suelen parecer sospechosas: al contrario, muchas veces parecen ser fiables y de gran ayuda, motivo por el que resulta vital poder identificarlas para no caer en ellas.

¿Por qué debemos estar alerta?

El mercado de las criptomonedas es un mercado joven que no cuenta con el mismo nivel de protección que el de las finanzas tradicionales. Por su naturaleza descentralizada, este sector carece de una autoridad central que pueda revertir las transacciones, como sí puede ocurrir con las transferencias tradicionales, y no cuenta con trabajadores que puedan revisar las operaciones que puedan resultar sospechosas. Además, se basan en la tecnología blockchain, que impide que los datos puedan borrarse o eliminarse una vez se registran. Este conjunto de factores implica que, una vez enviamos o compramos criptomonedas, la operación no puede revertirse y que, en caso de estafa, no podremos dar marcha atrás y recuperar nuestros fondos. Para evitar estas situaciones, comprender la naturaleza de las estafas de criptomonedas resulta fundamental, ya que nos permitirá estar alerta de cara a posibles intentos de fraude.

¿Qué técnicas utilizan las estafas de criptomonedas?

Al igual que otros muchos ciberataques, las estafas de criptomonedas suelen utilizar técnicas de ingeniería social para engañar a sus víctimas. Estas técnicas se basan no en la tecnología, sino en principios básicos de la psicología para lograr sus objetivos. En este sentido, entre las tácticas utilizadas por los estafadores encontramos:

Sensación de urgencia y miedo : las personas suelen actuar de forma impulsiva cuando tienen miedo o prisa. Por ello, es habitual que en los ataques de ingeniería social los ciberdelincuentes busquen crear estas sensaciones en sus víctimas.

: las personas suelen actuar de forma impulsiva cuando tienen miedo o prisa. Por ello, es habitual que en los ataques de ingeniería social los ciberdelincuentes busquen crear estas sensaciones en sus víctimas. Respeto a la autoridad : las personas suelen respetar la autoridad de aquellos a quienes consideran superiores, como pueden ser las empresas, entidades y organismos públicos. Por ello, es habitual que los estafadores suplanten sus identidades, a fin de engañar a las víctimas.

: las personas suelen respetar la autoridad de aquellos a quienes consideran superiores, como pueden ser las empresas, entidades y organismos públicos. Por ello, es habitual que los estafadores suplanten sus identidades, a fin de engañar a las víctimas. Gratuidad, curiosidad y avaricia : los estafadores que emplean ataques de ingeniería también pueden apelar a sus víctimas prometiéndoles obtener grandes rentabilidades de forma sencilla u ofreciéndoles productos gratuitos.

: los estafadores que emplean ataques de ingeniería también pueden apelar a sus víctimas prometiéndoles obtener grandes rentabilidades de forma sencilla u ofreciéndoles productos gratuitos. Respeto social: los ciberatacantes también pueden apelar al miedo que siente el ser humano a perder su reputación en sus ataques. En este caso, pueden amenazar con difundir vídeos privados que en realidad no existen para incitar a sus víctimas a realizar ciertas transacciones.

A través de estas tácticas de manipulación psicológica, los estafadores pueden incitar a sus víctimas a que inviertan en criptomonedas o hagan click en enlaces maliciosos con el objetivo de robar sus claves de seguridad y, en última instancia, su dinero. Por ello, resulta fundamental que evitemos compartir información personal o financiera en llamadas, SMS o correos electrónicos, independientemente del remitente, y que evitemos abrir correos o enlaces que procedan de remitentes desconocidos.

Tipos de estafas de criptomonedas

Existen multitud de tipos de estafas que utilizan las criptomonedas como anzuelo para captar a sus víctimas.

Plataformas de inversión falsas

Se trata de uno de los métodos de estafa más habituales. En este caso, los delincuentes crean plataformas de inversión que parecen reales, con gráficos y paneles bursátiles y un falso servicio de atención al usuario. Las víctimas, confiadas, depositan el dinero en la plataforma y, al intentar retirarlo, descubren que no pueden.

Además, también puede darse el caso de que los estafadores clonen páginas web para crear una versión fraudulenta con la que robar la información financiera de sus víctimas.

‘Pump y dump’ de criptomonedas

El término inglés ‘pump y dump’, que en español podría traducirse como ‘inflar y tirar’, hace referencia a una técnica de manipulación del mercado de criptomonedas que consiste en inflar el valor de un token de forma artificial, a fin de atraer nuevos participantes para, posteriormente, venderlo, provocando que su precio se hunda.

En este tipo de estafas, un grupo se coordina para adquirir un token pequeño y disparar su precio mediante diversas técnicas, ya sea promocionando en redes sociales o difundiendo noticias falsas, a fin de atraer a nuevos inversores. Una vez el precio del activo llega a su punto álgido, este primer grupo se deshace de sus tenencias, hundiendo, consecuentemente, el valor del token dentro del mercado. Como consecuencia, los nuevos inversores experimentan notorias pérdidas, que serán difíciles de revertir dado que el token carecía de valor antes de que se llevase a cabo el ‘pump y dump’.

Este tipo de técnicas de manipulación de mercados, por norma general, no se detectan hasta que se han completado y los nuevos inversores han registrado pérdidas. No obstante, para evitar caer en estas situaciones, será recomendable mantenerse informado y evitar seguir modas, valorando nuestras inversiones siempre según el contexto del mercado y no en función de unos movimientos aislados.

Influencers falsos

Otra estafa habitual en el sector de las criptomonedas son los influencers falsos, es decir, personas que suplantan cuentas o emplean fotos robadas o ‘deepfakes’ para engañar a sus víctimas. En estos casos, los estafadores suelen hablar de técnicas secretas o inversiones con las que obtener rendimientos garantizados, a fin de convencer a sus víctimas para que inviertan o para que les envíen su dinero. Para evitar caer en este tipo de trampas, debemos tener en cuenta que ninguna inversión está exenta de riesgo y que ningún inversor profesional nos intentará convencer de que la rentabilidad está garantizada, por lo que deberemos huir de este tipo de perfiles.

Fondos de inversión falsos

Estas estafas, en la que los estafadores se hacen pasar por fondos de inversión legales, prometen rendimientos garantizados, ya sea de forma diaria o semanal. Al igual que ocurre con los influencers falsos, para evitar este tipo de trampas debemos tener en cuenta que ningún inversor profesional hablará de rentabilidades garantizadas u operaciones sin riesgo, ya que ambas afirmaciones van en contra de la naturaleza del mercado de valores.

Estafas románticas vinculadas a criptomonedas

Es una de las estafas que más sorprende a las víctimas. En este caso, los estafadores contactan por internet con sus víctimas, mostrándose como una persona atenta, comprensiva y, curiosamente, muy informada en lo que se refiere a las criptomonedas. Fingiendo interés, los estafadores se ofrecen a enseñarles o ayudarles a empezar a invertir, pero no sienten ningún apego por sus víctimas. Al contrario, estas estafas son un claro ejemplo de manipulación psicológica: primero construyen confianza con sus víctimas y una vez la consiguen, se aprovechan para conseguir sus objetivos.

¿Cómo podemos protegernos de las estafas de criptomonedas?

Las estafas de criptomonedas representan un riesgo para todo aquel que quiera invertir, especialmente si carecemos de conocimientos sobre los mercados bursátiles y su funcionamiento. Para protegernos de las artimañas de los estafadores, es vital permanecer alerta y no confiar en cualquier persona de internet, sobre todo si intentan convencernos con operaciones sin riesgo o rentabilidades garantizadas. En este sentido, además, existen ciertos consejos aplicables a la ingeniería social en general que también podemos seguir de cara a evitar estas posibles estafas:

Evita abrir correos o hacer click en enlaces que provengan de personas desconocidas y no descargues archivos adjuntos si no conoces al destinatario. A la hora de revisar tu correo o tus mensajes, fíjate bien en la dirección del remitente . Si detectas algún error o tienes alguna sospecha, no interactúes con él.

y no descargues archivos adjuntos si no conoces al destinatario. A la hora de revisar tu correo o tus mensajes, fíjate bien en la dirección del remitente . Si detectas algún error o tienes alguna sospecha, no interactúes con él. No compartas tu información personal o financiera en llamadas, SMS o correos electrónicos, independientemente del remitente. Ninguna compañía te solicitará información confidencial mediante estas vías.

independientemente del remitente. Ninguna compañía te solicitará información confidencial mediante estas vías. Desconfía de las llamadas, correos y mensajes que tengan un tono urgente y de aquellos que prometen grandes promociones o recompensas. Si recibes una llamada de una empresa ofreciendo algún producto, no realices ninguna acción. En su lugar, llama tú mismo a la compañía, con el número que aparezca en su página web, para asegurarte de que se trata de una promoción válida.

