¿Cómo funciona el staking en criptomonedas?

Tiempo de lectura: 6 minute(s)

El staking es un proceso en el que los inversores bloquean o delegan sus criptomonedas en una red blockchain que utiliza el mecanismo de Prueba de Participación. En este artículo, te contamos qué es exactamente, cómo funciona y qué ventajas y riesgos ofrece.

Donde tu dinero trabaja para ti Invertir implica riesgos Hazte Cliente

El staking crece como la espuma entre los inversores interesados en las criptomonedas. Un concepto, a su vez, muy ligado a los tan atractivos ingresos pasivos. En términos simples, el staking consiste en "bloquear" o delegar activos digitales en una red blockchain para ayudar a validar transacciones y mantener su funcionamiento. A cambio, se obtienen recompensas en forma de criptomonedas. Pero ¿cómo funciona realmente? En este artículo, desvelamos todo sobre qué es el staking, cómo hacerlo, cuáles son sus ventajas y riesgos y si merece la pena incluirlo en una estrategia de inversión. ¿Qué es el staking y cómo funciona? El staking es un proceso en el que los inversores bloquean o delegan sus criptomonedas en una red blockchain que utiliza el mecanismo de Prueba de Participación (Proof of Stake o PoS). El objetivo es ayudar a validar operaciones y mantener la seguridad de la red. A cambio, los inversores reciben recompensas en forma de nuevas criptomonedas. Este proceso representa una alternativa a la minería tradicional, más eficiente energéticamente y accesible para los propietarios de activos digitales. En las blockchains convencionales emplean la Prueba de Trabajo (Proof of Work o PoW), como Bitcoin, donde los mineros resuelven problemas matemáticos complejos. En cambio, en PoS los validadores son seleccionados en función de la cantidad de criptomonedas que poseen y están dispuestos a "apostar" o bloquear. Características y ejemplo de staking con criptomonedas El staking presenta unas características muy particulares que lo diferencian de otros procesos de minería. Entre estas, destacan: Bloqueo de activos . El inversor deposita sus criptomonedas en una wallet concreta o plataforma para participar en el proceso de validación.

. El inversor deposita sus criptomonedas en una wallet concreta o plataforma para participar en el proceso de validación. Generación de recompensas . Los validadores reciben recompensas proporcionales a su participación.

. Los validadores reciben recompensas proporcionales a su participación. Reducción de costes energéticos. A diferencia de la minería en PoW, el staking consume mucha menos energía. Por poner un ejemplo, si se tiene 10 unidades de una criptomoneda como Ethereum (ETH) y decides hacer staking, esas unidades servirán para validar transacciones y asegurar la red. A cambio, se podrá recibir un rendimiento anual de entre un 4% y un 12%, dependiendo de las condiciones de la red y del protocolo. ¿Qué rentabilidad da el staking? Desde la visión del inversor, una de las primeras preguntas que hay que hacerse es qué rentabilidad da el staking. La respuesta varía según diversos factores, entre ellos: La criptomoneda seleccionada . Criptomonedas como Ethereum, Cardano (ADA) o Polkadot (DOT) normalmente ofrecen diferentes tasas de recompensa.

. Criptomonedas como Ethereum, Cardano (ADA) o Polkadot (DOT) normalmente ofrecen diferentes tasas de recompensa. El tiempo que los activos permanecen bloqueados . Algunos protocolos exigen períodos mínimos de staking, lo cual afecta a la flexibilidad de las inversiones.

. Algunos protocolos exigen períodos mínimos de staking, lo cual afecta a la flexibilidad de las inversiones. La inflación de la red. A medida que más inversores participan en el staking, las recompensas disminuyen por el aumento en la cantidad de validadores. Para conocer cuál es la rentabilidad promedio que pueden dejar las principales criptomonedas con staking, hemos preparado la siguiente tabla, que puede servirnos de ayuda de cara a evaluar si esta estrategia encaja con nuestros objetivos: Ventajas y riesgos del staking Al igual que ocurre con cualquier otro tipo de estrategia, el staking ofrece tanto ventajas como inconvenientes, los cuales conviene conocer antes de decidirnos a apostar por él. Dentro de las ventajas, las más interesantes son: Ingresos pasivos . El staking es una forma de obtener rendimientos adicionales mientras mantienes tus criptomonedas. Por eso, atrae a inversores a largo plazo.

. El staking es una forma de obtener rendimientos adicionales mientras mantienes tus criptomonedas. Por eso, atrae a inversores a largo plazo. Apoyo a la red . Al participar en el staking, también mantienes la seguridad, la integridad y el funcionamiento de la red blockchain. Al bloquear tus activos digitales, contribuyes a la validación de transacciones y a la descentralización de la red.

. Al participar en el staking, también mantienes la seguridad, la integridad y el funcionamiento de la red blockchain. Al bloquear tus activos digitales, contribuyes a la validación de transacciones y a la descentralización de la red. Menor impacto ambiental . Es mucho más eficiente desde el punto de vista energético. No necesita potentes equipos de minería ni consume grandes cantidades de electricidad, lo que lo hace más sostenible a largo plazo.

. Es mucho más eficiente desde el punto de vista energético. No necesita potentes equipos de minería ni consume grandes cantidades de electricidad, lo que lo hace más sostenible a largo plazo. Flexibilidad y accesibilidad . Generalmente, sus barreras de entrada son más bajas. Cualquiera con una cantidad mínima de criptomonedas puede empezar a hacer staking sin invertir en equipos de hardware.

. Generalmente, sus barreras de entrada son más bajas. Cualquiera con una cantidad mínima de criptomonedas puede empezar a hacer staking sin invertir en equipos de hardware. Diversificación de la estrategia de inversión . El staking permite a los inversores diversificar su portafolio de criptomonedas, al obtener un rendimiento adicional sin necesidad de vender activos.

. El staking permite a los inversores diversificar su portafolio de criptomonedas, al obtener un rendimiento adicional sin necesidad de vender activos. Recompensas compuestas . Esta ventaja significa que se pueden reinvertir automáticamente las recompensas, aumentando así el capital bloqueado y potenciando el rendimiento.

. Esta ventaja significa que se pueden reinvertir automáticamente las recompensas, aumentando así el capital bloqueado y potenciando el rendimiento. Mayor seguridad frente a la volatilidad. Aunque las criptomonedas son inherentemente volátiles, el staking ofrece una forma de obtener rendimientos independientemente de las fluctuaciones diarias de los precios, ya que las recompensas no dependen directamente de la venta de los activos. En el extremo contrario, dentro de los riesgos que presenta el staking con criptomonedas, destacan: Volatilidad de precios . Si el valor de la criptomoneda cae, las recompensas podrían no compensar las pérdidas.

. Si el valor de la criptomoneda cae, las recompensas podrían no compensar las pérdidas. Bloqueo de fondos . A su vez, durante el periodo de staking, no se podrán mover los activos.

. A su vez, durante el periodo de staking, no se podrán mover los activos. Complejidad técnica . Algunos procesos de staking exigen que el inversor cuente con unos conocimientos avanzados o que sepa utilizar wallets específicas.

. Algunos procesos de staking exigen que el inversor cuente con unos conocimientos avanzados o que sepa utilizar wallets específicas. Riesgo de slashing. Si un validador se equivoca (falla en la validación de bloques o actúa mal), parte de sus fondos bloqueados puede ser "descontada" o penalizada (slashing). Cualquiera de estos riesgos pueden dar lugar a la pérdida de los fondos y criptomonedas o a no recibir las recompensas acordadas, especialmente si la plataforma se ve comprometida. Por ello, antes de invertir y utilizar esta técnica, es conveniente considerar cuáles son nuestros objetivos y nuestro nivel de tolerancia al riesgo. Tipos de staking en criptomonedas Dentro del mercado, se pueden identificar distintos tipos de staking, en función de cómo o con qué o quién se realiza. Cada una cuenta con sus particularidades, las cuales conviene conocer de cara a decidir cuál es la alternativa más adecuada para nuestros objetivos: Cold staking - Seguridad fuera de línea . Consiste en realizar staking desde una wallet desconectada de Internet. Es ideal para inversores que priorizan la seguridad. Sin embargo, suele ser más difícil y menos accesible para principiantes.

. Consiste en realizar staking desde una wallet desconectada de Internet. Es ideal para inversores que priorizan la seguridad. Sin embargo, suele ser más difícil y menos accesible para principiantes. Staking en grupo - Colaboración para mayores recompensas . En este modelo, los inversores unen fuerzas para formar un pool de staking. Cada participante aporta una cantidad de criptomonedas y las recompensas se reparten proporcionalmente. Es idónea para quienes tienen pocas unidades de la criptomoneda.

. En este modelo, los inversores unen fuerzas para formar un pool de staking. Cada participante aporta una cantidad de criptomonedas y las recompensas se reparten proporcionalmente. Es idónea para quienes tienen pocas unidades de la criptomoneda. Proveedores de staking - Plataformas que simplifican el proceso . Hay servicios y wallets especializadas para hacer staking de forma sencilla. Eso sí, estos proveedores cobran comisiones por la gestión, que suele ser total.

. Hay servicios y wallets especializadas para hacer staking de forma sencilla. Eso sí, estos proveedores cobran comisiones por la gestión, que suele ser total. Staking delegado . Aquí el inversor no opera directamente un nodo de validación, sino que delega sus criptomonedas a un validador de su elección. Éste valida las transacciones y asegura la red. A cambio, el inversor recibe parte de las recompensas mientras que el validador cobra una comisión.

. Aquí el inversor no opera directamente un nodo de validación, sino que delega sus criptomonedas a un validador de su elección. Éste valida las transacciones y asegura la red. A cambio, el inversor recibe parte de las recompensas mientras que el validador cobra una comisión. Staking en exchanges centralizados . En este tipo de staking, las criptomonedas se depositan directamente en un exchange centralizado que gestiona el proceso, ofreciendo facilidad, acceso a diferentes criptomonedas y recompensas regulares.

. En este tipo de staking, las criptomonedas se depositan directamente en un exchange centralizado que gestiona el proceso, ofreciendo facilidad, acceso a diferentes criptomonedas y recompensas regulares. Staking con contratos inteligentes (smart contracts). En este caso, los contratos inteligentes gestionan el proceso de validación, las recompensas y la distribución de las criptomonedas con total independencia para el inversor. Cómo hacer staking paso a paso Para realizar staking, hay una serie de pasos que debemos realizar: Elegir una criptomoneda compatible con PoS. Es necesario seleccionar una criptomoneda que utilice el mecanismo Proof of Stake. Seleccionar una wallet o plataforma de staking. Identificar una billetera o plataforma confiable que permita llevar a cabo el proceso de staking. Transferir los activos. Consiste en enviar las criptomonedas a la wallet o plataforma elegida. Configurar el staking. Se deben bloquear los fondos para activar el proceso y comenzar a generar recompensas. Realizar un seguimiento de la inversión. Es fundamental monitorear el rendimiento y estar atento a posibles actualizaciones del protocolo. ¿Merece la pena hacer staking? Concluimos con esta gran incógnita que se hacen muchos inversores: ¿merece la pena hacer staking? La respuesta depende de cada objetivo y de la tolerancia al riesgo. El staking puede ser rentable como inversión pasiva, especialmente si se planea mantener las criptomonedas a futuro. Sin embargo, hay que considerar factores como la volatilidad del mercado y las comisiones de las plataformas y hacerse preguntas como: ¿La criptomoneda tiene perspectivas de crecimiento?

¿Es posible asumir el riesgo de mantener los activos bloqueados?

¿Las recompensas justifican los riesgos asociados? El staking puede ser una opción útil para inversores que buscan diversificar sus ingresos con criptomonedas. Comprender qué es, cómo funciona y cuáles son los factores que afectan su rentabilidad nos ayudará a tomar una decisión más informada sobre su inclusión en una estrategia de inversión.

Invertir tus ahorros de manera inteligente Invertir implica riesgos Saber más

Compartir

Este material es una comunicación publicitaria tal y como se entiende en el artículo 24.3 de la Directiva 2014/65/UE (MiFID II). La presente comunicación publicitaria no es una recomendación de inversión o información que recomiende o sugiera una estrategia de inversión en el sentido del Reglamento (EU) Nº 596/2014 sobre el abuso de mercado y el Reglamento Delegado (EU) 2016/958 por el que se completa el Reglamento (EU) nº 596/2014, ni se incluye en el ámbito del asesoramiento en materia de inversión recogido en la Ley de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión (artículo 125.1 g). La presente comunicación publicitaria se ha preparado con la mayor diligencia, transparencia y objetividad posible, presentando los hechos conocidos por el autor en el momento de su creación y está exento de cualquier elemento de análisis. Esta comunicación publicitaria se ha preparado sin tener en cuenta las necesidades del cliente ni su situación financiera individual, y no representa ninguna estrategia de inversión ni recomendación. En caso de que la comunicación publicitaria contenga información sobre el rendimiento o comportamiento del instrumento financiero al que se refiere, esto no constituye ninguna garantía o previsión de resultados futuros. El rendimiento pasado no es necesariamente indicativo de resultados futuros y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. Los CFDs son instrumentos complejos y están asociados a un riesgo elevado de perder dinero rápidamente debido al apalancamiento. El 74% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la comercialización con CFDs con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFDs y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero.