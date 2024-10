¿Qué es el Stop Out?

Existen ciertas medidas de protección que pueden ayudar a los usuarios a manejar mejor el riesgo de sus inversiones. Uno de ellos es el stop out, un mecanismo por el que se cierran las posiciones de los inversores para evitar que sufran grandes pérdidas. En este artículo, te explicamos qué es y cómo funciona.

El apalancamiento es un mecanismo financiero con el que los usuarios pueden invertir más capital del que realmente poseen. Esta técnica de inversión, si bien puede generar grandes beneficios para los usuarios, lleva asociado un gran nivel de riesgo que puede traer consigo importantes pérdidas y, en los casos más graves, hasta problemas de insolvencia. Para evitar estos problemas, existen ciertos mecanismos de protección que pueden ayudar a los usuarios a manejar mejor el riesgo de sus inversiones. Uno de ellos es el stop out, un mecanismo por el que se cierran las posiciones de los inversores para evitar que sufran grandes pérdidas. ¿Qué es el stop out? El stop out es una herramienta que ayuda a los inversores a controlar y limitar mejor el riesgo de sus operaciones. Este mecanismo, que se aplica sobre todo en instrumentos apalancados como los CFDs y futuros, se utiliza para cerrar las operaciones abiertas de un inversor cuando está incurriendo en fuertes pérdidas, a fin de evitar que su cuenta entre en números negativos. Así, cuando un inversor alcanza un nivel de pérdidas que compromete su capital y no puede sostener sus posiciones abiertas, el broker activará el stop out y procederá a cerrar sus operaciones menos rentables. El nivel de stop out guarda una estrecha relación con el margen, es decir, con los fondos que un inversor necesita aportar para abrir una posición en algún instrumento con apalancamiento y que permanecen congelados hasta que la operación se cierra. Al invertir con apalancamiento, los usuarios pueden obtener una mayor exposición que la que obtendrían con sus fondos propios, lo que implica que tanto las ganancias como las pérdidas pueden incrementarse sustancialmente. En estos casos, el margen se retiene como garantía. Cuando el importe de pérdidas potenciales de las operaciones y fondos se acerque a la mitad del importe de margen necesario para abrirlas, se activa lo que se conoce como margin call o margin stop, y que consiste, básicamente, en pedir a los inversores que aporten nuevos fondos para mantener sus posiciones. Si las pérdidas siguen acumulándose y el margen continúa descendiendo hasta alcanzar los niveles mínimos exigidos por el broker, se activará el stop out, procediendo con el cierre de las posiciones abiertas. ¿Qué relación hay entre el apalancamiento y el stop out? El stop out es una medida que suele aplicarse en las operaciones con apalancamiento interno, es decir, aquellas en las que los usuarios invierten con más fondos de los que realmente poseen a través del valor nominal del propio instrumento. El apalancamiento puede ser de dos tipos: externo, cuando un broker ofrece fondos adicionales a modo de préstamos al inversor, o interno, cuando se invierte en instrumentos que, por naturaleza, lo llevan asociado, como los futuros, opciones o CFDs. En ambos casos, no obstante, el inversor obtiene una mayor exposición dentro del mercado, lo que implica que tanto las ganancias como las pérdidas pueden multiplicarse, con los riesgos que esto conlleva. Para invertir con apalancamiento, independientemente de su naturaleza, el inversor debe aportar unos fondos mínimos, los cuales permanecen congelados hasta que las operaciones abiertas se cierren. En caso de que se generen pérdidas y el importe de éstas junto con los fondos del inversor se acerquen a la mitad de los fondos necesarios para abrir las posiciones (margen), los brókers o plataformas de inversión activarán un margin call, exigiendo a los usuarios que aporten más fondos para mantener sus posiciones. Si las pérdidas siguen cayendo y se alcanza el mínimo permitido por el bróker para mantener una posición abierta, se pondrá en marcha el stop out y se cerrarán forzosamente las operaciones del cliente. En el caso del DAX, por ejemplo, los fondos mínimos necesarios para poder abrir una posición son 23.000 euros. Si los fondos del cliente junto con las pérdidas de las posiciones abiertas se acercan a 11.500 euros, el bróker activará el margin call y, en caso de que las pérdidas alcancen el nivel mínimo para el stop out (11.500 euros), se procederá al cierre de las operaciones. En el caso de XTB, el nivel de stop out está fijado en el 50%, por lo que, siguiendo el ejemplo del DAX, este mecanismo se activará de forma automática cuando las pérdidas alcancen los 11.500 euros. ¿Qué ocurre cuando se alcanza el nivel de stop out? El stop out es un mecanismo ideado para evitar que los inversores incurran en pérdidas demasiado elevadas. Por ello, cuando se alcanza este nivel, se procede con el cierre forzoso de las operaciones abiertas que sean menos rentables para el inversor. A la hora de invertir en instrumentos apalancados, en los que suele aplicarse el stop out, es importante que los inversores tengan en cuenta que estas operaciones pueden multiplicar tanto las ganancias como las pérdidas, hasta el punto de caer en la insolvencia. Para reducir riesgos, es recomendable que los inversores analicen si la rentabilidad que obtendrían con sus operaciones sería suficiente como para cubrir los posibles costes de una deuda y que eviten operar en estos mercados si no disponen del capital necesario para abonar estas potenciales pérdidas. Además, es recomendable que analicen cuidadosamente los instrumentos en los que quieran invertir y que sigan los movimientos del mercado y de sus operaciones. Conocer su nivel de tolerancia al riesgo será también clave de cara a diseñar estrategias que se adecúen a sus objetivos y necesidades.

