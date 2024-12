¿Qué es la deflación?

Tiempo de lectura: 5 minute(s)

La deflación es un fenómeno económico que surge cuando se produce una disminución general de los precios de los bienes y servicios en una economía durante un periodo prolongado y que puede impactar en nuestras carteras de inversión. En este artículo, te contamos qué es.

Donde tu dinero trabaja para ti Invertir implica riesgos Hazte Cliente

¿Qué es la deflación? Para empezar, una de las grandes cuestiones económicas que se plantea cualquiera que comienza adentrarse en el mundo de la inversión. Hablamos de un fenómeno que, aunque es menos conocido que la inflación, también tiene un impacto brutal en la economía global y en las decisiones de los inversores. En este artículo, explicamos en detalle qué es la deflación, sus causas, consecuencias y cómo afecta a la economía y a las inversiones. Además, ofrecemos ejemplos de deflación y nos detenes en la diferencia entre inflación y deflación para comprender plenamente este concepto clave. Qué es la deflación y cómo se produce La deflación, por definición de la RAE, es la disminución general de los precios de los bienes y servicios en una economía durante un periodo prolongado. Puede ser general o sostenida y se da cuando la oferta supera la demanda, generando una presión a la baja en los precios. Desde la perspectiva más económica, como la deflación refleja un descenso de precios, aumenta el valor del dinero en términos reales. Aunque esto parezca positivo a primera vista, un panorama deflacionario está asociado con problemas económicos como una menor actividad productiva y un incremento del desempleo. A su vez, la deflación se puede dar por varios factores. ¿Los más comunes? La contracción de la demanda, el aumento de la productividad o la restricción del crédito por parte de los bancos. Causas de la deflación: factores económicos y políticos Existen múltiples y diversas causas que desencadenan la deflación. Entenderlas es esencial para identificar cómo este fenómeno afecta a la economía y a las oportunidades de inversión: Reducción del consumo . La incertidumbre económica o un descenso en los ingresos hacen que los consumidores tiendan a gastar menos.

. La incertidumbre económica o un descenso en los ingresos hacen que los consumidores tiendan a gastar menos. Exceso de oferta o contracción de la demanda . Como ya hemos mencionado, una producción excesiva en relación con la demanda presiona los precios a la baja. Así, si hay un exceso de oferta o una contracción de la demanda, se da este fenómeno.

. Como ya hemos mencionado, una producción excesiva en relación con la demanda presiona los precios a la baja. Así, si hay un exceso de oferta o una contracción de la demanda, se da este fenómeno. Políticas monetarias restrictivas . Una subida de los tipos de interés o una menor circulación del dinero limitan el gasto y la inversión.

. Una subida de los tipos de interés o una menor circulación del dinero limitan el gasto y la inversión. Ajustes estructurales. Los cambios en la economía global, como una mayor competencia internacional, también pueden provocar deflación. Como se puede observar, las causas de la deflación, en la mayoría de ocasiones, están motivadas por decisiones políticas o empresariales. Consecuencias de la deflación en la economía global La deflación es un fenómeno que tiene implicaciones profundas en la economía. De hecho, aunque no lo parezca, muchas de esas consecuencias de la deflación son negativas. Entre ellas, destacan: Las empresas ingresan menos . Con precios más bajos, las empresas obtienen menos beneficios. Por lo tanto, se pueden producir recortes de empleos y una disminución en las inversiones.

. Con precios más bajos, las empresas obtienen menos beneficios. Por lo tanto, se pueden producir recortes de empleos y una disminución en las inversiones. Crece el valor de la deuda . En un entorno deflacionario las deudas aumentan en términos reales, lo que dificulta su pago tanto para particulares como para empresas.

. En un entorno deflacionario las deudas aumentan en términos reales, lo que dificulta su pago tanto para particulares como para empresas. Desaceleración económica. Asimismo, esa menor actividad productiva y el aumento del desempleo suelen acompañar a la deflación. ¿Qué ventajas tiene la deflación? A pesar de los riesgos que este fenómeno puede traer a la economía, las consecuencias de la deflación no siempre son negativas. De hecho, también presenta algunas ventajas, como por ejemplo: Incremento del poder adquisitivo para los consumidores , sobre todo para quienes tienen uno medio o alto.

, sobre todo para quienes tienen uno medio o alto. Sirve de estímulo para una mayor eficiencia empresarial, puesto que hay una competencia por precios más agresiva. Además, una etapa de deflación puede fomentar el ahorro, ya que el consumo se reduce. O, más bien, las empresas y las personas se ven más motivadas a ahorrar. Ejemplos de deflación en la historia reciente El fenómeno de la deflación se ha dado con frecuencia a lo largo de la historia. Por eso, existen numerosos casos reales y recientes. Algunos de los ejemplos más conocidos son: Japón en la década de 1990 : tras el estallido de su burbuja inmobiliaria, el país nipón experimentó una década de estancamiento económico y de deflación sostenida.

: tras el estallido de su burbuja inmobiliaria, el país nipón experimentó una década de estancamiento económico y de deflación sostenida. Gran Depresión (1930) : en Estados Unidos los precios cayeron drásticamente durante la crisis de la época, lo que agravó la recesión.

: en Estados Unidos los precios cayeron drásticamente durante la crisis de la época, lo que agravó la recesión. Deflación en España (2014): durante la crisis económica, España registró periodos de deflación debido a una baja demanda y los altos niveles de paro que se alcanzaron. Además de estos tres casos, a lo largo de la historia se pueden identificar distintos periodos de episodios deflacionarios, como los siguientes: Diferencia entre inflación y deflación Para comprender plenamente qué es la deflación y cuáles son sus efectos en la economía, también es importante entender su antónimo directo: la inflación. Es más, resulta vital para cualquier inversor entender la diferencia entre inflación y deflación, ya que sus efectos son opuestos en la economía. A diferencia de la deflación, que se caracteriza por la disminución de los precios durante un periodo concreto, la inflación es, básicamente, el aumento sostenido de los precios. Este fenómeno reduce el poder adquisitivo del dinero, lo que implica que, con el mismo capital, se pueden adquirir menos bienes o servicios, y afecta tanto a la economía de un país como a la economía propia de cada consumidor. Invierte SIN COMISIONES en Acciones y ETFs *A partir de 100.000 € al mes, comisión del 0,2% (mín. 10 €). Puede aplicarse un 0,5% de tarifa de cambio de divisa. Invertir implica riesgos. Hazte Cliente Con el concepto claro, desde el punto de vista de un inversor: En un escenario inflacionario , los inversores suelen optar por activos que mantengan su valor, como bienes raíces o acciones.

, los inversores suelen optar por activos que mantengan su valor, como bienes raíces o acciones. En un contexto deflacionario, el efectivo o los bonos suelen ser más atractivos por el aumento de su valor real. La deflación es un fenómeno complejo y con consecuencias importantes para la economía mundial y las decisiones de inversión. Aunque predominan sus efectos negativos, entender sus causas y ejemplos históricos permite a los inversores anticiparse a los retos y oportunidades que presenta. Invertir con XTB En XTB, puedes invertir hasta 100.000 euros al mes sin comisiones de compra y venta en más de 3.500 acciones y 700 ETF de grandes compañías a escala global. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, nuestros usuarios pueden crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.

Invertir tus ahorros de manera inteligente Invertir implica riesgos Saber más

Compartir

Este material es una comunicación publicitaria tal y como se entiende en el artículo 24.3 de la Directiva 2014/65/UE (MiFID II). La presente comunicación publicitaria no es una recomendación de inversión o información que recomiende o sugiera una estrategia de inversión en el sentido del Reglamento (EU) Nº 596/2014 sobre el abuso de mercado y el Reglamento Delegado (EU) 2016/958 por el que se completa el Reglamento (EU) nº 596/2014, ni se incluye en el ámbito del asesoramiento en materia de inversión recogido en la Ley de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión (artículo 125.1 g). La presente comunicación publicitaria se ha preparado con la mayor diligencia, transparencia y objetividad posible, presentando los hechos conocidos por el autor en el momento de su creación y está exento de cualquier elemento de análisis. Esta comunicación publicitaria se ha preparado sin tener en cuenta las necesidades del cliente ni su situación financiera individual, y no representa ninguna estrategia de inversión ni recomendación. En caso de que la comunicación publicitaria contenga información sobre el rendimiento o comportamiento del instrumento financiero al que se refiere, esto no constituye ninguna garantía o previsión de resultados futuros. El rendimiento pasado no es necesariamente indicativo de resultados futuros y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. Los CFDs son instrumentos complejos y están asociados a un riesgo elevado de perder dinero rápidamente debido al apalancamiento. El 74% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la comercialización con CFDs con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFDs y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero.