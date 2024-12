¿Qué es el riesgo país y cómo se mide?

Tiempo de lectura: 7 minute(s)

El riesgo país es un indicador que mide la probabilidad de que un país no cumpla con sus compromisos financieros y que resulta clave para evaluar la seguridad de realizar operaciones en diferentes regiones del mundo. En este artículo, te explicamos qué es, qué factores influyen en él y cómo podemos mitigar su impacto en nuestra cartera de inversión.

El riesgo país es un concepto esencial para inversores que quieran evaluar la seguridad de realizar operaciones en diferentes regiones del mundo. Es el indicador que mide la probabilidad de que un país no cumpla con sus compromisos financieros internacionales por motivos económicos, políticos o sociales. Por lo tanto, y coloquialmente, sirve de termómetro para cualquier inversor. En estas líneas analizamos en detalle qué significa el riesgo país, cómo se calcula y qué factores le afectan. ¿Qué es el riesgo país? El riesgo país es el nivel de incertidumbre asociado con invertir o realizar operaciones comerciales en un país en particular. Este concepto tiene en cuenta factores económicos, políticos y sociales que influyen en la capacidad de un territorio para cumplir con sus compromisos financieros internacionales. En cuanto a sus resultados, un riesgo país alto indica una mayor probabilidad de incumplimiento o problemas que afecten a la estabilidad financiera. Por contra, un riesgo país bajo sugiere que el entorno de esa nación es más favorable y estable para las inversiones. ¿Tiene algo que ver con la prima de riesgo? El concepto de riesgo país puede relacionarse con un término aún más popular: la prima de riesgo de un país. Aunque son distintos, están estrechamente ligados, ya que ambos miden aspectos del riesgo financiero asociado a una nación: El riesgo país se centra en factores que afectan la estabilidad general de un país. Es una evaluación más amplia que incluye variables como la inflación, el crecimiento del PIB, la estabilidad política o las reservas internacionales.

La prima de riesgo mide específicamente el diferencial de interés que exige el mercado por los bonos soberanos de un país en comparación con bonos considerados seguros, como los de Alemania o Estados Unidos. Por ejemplo, si un país tiene una prima de riesgo alta, es porque los inversores perciben mayores probabilidades de incumplimiento de pago. La prima de riesgo, por tanto, refleja una parte del riesgo país. Sin embargo, este engloba elementos más amplios y cualitativos, como conflictos sociales o incertidumbres políticas, que no siempre están directamente reflejados en la prima de riesgo. Principales variables El análisis de riesgo país implica considerar ciertas variables que son clave y que pueden dividirse tres categorías, las cuales también tienen sus propios indicadores: los factores económicos, políticos y sociales. 1. Factores económicos Deuda externa . Si los niveles de deuda en relación con el PIB son altos, pueden ser una señal de alerta.

. Si los niveles de deuda en relación con el PIB son altos, pueden ser una señal de alerta. Inflación . Una inflación elevada también suele significar que la nación presenta cierta inestabilidad económica.

. Una inflación elevada también suele significar que la nación presenta cierta inestabilidad económica. Crecimiento del PIB . Si el crecimiento económico es débil, normalmente aumenta el riesgo país.

. Si el crecimiento económico es débil, normalmente aumenta el riesgo país. Reservas internacionales. Una baja en estas reservas dificulta el pago de obligaciones externas al gobierno nacional. 2. Factores políticos Estabilidad del gobierno . Un ejecutivo fuerte y consolidado ofrece estabilidad, mientras que los cambios bruscos de régimen o conflictos internos elevan el riesgo.

. Un ejecutivo fuerte y consolidado ofrece estabilidad, mientras que los cambios bruscos de régimen o conflictos internos elevan el riesgo. Regulación y corrupción . Si un territorio presenta un marco institucional débil, desincentiva la inversión extranjera.

. Si un territorio presenta un marco institucional débil, desincentiva la inversión extranjera. Relaciones internacionales. Las sanciones internacionales que le impongan a un país o sus conflictos con otras naciones perjudican su percepción a ojos del resto del mundo. 3. Factores sociales Desigualdad económica . Mostrar altos niveles de desigualdad es otro aspecto que suele derivar y generar conflictos sociales.

. Mostrar altos niveles de desigualdad es otro aspecto que suele derivar y generar conflictos sociales. Tasa de desempleo . Un desempleo elevado provoca tensiones internas que afectan la estabilidad nacional.

. Un desempleo elevado provoca tensiones internas que afectan la estabilidad nacional. Protestas o disturbios. Las movilizaciones masivas y la inestabilidad social son otros factores que crean incertidumbre para los inversores.

Las movilizaciones masivas y la inestabilidad social son otros factores que crean incertidumbre para los inversores. Calidad educativa y sanitaria. Un sistema educativo débil o deficiencias en el acceso a la salud suelen limitar el crecimiento a largo plazo y aumentan la percepción de riesgo. Estos factores en conjunto determinan la confianza de los inversores en un país. Por ende, influyen directamente en el flujo de capital y el comercio internacional del territorio en cuestión. Clasificación del riesgo país: económico-financiero y político Acogiéndonos a los factores del apartado anterior, el riesgo país suele presentar dos tipos de riesgo a los inversores: el económico-financiero y el político. Riesgo económico-financiero Es el que está relacionado con la capacidad económica de un país para cumplir con sus obligaciones. Problemas como recesiones prolongadas, hiperinflación o una balanza comercial desfavorable afectan de forma directa a la gestión del riesgo. Riesgo político Es el que engloba factores relacionados con la gobernabilidad, la legislación y la estabilidad institucional. Por ejemplo, cambios en políticas tributarias que afecten a inversores extranjeros, nacionalización de empresas privadas o tensión política que derive en conflictos armados. Cómo impacta el riesgo país en el comercio internacional El riesgo país tiene un efecto directo sobre el comercio internacional y las inversiones. Sin ir más lejos, este año, según datos de BBVA, el comercio internacional puede caer hasta un 4% por la guerra de Ucrania, una cifra que refleja la importancia de estos aspectos políticos y financieros en la economía mundial. En este contexto, entre las consecuencias más comunes que podemos encontrar cuando un país presenta un nivel de riesgo elevado, destacan: Incremento de los costes financieros . Un país con alto riesgo tendrá dificultades para acceder a crédito internacional y lo hará a tasas más altas.

. Un país con alto riesgo tendrá dificultades para acceder a crédito internacional y lo hará a tasas más altas. Pérdida de confianza de los inversores . Una percepción negativa suele ahuyentar la inversión extranjera directa.

. Una percepción negativa suele ahuyentar la inversión extranjera directa. Deterioro de las relaciones comerciales. Los socios internacionales pueden reducir las importaciones y exportaciones con países de alto riesgo. Por ejemplo, Venezuela es un caso clásico de un país con alto riesgo país, lo que limita significativamente su acceso al capital extranjero y dificulta el comercio exterior. Y volviendo al dato anterior de la Guerra de Ucrania, Rusia podría perder gran parte de su comercio exterior (hasta el 9% de su PIB) por la mala imagen internacional que se está labrando. Métodos para medir y calcular el riesgo país Hay diferentes métodos para el cálculo del riesgo país. Cualquiera de ellos los utilizan tanto los propios inversores privados como las instituciones internacionales. Entre los más conocidos, destacan: 1. Índice EMBI (Emerging Markets Bond Index) Este popular indicador, desarrollado por JP Morgan, mide la diferencia entre los rendimientos de los bonos soberanos de mercados emergentes y los bonos del Tesoro de Estados Unidos. En él, un mayor diferencial sugiere un mayor riesgo. 2. Calificaciones crediticias Existen agencias crediticias como Moody’s, Standard & Poor’s o Fitch, que emiten sus propias calificaciones. Estas calificaciones reflejan la capacidad de un país para cumplir con sus obligaciones financeiras y son índices fundamentales para un gran número de inversores a escala global. La tabla que mostramos a continuación ofrece un ejemplo de las principales agencias calificadoras y su escala de riesgo: 3. Indicadores propios Hay muchas instituciones que realizan sus propios análisis fundamentales personalizados, en los que se tienen en cuenta las variables económicas y políticas específicas del país que consideran más oportunas. Aun así, sea cual sea el indicador utilizado, hay cosas que no cambian mucho. Es cierto que, por la velocidad a la que avanza el mundo y se desarrollan los acontecimientos, los rankings de riesgo país fluctúan constantemente. Aun así, según los más recientes y fiables, entre los países con más riesgo actualmente se encuentran: Venezuela , por su crisis política y económica.

, por su crisis política y económica. Rusia , por su papel en la Guerra de Ucrania, así como la propia Ucrania

, por su papel en la Guerra de Ucrania, así como la propia Ucrania Argentina , debido a su historial de defaults y la alta inflación.

, debido a su historial de defaults y la alta inflación. Zimbabue, marcado por una inestabilidad política extrema. En este sentido, los países más pobres, como la mayoría de los africanos, o la región de Oriente Medio, donde la inestabilidad geopolítica es continúa, también son áreas con un riesgo país alto. Por el contrario, países como Noruega, Suiza y Alemania suelen estar entre los de menor riesgo, gracias a su estabilidad económica y política. Invierte SIN COMISIONES en Acciones y ETFs *A partir de 100.000 € al mes, comisión del 0,2% (mín. 10 €). Puede aplicarse un 0,5% de tarifa de cambio de divisa. Invertir implica riesgos. Hazte Cliente Estrategias para mitigar el riesgo país en tus inversiones Para los inversores es fundamental adoptar estrategias que reduzcan el impacto del riesgo país. Además de tener en cuenta cuáles son sus objetivos de inversión y cuál es el nivel de riesgo que pueden llegar a tolerar, es recomendable que los inversores tengan también en cuenta las siguientes consideraciones: Diversificación geográfica . Invertir en diferentes regiones para reducir la exposición al riesgo de un solo país.

. Invertir en diferentes regiones para reducir la exposición al riesgo de un solo país. Estudio de riesgos . Hacer un análisis profundo antes de invertir en países con un alto índice de riesgo.

. Hacer un análisis profundo antes de invertir en países con un alto índice de riesgo. Uso del ratio riesgo/beneficio. Esta herramienta es idónea para evaluar el equilibrio entre rentabilidad esperada y riesgos asumidos. El riesgo país determina la planificación de las inversiones internacionales. Conocer qué es, cómo se calcula y cuáles son los países más arriesgados, protege el capital y herramientas como el EMBI, las calificaciones crediticias y otras estrategias son grandes aliadas de cara a desarrollar nuestras estrategias de la manera más informada posible. Invertir con XTB En XTB, puedes invertir hasta 100.000 euros al mes sin comisiones de compra y venta en más de 3.500 acciones y 700 ETF de grandes compañías a escala global. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, nuestros usuarios pueden crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.

