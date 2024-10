¿Qué es un split de acciones?

Los split de acciones o desdoblamiento de acciones son procesos por los que las empresas aumentan el número de acciones que tienen en circulación sin impactar a su capitalización bursátil o el porcentaje de posesión de sus accionistas. En este artículo, te contamos qué son y por qué suelen realizarse.

El pasado mes de febrero, el número de acciones de Walmart de cada inversor se multiplicó por tres. Dos años antes, en agosto de 2022, el número de acciones de Tesla también se vio multiplicado por tres, mientras que en agosto de 2020, el número de acciones de Apple se multiplicó por cuatro. Y recientemente, en el mes de junio, el número de acciones de Nvidia se multiplicó por diez. Este suceso, por el que múltiples cotizadas han pasado a lo largo de su trayectoria, se conoce como split, o desdoblamiento de acciones, según la terminología española, y puede traer importantes movimientos en el mercado de valores. Pero ¿qué es exactamente un split de acciones? ¿Por qué las empresas los llevan a cabo? ¿Y qué consecuencias tienen para los inversores? ¿Qué es un split de acciones? Un split de acciones, o desdoblamiento de acciones según la terminología española, es un proceso por el que las empresas aumentan el número de acciones que tienen en circulación, reduciendo así su valor nominal. Este proceso no afecta a la capitalización bursátil de las compañías, que ven inalterados tanto su capital social como su patrimonio neto, y sirve para aumentar la liquidez de sus acciones en el mercado y atraer a nuevos inversores. Cuando una empresa lleva a cabo un split de acciones, establece un ratio de división, es decir, la proporción por la que los títulos se multiplicarán y su precio se reducirá. En el caso de Apple, por ejemplo, el ratio elegido en el split de agosto de 2020 fue de 4:1, por lo que el número de títulos se multiplicó por cuatro, mientras que su precio se dividió por esta misma cifra. Como resultado, los inversores que tenían una acción pasaron a tener cuatro, mientras que el precio de cada título pasó de, aproximadamente, unos 490 euros a situarse en torno a los 120. ¿Por qué las empresas realizan split de sus acciones? Cuando una empresa decide llevar a cabo un split o desdoblamiento de acciones, lo hace con el propósito de aumentar la liquidez de sus títulos y abrir la puerta a nuevos inversores. Estas operaciones suelen realizarse cuando el precio de las acciones es demasiado elevado como para facilitar la entrada de inversores minoristas, y al aplicarse, consiguen que el precio resulte más atractivo y accesible para nuevos inversores. ¿Cómo afecta a los inversores un split de acciones? Los split de acciones no tienen un impacto directo sobre los accionistas de la empresa. A pesar de que estas operaciones multiplican el número de títulos en circulación y reducen su precio, los accionistas siguen teniendo el mismo porcentaje de posesión sobre la empresa, por lo que, de forma directa, estos procedimientos no ofrecen ventajas o desventajas. Aun así, un desdoblamiento de acciones puede atraer la atención de nuevos accionistas, ya que, al aumentar la liquidez de los títulos, la demanda puede verse incrementada. Como consecuencia, estas operaciones suelen aumentar el interés de los inversores, lo que puede desembocar en un efecto alcista y en una potencial subida de precio de los títulos. ¿Qué es un reverse split de acciones? Además de los split de acciones, dentro del mercado bursátil también pueden producirse otras sucesos que afecten al número de títulos en circulación de una empresa: los reverse split o agrupaciones de acciones, según su término en español. Estas operaciones son la antítesis de los split de acciones, ya que, en lugar de multiplicar el número de títulos disponibles, los reducen, aumentando su valor nominal. Por ejemplo, si una empresa que ofrecía sus títulos a unos 5 euros decide llevar a cabo un reverse split con un ratio de 1:5, el número de títulos se reduciría por cinco, mientras que el precio aumentaría por esta misma cifra. Así, si un inversor contaba con cinco acciones, pasaría a poseer un único título, con un precio de 25 euros. Al igual que ocurre con los desdoblamientos de acciones, los reverse split no afectan al capital social o patrimonio neto de las empresas. Estas operaciones son menos comunes que los split y suelen llevarse a cabo para reducir la volatilidad que pueden generar los bajos precios de sus títulos. Entre las compañías que han acometido este tipo de operaciones destaca la empresa de telecomunicaciones estadounidense AT&T, que en 2002 llevó a cabo un reverse split de 1:5. ¿Por qué las empresas deciden aplicar un reverse split? Las empresas que deciden aplicar un reverse split tienen como objetivo reducir la cantidad de acciones que tienen en circulación y aumentar su precio. Este movimiento suele llevarse a cabo para reducir la volatilidad de los títulos cuando su precio es demasiado reducido. No obstante, también puede acometerse para mantenerse o entrar en alguna bolsa de valores. En algunos casos, además, las empresas también aplicar un reverse split para cambiar su imagen y hacer sus acciones más atractivas a ojos de los grandes inversores. Invertir en XTB En XTB, puedes invertir desde diez euros en algunas de las grandes empresas que han decidido realizar un split de acciones. En nuestra página web, puedes comprar acciones de Apple (APPL.US), Tesla (TSLA.US), Walmart (WMT.US) o Amazon (AMZN.US), entre otros. Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tendrían comisión de compra ni de venta.

