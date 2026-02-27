Larry Ellison, el cofundador de Oracle, es uno de los hombres más ricos del mundo y una figura clave del ecosistema tecnológico. En este artículo, repasamos su trayectoria.

Estilo de vida extravagante, agudo olfato para los negocios, capacidad para anticiparse a tendencias… Larry Ellison es uno de los empresarios más influyentes del momento. Cofundador de Oracle, está entre los grandes visionarios del sector tecnológico y entre las personas más ricas del mundo, pero ¿qué hay detrás de su poder y fortuna?

¿Quién es Larry Ellison?

Larry Ellison, cuyo nombre completo es Lawrence Joseph Ellison, es un empresario, informático e inversor estadounidense. Hijo de Florence Spellman, quien lo tuvo como madre soltera cuando solo tenía 19 años, Ellison nació el 17 de agosto de 1944 en el distrito del Bronx en Nueva York (Estados Unidos), aunque con tan solo nueve meses fue enviado a Chicago para que viviese con sus tíos, Lilian y Louis Ellison, quienes lo adoptaron y criaron.

Tras graduarse en el instituto de South Shore, Ellison se matriculó en la Universidad de Illinois, donde estudió medicina y fue nombrado como “estudiante de ciencias del año”, aunque abandonó el centro antes de hacer sus exámenes de segundo año tras la muerte de su tía. Después de pasar un verano en California, Ellison se matriculó en la Universidad de Chicago para estudiar física y matemáticas. Tras un único trimestre, no obstante, abandonó la carrera.

En la Universidad de Chicago, Ellison descubrió la programación informática, carrera que desarrollaría en los años posteriores. Así, después de abandonar la Universidad, Ellison comenzó a trabajar como programador informático en el área de Berkeley, en California, ciudad que en aquel entonces estaba viviendo su propio boom tecnológico. Durante ocho años, Ellison trabajaría para distintas compañías como Wells Fargo o Amdahl, hasta que en 1977 fundaría, de la mano de Robert Miner y Ed Oates, dos compañeros de Amdahl, su propia compañía: Software Development Labs, un hito que marcaría el origen de su gran imperio.

El origen de Oracle

Uno de los primeros proyectos que afrontó Software Development Labs fue el desarrollo de un sistema de gestión de bases de datos relacionales (RDBMS, según sus siglas en inglés) para la CIA. El proyecto, al que accedieron tras ganar un contrato de dos años, fue bautizado con el nombre de Oracle y concluido un año antes de la fecha de entrega. Con el tiempo adicional, Ellison y sus socios se dedicaron a desarrollar su propio sistema para aplicaciones comerciales, el cual fue bautizado bajo el nombre de RDBMS Oracle.

En 1981, cinco años después de su fundación, la gran firma tecnológica IBM adoptó esta solución para sus principales sistemas, disparando las ventas de Oracle y el valor de la propia compañía, que fue rebautizada como Oracle a raíz de la creciente popularidad de su producto estrella. Convertida en una firma millonaria, Oracle salió a Bolsa en 1986, en una operación con la que llegó a recaudar 31.500 millones de dólares. En 1992, dos años después de presentar pérdidas, la compañía lanzó una nueva versión de su programa de gestión de datos con el que se convirtió en el referente del sector del software de gestión de bases de datos.

A lo largo de la década de los 90, la popularidad de Oracle siguió en aumento, consolidándose como una solución clave para multitud de empresas y disparando su propio valor bursátil. Con la llegada de los 2000, Oracle comenzó a expandirse adquiriendo otras compañías relacionadas con software para la gestión de datos, identidades, inventarios minoristas y logística. Así, a finales de 2004, la firma adquirió PeopleSoft por 10.300 millones de dólares, y un año después cerró la compra de Siebel Systems por 4.725 millones, a fin de competir con otros gigantes como Microsoft o SAP. En 2007, la compañía adquirió al proveedor de software Hyperion Solutions por 3.300 millones de dólares, y dos años después se hizo con uno de sus rivales, Sun Microsystems, por 7.400 millones de dólares. De este modo, Oracle se transformó en la mayor empresa de software empresarial del mundo, ofreciendo sus servicios a multitud de grandes empresas.

Actualmente, Oracle sigue manteniendo una posición de lujo dentro del sector tecnológico, donde se encuentra entre los valores más populares para los inversores. Por su parte, Larry Ellison se ha consolidado como uno de los hombres más ricos e influyentes del mundo, con un patrimonio que en 2025 alcanzó los 276.000 millones de dólares.

¿Qué otras empresas tiene Larry Ellison?

Aparte de Oracle, Larry Ellison ha invertido en otras compañías y sectores. Algunas de sus inversiones en empresas más destacadas son:

Tesla . En 2018, Ellison se unió al consejo de administración de Tesla, de Elon Musk, y desveló que hizo una inversión personal de 1.000 millones de dólares en ella.

. En 2018, Ellison se unió al consejo de administración de Tesla, de Elon Musk, y desveló que hizo una inversión personal de 1.000 millones de dólares en ella. Sensei . Esta startup de salud y bienestar fue financiada por Ellison y combina inteligencia artificial y medicina personalizada.

. Esta startup de salud y bienestar fue financiada por Ellison y combina inteligencia artificial y medicina personalizada. NetSuite. Aunque fue adquirida por Oracle, Larry Ellison fue uno de los principales inversores desde su fundación.

Además, ha adquirido el 98% de la isla de Lanai y ha invertido en empresas de biotecnología, software de defensa e inteligencia artificial, posicionándose como una figura clave en el ecosistema inversor de Silicon Valley.

¿Cuál es la fortuna de Larry Ellison?

El éxito de Oracle ha disparado la fortuna de Larry Ellison. Según las cifras de la Lista Forbes de 2025, el magnate tiene un patrimonio de unos 276.000 millones de dólares, una espectacular cifra que lo posiciona como la segunda persona más rica del mundo, solo por detrás de Elon Musk, el hombre detrás de Tesla, SpaceX o X. No obstante, y pese a estas cifras, a lo largo de 2025 se ha visto cómo la fortuna de Ellison llegaba a superar a la del CEO de Tesla, lo que demuestra su gran patrimonio.

Curiosidades sobre su fortuna

Más allá del éxito inversor, la biografía de Larry Ellison está muy marcada también por su carácter extravagante y por ciertas peculiaridades.

Estilo de vida

Larry Ellison ha sido famoso por su afición a los yates, los aviones privados y las mansiones. También posee propiedades en California, Japón y su famosa isla de Lanai en Hawái, donde ha invertido millones en desarrollos sostenibles.

Filantropía

Aunque no es tan participativo como otros multimillonarios, Ellison también ha donado cientos de millones de dólares a causas médicas y educativas. Sin ir más lejos, en 2010, firmó el "Giving Pledge", comprometiéndose a donar al menos la mitad de su fortuna.

Deporte

Motivado por su predilección por el deporte y la actividad física, fue dueño del equipo de vela Oracle Team USA, con el que ganó varias ediciones de la Copa América. También ha mostrado interés en el tenis, siendo uno de los impulsores del Masters 1000 de Indian Wells.

Larry Ellison es mucho más que el fundador de Oracle. Su historia es ejemplo de visión y ambición para cualquier inversor, y su trayectoria nos deja valiosas lecciones sobre innovación, liderazgo y diversificación de activos que pueden servir de inspiración para aquellos que quieran comenzar su aventura emprendedora.

