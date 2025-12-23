El scrip dividend es una alternativa al reparto tradicional de dividendo en efectivo por el que las compañías remuneran a sus accionistas con nuevas acciones . En este artículo, repasamos sus características.

A la hora de remunerar a los accionistas, las empresas pueden optar por una amplia variedad de alternativas que van más allá del tradicional pago en efectivo. Una de ellas es el scrip dividend, una fórmula que permite a las empresas compensar a sus accionistas sin afectar a su liquidez o efectivo.

¿Qué es el scrip dividend y cómo funciona?

Los scrip dividend, también conocidos como dividendos en acciones, son un mecanismo de retribución al accionista por el que las compañías reparten dividendos en forma de nuevas acciones, en lugar de dinero en efectivo. Esta fórmula, que se presenta como una alternativa al pago tradicional en metálico, permite a las compañías preservar su liquidez, por lo que suele emplearse cuando las compañías desean conservar sus niveles de efectivo y en épocas de crisis, a fin de mantener o proteger su situación de caja.

Cuando una empresa anuncia un scrip dividend, se produce una ampliación de capital y cada accionista recibe derechos de suscripción para las nuevas acciones en proporción al número de títulos de la compañía que ya posee. En este escenario, el accionista puede optar por dos alternativas:

Aceptar los derechos de suscripción , acudiendo así a la ampliación de capital y aumentando, consecuentemente, su participación dentro de la empresa.

, acudiendo así a la ampliación de capital y aumentando, consecuentemente, su participación dentro de la empresa. Vender los derechos de su suscripción, ya sea en el mercado de valores o a la propia compañía emisora.

De este modo, este tipo de dividendo se adapta a distintos niveles de inversor: desde los que buscan liquidez inmediata hasta los que prefieren aumentar su posición en una compañía.

¿Acciones nuevas o efectivo?

El modelo del scrip dividend ofrece tres escenarios posibles para los inversores:

Acciones nuevas : el inversor amplía su número de títulos sin desembolso, aunque se diluye el valor por acción.

: el inversor amplía su número de títulos sin desembolso, aunque se diluye el valor por acción. Derechos vendidos a mercado : el inversor cobra en efectivo por la venta de sus derechos, aunque el precio dependerá de los movimientos del mercado.

: el inversor cobra en efectivo por la venta de sus derechos, aunque el precio dependerá de los movimientos del mercado. Derechos vendidos a la compañía: el inversor recibe el efectivo fijo definido por la empresa emisora, el cual será similar a un dividendo en efectivo.

Veámoslo con un ejemplo. Imaginemos que poseemos 100 acciones de Iberdrola y que la compañía activa un scrip dividend con un ratio de una acción nueva por cada 50 antiguas y un dividendo bruto de 0,23 euros por acción. En este caso, los posibles escenario serían:

Recibes acciones: Recibimos dos acciones nuevas (100/50). Valor teórico: 2 × 0,23 = 0,46 € en acciones. Nuestro número total de acciones en la compañía aumenta a 102, pero el precio por acción se ajusta (diluido).

Vendes derechos en mercado: Vendemos los derechos según cotización. En este caso, el valor que obtendríamos por la venta variará en función de los movimientos del mercado, pudiendo superar el valor teórico que obtendríamos de quedarnos con las acciones o no.

Vendes derechos a la empresa: Iberdrola nos paga 0,23 € por acción, igual que el dividendo en efectivo. No hay dilución ni exposición a mercados.



Según sus objetivos y su perfil, los inversores podrán elegir una alternativa u otra, ajustando así su cartera.

Ventajas y desventajas del scrip dividend

Al igual que cualquier otro instrumento financiero, los scrip dividends tienen ventajas y desventajas.

Ventajas del scrip dividend

Desde un punto de vista positivo, las principales ventajas del scrip dividend pueden resumirse en:

Flexibilidad para el inversor, que elige entre acciones o efectivo.

Preserva la liquidez empresarial, puesto que las compañías no necesitan flujos de caja para pagar dividendos.

Aumenta la capitalización bursátil al reducir la presión sobre los fondos propios.

A inversores minoristas, recibir acciones les ayuda a aplazar la carga fiscal, ya que no tributa en IRPF hasta su venta.

Desventajas del scrip dividend

Por el contrario, dentro de los inconvenientes que presenta esta alternativa al dividendo tradicional se encuentran:

Dilución del precio por acción, al aumentar el número de títulos.

Riesgo de volatilidad si se escogen acciones o se venden derechos, ya que el precio puede caer.

Costes de emisión y gestión para la empresa por ampliación de capital y una posible aprobación en junta.

Complejidad fiscal por los requisitos de valoración, los ajustes a precio de adquisición y el registro tributario.

Fiscalidad del scrip dividend

La fiscalidad del scrip dividend varía según qué decidan hacer los accionistas con los derechos percibidos:

Si se eligen las acciones, no se considera ingreso para IRPF al recibirlas. Por lo tanto, la tributación se diferirá hasta su venta.

Si se venden derechos al mercado o a la entidad, se percibe líquido que sí tributa como rendimiento de capital mobiliario. El importe percibido por la venta estará sujeto a una retención y se incluirá en la base imponible del ahorro.

¿Para quién es adecuado el scrip dividend?

El scrip dividend es una fórmula de retribución al accionista que, según nuestro perfil, puede ser más o menos adecuada. Este método puede ser recomendable si el inversor:

Invierte a largo plazo : ganará más acciones y pospondrá impuestos, que es ideal si no se necesita liquidez inmediata.

: ganará más acciones y pospondrá impuestos, que es ideal si no se necesita liquidez inmediata. Ejecuta una estrategia fiscal activa: si el inversor tiene pérdidas en otras posiciones, lo puede compensar con retenciones o ganancias futuras.

Por el contrario, no es lo más aconsejable si el inversor:

Necesita ingresos presentes : mejor elegir efectivo, vendiendo derechos de acción.

: mejor elegir efectivo, vendiendo derechos de acción. Teme dilución: si espera una subida fuerte del precio sin más acciones, el efectivo es de preferencia.

Un scrip dividend permite recibir acciones gratis en vez de efectivo, con opciones para vender derechos o no tributar hasta la venta. Esta alternativa puede ayudarnos a diversificar nuestra cartera y ahorrar impuestos, si nos enfocamos en el medio-largo plazo, aunque también tiene inconvenientes como la dilución, los costes y la complejidad fiscal. Comprender su funcionamiento y las implicaciones que presenta será clave de cara a tomar nuestras decisiones de inversión.

