¿Qué es el free float y cómo afecta a nuestras inversiones?

El free float, también conocido como capital flotante, es un concepto clave para comprender la liquidez y la volatilidad de las acciones en Bolsa, ya que relaciona las empresas que una compañía tiene restringidas con aquellas que pueden comprarse y venderse con total libertad. En este artículo, explicamos qué es el free float, cómo se calcula y su impacto en la valoración de valores de una empresa.

¿Qué es el free float?

El free float o capital flotante es un término que hace referencia a la cantidad de acciones de una empresa que están disponibles para ser negociadas en el mercado de valores. Este concepto engloba a todos los títulos de una compañía cotizada que están en manos de los inversores públicos, ya sean minoristas e institucionales, y que no están restringidos por los acuerdos de propiedad de la empresa. Este paraguas, por tanto, excluye las participaciones que pertenecen a los fundadores de la compañía, a los ejecutivos de alto nivel o a los inversores estratégicos, entre otros, ya que estas no pueden o no suelen negociarse en el mercado público.

Dada su naturaleza, el free float se posiciona como un indicador de gran utilidad de cara a valorar la liquidez de una compañía, es decir, la facilidad con la que sus títulos pueden negociarse. Cuanto mayor sea el free float de una empresa, mayor será la cantidad de títulos disponibles en el mercado, lo que puede traducirse en una mayor liquidez y en una facilidad de compraventa. Por el contrario, cuanto menor sea el free float, menor será la cantidad de títulos disponibles en el mercado, lo que puede reducir su liquidez y complicar las operaciones. De igual manera, el free float de una empresa también podría impactar en sus precios, ya que, cuanto mayor sea la cantidad de títulos disponibles en el mercado, menor será, teóricamente, la volatilidad que experimenten, y viceversa. Por ello, es importante valorar este factor a la hora de invertir en una compañía.

¿Cómo se calcula el free float?

El free float es un indicador que puede ser de gran utilidad tanto a la hora de comparar distintas empresas como a la hora de analizar la volatilidad a la que podríamos enfrentarnos a la hora de invertir en una compañía concreta. Este concepto relaciona las acciones en circulación de una compañía, es decir, aquellas en las que se divide el capital de la empresa, con sus acciones restringidas, es decir, aquellas que no pueden comercializarse en el mercado, y se calcula aplicando la siguiente fórmula:

Free float = Acciones en circulación - Acciones restringidas

Pongamos un ejemplo. Imaginemos que una compañía tiene 1.000.000 acciones en circulación y 300.000 acciones restringidas. Aplicando la fórmula, obtendríamos:

Free float = 1.000.000 - 300.000 = 700.000

En este caso, el free float disponible de esta compañía ficticia sería de 700.000 acciones. A la hora de trabajar con este indicador,no obstante, es habitual pasarlo a un porcentaje, en cuyo caso obtendríamos que el free float de la empresa es de un 70% de sus acciones.

¿Cómo interpretar el free float?

Para valorar el capital circulante de una empresa, no basta con calcularlo, sino que se debe interpretar correctamente el resultado que arroja la fórmula. En este caso, lo habitual es que este cálculo ofrezca dos supuestos:

Alto porcentaje : la mayoría de analistas y expertos creen que un porcentaje correcto de free float es aquel que se sitúa entre un 40% y un 80%. En el ejemplo anterior, la empresa tendría un capital flotante adecuado, según estas estimaciones.

: la mayoría de analistas y expertos creen que un porcentaje correcto de free float es aquel que se sitúa entre un 40% y un 80%. En el ejemplo anterior, la empresa tendría un capital flotante adecuado, según estas estimaciones. Bajo porcentaje: en general, se considera que un porcentaje reducido de capital flotante es aquel que se sitúa por debajo del 25%. En estos casos, esta poca cantidad de acciones disponibles puede reducir o limitar la entrada de inversores, como ha ocurrido en algunas OPVs. Además, también puede suponer una barrera a la hora de cotizar en determinados índices bursátiles.

¿Por qué es importante el free float?

El free float es un indicador de gran importancia no solo para los inversores, que pueden emplearlo de cara a valorar sus operaciones, sino también para las propias empresas, que, según su capital flotante, podrían verse beneficiadas o perjudicadas en el mercado.

Liquidez y estabilidad . Un free float mayor genera más volumen, reduce los spreads y permite operar con mayor facilidad.

. Un free float mayor genera más volumen, reduce los spreads y permite operar con mayor facilidad. Volatilidad . Un free float bajo puede provocar cambios bruscos de precio ante órdenes grandes, ya que hay menos acciones en circulación. En cambio, un free float elevado reduce la volatilidad.

. Un free float bajo puede provocar cambios bruscos de precio ante órdenes grandes, ya que hay menos acciones en circulación. En cambio, un free float elevado reduce la volatilidad. Atracción de inversores institucionales . Fondos e índices como el Ibex 35 tienen muy en cuenta el free float a la hora de definir las ponderaciones de las empresas que los conforman.

. Fondos e índices como el Ibex 35 tienen muy en cuenta el free float a la hora de definir las ponderaciones de las empresas que los conforman. Gobierno corporativo y transparencia . Un free float alto diluye el control de insiders y mejora la supervisión y transparencia.

. Un free float alto diluye el control de insiders y mejora la supervisión y transparencia. Ponderación en índices bursátiles . La presencia en índices puede estar condicionada por el capital flotante. Empresas con un free float bajo pueden quedar fuera de los selectivos, perdiendo así visibilidad y volumen de cara a los inversores.

. La presencia en índices puede estar condicionada por el capital flotante. Empresas con un free float bajo pueden quedar fuera de los selectivos, perdiendo así visibilidad y volumen de cara a los inversores. Coste de la financiación . Empresas con un capital flotante bajo tienen menor acceso a capital en mercados secundarios, lo que puede elevar su coste de financiación.

. Empresas con un capital flotante bajo tienen menor acceso a capital en mercados secundarios, lo que puede elevar su coste de financiación. Interés del mercado. Un aumento del free float se puede interpretar como una señal de apertura, confianza del equipo directivo en el mercado o un intento de captar a nuevos inversores, lo que puede despertar el interés del mercado, haciendo a la empresa más atractiva para los usuarios.

Ventajas del free float para inversores

Para los inversores, el free float es mucho más que un dato técnico. Este indicador presenta ciertas ventajas, sobre todo, en renta variable.

1. Mayor facilidad de entrada y salida

En valores con alto free float, se pueden ejecutar órdenes grandes sin provocar fluctuaciones en el precio. Esto es vital para evitar deslizamientos o slippage.

2. Mejores precios de ejecución

Al tener un alto nivel de free float, los spreads entre oferta y demanda suelen ser menores, lo que reduce el coste implícito de invertir.

3. Acceso a mercados más líquidos

Los activos con buen free float pueden resultar más interesantes para las carteras de los fondos, lo que facilita un mayor volumen y una cobertura de análisis.

4. Menor riesgo de manipulación del precio

Cuanto mayor sea el capital que está en circulación, más difícil es para un grupo reducido de inversores influir de forma artificial en la cotización de la empresa.

5. Más información disponible

Las empresas con alto free float normalmente están más cubiertas por analistas. Por lo tanto, proporcionan más herramientas al inversor para valorar su inversión.

6. Transparencia y disciplina empresarial

Al tener muchos accionistas minoritarios, las empresas con un alto free float se enfrentan a mayores exigencias de transparencia, aunque también hay mejores prácticas de gobierno corporativo.

Puntos clave para inversores al analizar el free float

Más allá de aprender a leer el resultado del cálculo del free float, a la hora de medir el capital flotante de una empresa y valorar una posible inversión en ella, es recomendable seguir ciertas recomendaciones, que pueden ofrecernos una mejor perspectiva sobre la situación en la que se encuentra la empresa respecto a sus acciones en el mercado.

Analiza el porcentaje de free float . ¿Está por debajo del 25 %? ¿Supera el 50 %? Este dato condiciona la liquidez y el comportamiento del valor.

. ¿Está por debajo del 25 %? ¿Supera el 50 %? Este dato condiciona la liquidez y el comportamiento del valor. Consulta fuentes oficiales . Para consultar el capital flotante de una empresa, es clave consultar informes o plataformas oficiales, como la de la CNMV o BME, donde podremos encontrar, además, más información sobre la empresa que nos interesa.

. Para consultar el capital flotante de una empresa, es clave consultar informes o plataformas oficiales, como la de la CNMV o BME, donde podremos encontrar, además, más información sobre la empresa que nos interesa. Estudia la evolución del free float . ¿La compañía ha hecho recompras de acciones? ¿Se han producido salidas de accionistas institucionales? Movimientos de este estilo alteran el porcentaje de capital flotante, por lo que es importante tenerlos en cuenta.

. ¿La compañía ha hecho recompras de acciones? ¿Se han producido salidas de accionistas institucionales? Movimientos de este estilo alteran el porcentaje de capital flotante, por lo que es importante tenerlos en cuenta. Considera su efecto en la volatilidad . Los valores con bajo free float suelen ser más volátiles y reactivos ante cualquier noticia o transacción de cierto volumen.

. Los valores con bajo free float suelen ser más volátiles y reactivos ante cualquier noticia o transacción de cierto volumen. Relaciónalo con el volumen medio negociado . Un alto free float no garantiza liquidez si el volumen de contratación diario es bajo. Analiza ambos datos de forma conjunta antes de decirte a invertir en una empresa.

. Un alto free float no garantiza liquidez si el volumen de contratación diario es bajo. Analiza ambos datos de forma conjunta antes de decirte a invertir en una empresa. Observa el interés institucional . Si un fondo grande entra o sale de una compañía cotizada, puede provocar cambios importantes tanto en el free float como en el precio de sus acciones.

. Si un fondo grande entra o sale de una compañía cotizada, puede provocar cambios importantes tanto en el free float como en el precio de sus acciones. Ten en cuenta eventos corporativos. Ampliaciones de capital, splits, OPAs, fusiones y recompras pueden cambiar drásticamente el capital flotante disponible, por lo que es recomendable mantenerse al día de los posibles acontecimientos que puedan impactar a la compañía que nos interesa.

La relación del free float y una OPA

Las OPAS (Oferta Pública de Adquisición) tienen una relación estrecha con el free float, ya que, cuando una empresa es objeto de estas operaciones, pueden darse dos sucesos:

OPA total : si la OPA adquiere el 100 % del capital de una compañía, el free float desaparece y la empresa deja de cotizar en los mercados.

: si la OPA adquiere el 100 % del capital de una compañía, el free float desaparece y la empresa deja de cotizar en los mercados. OPA parcial o auto‑OPA: por el contrario, una OPA parcial o una auto-OPA, por el que una propia empresa compra sus títulos en circulación, puede reducir el free float si parte del capital se concentra en el ofertante.

Lo vemos con un caso real. A principios de 2025, Naturgy reconoció riesgo de no alcanzar su objetivo del 9,08 % de auto‑OPA para aumentar su free float y volver a índices como el MSCI. Tras la operación, puede emitir nuevas acciones o recomprarlas para estabilizar el free float. Esta estrategia respondía a la necesidad de atraer más liquidez institucional y visibilidad.

El free float o capital flotante es mucho más que una métrica técnica. Se trata de un factor que define la liquidez, la transparencia y el potencial de volatilidad de un valor. Comprender sus características, aprender a calcularlo e interpretarlo resultará clave para analizar estudiar y comparar distintas empresas y tomar nuestras decisiones de inversión.

