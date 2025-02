¿Qué es una tarjeta monedero y cómo utilizarla?

Tiempo de lectura: 6 minute(s)

Las tarjetas monedero son instrumentos financieros con los que se pueden hacer pagos mediante un saldo cargado previamente por el usuario. Estas tarjetas han ganado popularidad en los últimos años, posicionándose como un complemento interesante a las de débito o crédito. En este artículo, te contamos qué son y cuáles son sus ventajas.

Quizás no tengan tanta popularidad como las de crédito o las de débito, pero las tarjetas monedero son un instrumento financiero de lo más interesante, especialmente para gestionar pagos y controlar los gastos de forma flexible y segura. En este artículo, te contamos qué son, qué tipos existen y cuáles son sus ventajas. ¿Qué es una tarjeta monedero? Una tarjeta monedero es una herramienta financiera con la que se pueden hacer pagos mediante un saldo previamente cargado por el usuario, ya sea mediante un ingreso en efectivo o a través de una transferencia. Estas tarjetas funcionan de forma semejante a una tarjeta de débito, aunque tienen la particularidad de no estar asociadas a una cuenta bancaria, lo que las convierte en una opción interesante para gestionar fondos con total seguridad. Las tarjetas monedero pueden emplearse tanto para realizar compras por internet como para pagar en establecimientos físicos o incluso retirar dinero en efectivo. Su funcionamiento es muy sencillo: El usuario carga la tarjeta con una cantidad de dinero .

. Una vez cargada, se puede emplear para realizar nuestras compras , ya sea en comercios físicos como digitales.

, ya sea en comercios físicos como digitales. Cuando el saldo llegue a su fin, la tarjeta dejará de estar operativa, por lo se deberá recargar para poder seguir usándola. Las recargas, que son ilimitadas, podrán realizarse a través de la sucursal bancaria del usuario, su aplicación móvil o página web e incluso desde un cajero automático. Al estar limitadas a un saldo previamente cargado, las tarjetas monedero ayudan a evitar el sobreendeudamiento, ya que los movimientos de los usuarios están limitados al dinero que se haya cargado previamente. Esta característica las hace muy atractivas tanto para los padres que quieren controlar el gasto de sus hijos como para aquellos usuarios que quieran mantener sus operaciones bajo control y evitar pagos innecesarios, especialmente durante un viaje. Además, al no estar asociadas a una cuenta bancaria, se posicionan como una alternativa muy segura para comprar por internet, ya que, en caso de robo o fraude, nuestra cuenta bancaria no se verá comprometida y tan solo perderíamos el dinero que quedase de nuestra recarga. Tipos de tarjetas monedero Dentro de la era digital en la que nos encontramos, podemos identificar dos tipos de tarjeta monedero según su soporte: las físicas y las virtuales. Tarjetas físicas : son plásticos tangibles. Estas tarjetas se emplean en las terminales de pago (TPV) y en cajeros automáticos, aunque también pueden usarse para realizar compras por internet . Además, pueden usarse tanto con su soporte físico como a través de un smartphone o reloj inteligente, siempre y cuando estén asociadas correctamente. Sus características son las mismas que las de las tarjetas bancarias tradicionales, es decir, cuentan con un chip, un código de verificación o validación, un número de identificación y una fecha de caducidad, entre otros

: son plásticos tangibles. Estas tarjetas se emplean en las terminales de pago (TPV) y en cajeros automáticos, aunque . Además, pueden usarse tanto con su soporte físico como a través de un smartphone o reloj inteligente, siempre y cuando estén asociadas correctamente. Sus características son las mismas que las de las tarjetas bancarias tradicionales, es decir, cuentan con un chip, un código de verificación o validación, un número de identificación y una fecha de caducidad, entre otros Tarjetas virtuales: son tarjetas que carecen de un soporte físico. Estos instrumentos fueron diseñados para realizar compras online, aunque también pueden emplearse en establecimientos físicos si están vinculados a un smartphone con tecnología NFC y asociados a un eWallet. Aunque también tienen un número de identificación, una fecha de caducidad y un código de verificación y validación, para comprobar esta información es necesario acceder a la aplicación o web de la entidad bancaria que la haya emitido. Ventajas de las tarjetas monedero Las tarjetas monedero han ido aumentando su popularidad en los últimos años gracias al auge de las compras digitales. Estos productos ofrecen varias ventajas que las han convertido en un complemento de interés a las tarjetas de crédito o débito, entre las que destacan: Control del gasto . El saldo cargado limita el gasto máximo de estas tarjetas, lo que ayuda a evitar el sobreendeudamiento.

. El saldo cargado limita el gasto máximo de estas tarjetas, lo que ayuda a evitar el sobreendeudamiento. Seguridad . Estas tarjetas no están vinculadas a cuentas bancarias, por lo que se corren menos riesgos en caso de pérdida o fraude.

. Estas tarjetas no están vinculadas a cuentas bancarias, por lo que se corren menos riesgos en caso de pérdida o fraude. Flexibilidad . Se pueden usar para pagos online, en viajes o como una herramienta temporal para gestionar finanzas y compras concretas.

. Se pueden usar para pagos online, en viajes o como una herramienta temporal para gestionar finanzas y compras concretas. Accesibilidad . Son productos que ofrecen la posibilidad de acceder a ciertos servicios financieros a las personas que no tienen productos bancarios (por ejemplo, niños).

. Son productos que ofrecen la posibilidad de acceder a ciertos servicios financieros a las personas que no tienen productos bancarios (por ejemplo, niños). Idóneas para viajar . Las tarjetas monedero para viajes permiten pagar en otras divisas con tipos de cambio competitivos.

. Las tarjetas monedero para viajes permiten pagar en otras divisas con tipos de cambio competitivos. Transparencia . Suelen ofrecer un historial detallado de las transacciones, lo que facilita el seguimiento de los gastos.

. Suelen ofrecer un historial detallado de las transacciones, lo que facilita el seguimiento de los gastos. Privacidad . Al no estar directamente vinculadas a cuentas bancarias personales, ofrecen mayor anonimato en las transacciones.

. Al no estar directamente vinculadas a cuentas bancarias personales, ofrecen mayor anonimato en las transacciones. Uso para presupuestos. Son muy útiles de cara a asignar un límite de gasto a familiares o empleados. Cómo elegir la mejor tarjeta monedero Al igual que ocurre con cualquier otro instrumento financiero, antes de contratar una tarjeta monedero es importante hacer un estudio de mercado para encontrar la que mejor se ajuste a nuestro perfil e intereses. Entre los factores que conviene considerar antes de cerrar una contratación, destacan: Comisiones . Analiza si la tarjeta tiene costes de emisión, recarga, mantenimiento o por uso en el extranjero.

. Analiza si la tarjeta tiene costes de emisión, recarga, mantenimiento o por uso en el extranjero. Compatibilidad . Comprueba si se puede vincular a aplicaciones digitales para facilitar pagos y, en el caso de las tarjetas virtuales, que puedan asociarse a un eWallet o monedero virtual.

. Comprueba si se puede vincular a aplicaciones digitales para facilitar pagos y, en el caso de las tarjetas virtuales, que puedan asociarse a un eWallet o monedero virtual. Seguridad . Prioriza aquellas tarjetas que tengan protecciones como el número PIN, bloqueo remoto o seguros contra fraude.

. Prioriza aquellas tarjetas que tengan protecciones como el número PIN, bloqueo remoto o seguros contra fraude. Facilidad de recarga . Comprueba cuáles son los métodos de recarga que ofrecen las tarjetas y que estén libres de costes.

. Comprueba cuáles son los métodos de recarga que ofrecen las tarjetas y que estén libres de costes. Cobertura geográfica . Asegúrate de que pueda usarse en los países o regiones donde planeas hacer transacciones.

. Asegúrate de que pueda usarse en los países o regiones donde planeas hacer transacciones. Soporte al cliente. Busca tarjetas de entidades que atiendan al cliente a todas horas, ya que será de gran utilidad en caso de que necesitemos hacer alguna consulta o nos enfrentemos a algún problema. Tarjeta de XTB XTB pone a disposición de sus clientes un eWallet y una tarjeta multidivisa con la que podrán realizar sus compras cotidianas y retirar dinero de cajeros de todo el mundo de la forma más barata posible. Compatible con Apple Pay y Google Pay, con el eWallet de XTB y su tarjeta multidivisa nuestros usuarios podrán tener su dinero siempre a su disposición y realizar sus pagos y compras cotidianas con una tarjeta virtual Mastercard, además de disfrutar de muchas otras ventajas: Envía y recibe transferencias nacionales e internacionales de forma rápida, gratuita y completamente segura.

Cambia divisas con un coste muy reducido.

Retira dinero en efectivo de cualquier cajero del mundo sin ningún tipo de comisión por parte de XTB (algunos operadores de cajero podrán aplicar las suyas propias).

Disfruta de una tarjeta completamente gratuita, sin gastos de emisión o de mantenimiento.

Controla fácilmente tus gastos fijando tus propios límites semanales y mensuales. Todos los clientes de XTB que dispongan de la última versión de la aplicación dispondrán del eWallet y su tarjeta multidivisa de forma completamente gratuita. Para activar la tarjeta, tan solo tendrán que acceder a la sección ‘Cartera’ y hacer clic en el icono de la tarjeta que aparece en la esquina superior derecha. Una vez activada, podrán emplear la tarjeta para operar tanto dentro como fuera de España. Invertir en XTB En XTB, puedes invertir hasta 100.000 euros al mes sin comisiones de compra y venta en más de 3.000 acciones y 500 ETF de grandes compañías. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, nuestros usuarios pueden crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.

