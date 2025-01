‘Curso práctico de inversión y ahorro’, la apuesta de XTB para reforzar la educación financiera

XTB apuesta por la educación financiera con su nuevo "Curso práctico de inversión y ahorro", una formación en la que distintos expertos del mundo de las finanzas abordan temas relacionados con el mundo de la inversión, los mercados financieros, instrumentos de inversión y la fiscalidad. Disponible de forma gratuita para todos nuestros usuarios, este curso está compuesto por ocho sesiones y puede encontrarse en nuestra plataforma de inversión.

El dinero y la economía juegan un papel fundamental en nuestro día a día. Ya sea para controlar nuestras finanzas como para adentrarse en el mundo de la inversión o contratar un nuevo producto o servicio bancario, tener una buena base de conocimientos económicos resulta vital para poder tomar buenas decisiones. Sin embargo, y a pesar de su enorme importancia, la educación financiera sigue siendo una asignatura pendiente para gran parte de la población. Así lo demuestra el último Eurobarómetro elaborado por la Comisión Europea sobre esta materia. Publicado en 2023, este conjunto de encuestas reveló que en toda la Unión Europea solo un 18% de los habitantes poseía un alto nivel de conocimientos financieros, mientras que un 64% tenía un nivel medio y un 18% un nivel bajo. Esta falta de conocimientos no afecta por igual a los habitantes. Al contrario, los resultados del estudio reflejaron que son las mujeres, los jóvenes y las personas con menos estudios e ingresos quienes muestran un nivel más bajo de educación financiera, un hecho que pone de manifiesto la importancia de dirigir propuestas educativas concretas a estos grupos poblacionales. Asimismo, el barómetro también encontró grandes diferencias entre los estados miembros, con Países Bajos, Suecia, Dinamarca y Eslovenia presentando los niveles más altos. En el caso concreto de España, el estudio reflejó que el nivel de educación financiera de nuestro país se situó por debajo de la media comunitaria, con un 27% de los españoles con un nivel bajo en esta materia y solo uno de cada cinco mostrando unos conocimientos elevados. La Comisión Europea no es el único organismo que ha alertado sobre la falta de educación financiera que asola a la población actual: diversos informes PISA de la OCDE y encuestas desarrolladas por el Banco de España apuntan a estas deficiencias. En este marco, desde XTB queremos mostrar nuestro compromiso con nuestros usuarios y la educación financiera. Por eso, hemos creado un nuevo curso en el que se abordan conceptos básicos de inversión y ahorro, a fin de ayudar a nuestros clientes a mejorar sus conocimientos y adentrarse con éxito en el mundo de la inversión. Pero ¿qué es exactamente la educación financiera y por qué es tan importante? ¿Qué es la educación financiera? La educación financiera es el proceso por el que las personas adquieren conocimientos y habilidades que les permiten comprender mejor sus finanzas personales y tomar decisiones económicas más acertadas. Este término surge en 2003, cuando la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos) presentó su ‘Proyecto de Educación Financiera’, una propuesta con la que se pretendía mejorar la cultura financiera de los ciudadanos de sus países miembros y que dio lugar a la publicación en 2005 del primer estudio internacional sobre esta materia. Desde entonces, la educación financiera ha sido objeto de interés y preocupación para los distintos gobiernos, especialmente tras la crisis de 2008, que puso de manifiesto el desconocimiento de la población en esta materia. Así, en estos últimos años numerosos países han desarrollado sus propias estrategias nacionales para mejorar el conocimiento financiero de sus ciudadanos. En el caso de España, estas estrategias han estado lideradas por dos organismos públicos: el Banco de España y la CNMV (Comisión Nacional de Valores), quienes en 2008 presentaron el ‘Plan de Educación Financiera (PEF)’, una iniciativa que busca dotar a los ciudadanos de las herramientas y conocimientos necesarios para que puedan cuidar de sus finanzas y a la que en 2022 se incorporó el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa como promotor. ¿Por qué es importante la educación financiera? La educación financiera va más allá de conocer ciertos términos y conceptos de carácter económico. De hecho, el Banco de España describe este concepto como el conjunto de conocimientos, conductas y actitudes que ayudan a las personas a tomar decisiones económicas y adoptar hábitos financieros saludables. Esta materia, pendiente para muchos ciudadanos, resulta vital para poder gestionar correctamente nuestro dinero, pero su relevancia va más allá de nuestras finanzas personales. Así, una buena educación financiera puede ayudarnos a: Comprender la política monetaria nacional e internacional.

Prevenirnos contra posibles fraudes y estafas.

Mejorar nuestra relación con nuestro banco y otras entidades financieras.

Entender mejor las condiciones, ventajas y riesgos de los productos financieros.

Gestionar mejor nuestros gastos e ingresos y, consecuentemente, crear un presupuesto familiar acorde a nuestras necesidades.

Desarrollar estrategias de inversión acordes a nuestra tolerancia al riesgo y objetivos. En el caso de los emprendedores, además, tener una sólida educación financiera puede ayudarlos a poner en marcha su negocio, a entender mejor sus resultados y a desarrollar estrategias para impulsarlos. Invierte SIN COMISIONES en Acciones y ETFs *A partir de 100.000 € al mes, comisión del 0,2% (mín. 10 €). Puede aplicarse un 0,5% de tarifa de cambio de divisa. Invertir implica riesgos. Hazte Cliente ¿Para qué sirve la educación financiera? La educación financiera tiene múltiples aplicaciones en nuestro día a día, aunque su ámbito de influencia puede dividirse en dos áreas concretas: el ahorro y la inversión. Ahorro Un buen conocimiento financiero se sostiene en la correcta comprensión de lo que son los gastos e ingresos y en cómo estos pueden afectar a nuestra situación económica personal. Entender la importancia de ingresar más de lo que se gasta es vital para tomar las riendas de nuestras finanzas y poder disfrutar de una cierta estabilidad, ya que, si no llevamos un correcto control sobre nuestros gastos e ingresos, podríamos sufrir el riesgo de caer en deudas y sobresaltos que pongan en riesgo nuestro nivel de vida. En este proceso, la educación financiera resulta vital de cara a comprender conceptos como gastos fijos o variables, así como para entender las diferencias entre los distintos productos de ahorro que pueden ofrecer las entidades financieras, como pueden ser las cuentas de ahorro, las cuentas remuneradas o los propios tipos intereses, que se aplican a productos como los préstamos bancarios, las hipotecas o las tarjetas de crédito. De este modo, los usuarios pueden evitar productos desaconsejables para su economía y detectar posibles fraudes, estafas o, en definitiva, malas prácticas. Además, contar con unos buenos conocimientos financieros puede ayudarnos a elaborar un presupuesto acorde con nuestras necesidades, medios y objetivos, facilitando así la construcción de un colchón financiero que pueda ayudarnos en momentos de necesidad o de cara a la jubilación. Inversión En el ámbito de la inversión, la educación financiera también juega un papel importante, ya que puede ayudarnos a definir mejor las estrategias que seguiremos en los mercados bursátiles. Unos buenos conocimientos financieros resultan fundamentales para entender los distintos instrumentos de inversión que existen en el mercado, sus diferencias, oportunidades y riesgos. Comprender las diferencias entre renta fija y variable o, más específicamente, entre acciones, ETF y bonos puede ayudarnos a conformar una cartera diversificada que concuerde tanto con nuestros objetivos de inversión como con nuestra tolerancia al riesgo, mientras que entender conceptos como la inflación y sus efectos en la política monetaria puede ayudarnos a definir mejor nuestras estrategias. Asimismo, un buen nivel de educación financiera puede abrir nuestros horizontes en el mundo de la inversión, permitiéndonos conocer un mayor número de índices y mercados bursátiles en los que poder invertir. ¿Cómo ayuda XTB a mejorar la educación financiera? En XTB, queremos ayudar a nuestros usuarios a tomar sus decisiones de inversión de la manera más informada posible. Por eso, hemos desarrollado un nuevo curso de inversión y ahorro totalmente en el que nuestros usuarios podrán encontrar información clave para invertir y mejorar sus conocimientos financieros. Disponible de forma completamente gratuita en nuestra plataforma de inversión, nuestro ‘Curso práctico de inversión y ahorro’ está compuesto por ocho lecciones centradas en el mundo de la inversión, los mercados financieros, instrumentos de inversión y la fiscalidad, entre otros. De la mano de expertos como Silvia Senra, responsable de distribución digital para BlackRock en Iberia; Rafael Pampillon Olmedo, profesor y director de Análisis Económico del IE Business School y catedrático de Economía Aplicada en la Universidad San Pablo-CEU; o Jordi Paniello Limiñana, presidente de la Asociación Profesional Colegial de Asesores de Inversión, Financiación y Peritos Judiciales, nuestros usuarios podrán conocer los conceptos clave del mundo de la inversión e impulsar su nivel de educación financiera para adentrarse en el mundo de los mercados bursátiles con éxito. Hazte cliente y descúbrelo ya.

