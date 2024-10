Zlatan Ibrahimović non ha bisogno di presentazioni. È considerato uno dei migliori attaccanti al mondo, celebre per la sua tecnica unica e le sue volate acrobatiche. Dietro questo personaggio carismatico si cela uno dei più grandi giocatori di tutti i tempi: un'icona del calcio che ha segnato oltre 570 gol. I suoi profili social contano più di 120 milioni di follower da ogni angolo del pianeta.



La collaborazione con Zlatan Ibrahimović è un'estensione naturale della strategia di marketing di XTB, unendo il mondo degli atleti professionisti con quello degli investimenti e della finanza.



"Il carisma, la disciplina e l'energia di Zlatan si allineano perfettamente con i valori di XTB. Siamo entusiasti di accoglierlo come nostro nuovo ambasciatore globale," ha dichiarato Omar Arnaout, CEO di XTB. "Zlatan è diventato uno dei migliori giocatori al mondo grazie a duro lavoro e dedizione, un percorso simile a quello che abbiamo intrapreso negli ultimi 20 anni. Siamo davvero entusiasti di questa partnership e siamo convinti che ci aiuterà a elevare il nostro marchio a un nuovo livello," ha aggiunto Arnaout.



Il leggendario calciatore sarà il volto delle campagne di marketing di XTB, promuovendo una gamma di prodotti di investimento disponibili sia sulla piattaforma online che sull'app mobile di XTB. Nell'autunno del 2024, Zlatan sarà protagonista di nuove pubblicità che introdurranno il concetto "Dove il tuo denaro lavora", pensato per distinguere le offerte di XTB dalla concorrenza e per rispondere alle esigenze di chi vuole far fruttare il proprio denaro in modo efficace, sia attivamente che passivamente.