Acquista le tue azioni preferite e usufruisci di 0% commissioni fino a 100.000 EUR di fatturato mensile per conti in qualsiasi valuta. Per investimenti superiori a questo limite, verrà applicata una commissione dello 0,2% (min. 10 EUR). Tieni presente che investire in società quotate in valute diverse comporta una commissione di conversione dello 0,5%.