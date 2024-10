Sì, il tuo deposito presso XTB è coperto dal fondo di compensazione che garantisce il massimo risarcimento in quanto l'equivalente di 20 100 EUR - il 100% del tuo denaro è garantito fino a 3 000 EUR e il 90% in più rispetto a questo importo fino a 22 000 EUR. Quanto sopra non si applica alle Azioni Frazionate.