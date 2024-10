Qual è la differenza?

Azioni - titoli, negoziati in borsa, che danno al loro proprietario il diritto a una quota (comproprietà) nella società per azioni che li ha emessi.

ETF (Exchange Traded Funds) - un tipo di fondi di investimento che rappresentano un paniere diversificato di asset (ad esempio azioni, materie prime, obbligazioni) e vengono negoziati in borsa, proprio come le azioni.

CFD (Contratti per differenza) - strumenti derivati. Quando si investe in essi non si diventa l'effettivo proprietario dello strumento sottostante, ma si specula solo sulla variazione del suo prezzo. Le caratteristiche di questi strumenti consentono di investire anche nel ribasso dei prezzi.